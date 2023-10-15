有人想起鄂蘭（頁八），更多人想起薩伊德，冷眼看網上選邊文化的鄧正健是其一，邀他開列一張深入認識以巴問題的書單，認真的話，可以由千年前的耶路撒冷史開始讀起。

親身去過以巴旅遊感受當地真實生境的人相信不多，近在身邊的，有同處香港來自同一片土地上的兩族人，藝術家JR針對以巴曾有寄意和平共處的作品，記者約訪來自以巴的兩位受訪者，了解他們心底深處的想法，他們都有親人的生命受威脅。

一時間，俄烏戰爭的關注相對減低不少，今天波蘭舉行大選，選舉結果預計會對戰事造成影響，毛升文章從分析「反歐牌」寫到波蘭這個國家在二戰期間的轉型正義問題。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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