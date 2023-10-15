明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

世紀血債

【明報專訊】哈馬斯突襲以色列即時造成多人死傷，接續傳出多國公民被擄走作人質，兇殘程度震驚世界；以色列上下大為震怒，更加大條道理要巴人血債血償，加沙地區應聲斷水斷電，城市連着一片漆黑夜空，跟被堵死的以巴和平之路一樣什麼都看不見，卻是隔着屏幕都可以嗅見陣陣腥風血雨，毛骨悚然。國際關注局勢將會觸發人道危機，事情對世界大局的影響未可逆料，以巴課題糾結着複雜的歷史宗教與政治因素，林康琪的電腦自7月一直擱着一條稿，本來等9月《奧斯陸協議》簽署30周年時用，現在重提，更是唏噓再三。

有人想起鄂蘭（頁八），更多人想起薩伊德，冷眼看網上選邊文化的鄧正健是其一，邀他開列一張深入認識以巴問題的書單，認真的話，可以由千年前的耶路撒冷史開始讀起。

親身去過以巴旅遊感受當地真實生境的人相信不多，近在身邊的，有同處香港來自同一片土地上的兩族人，藝術家JR針對以巴曾有寄意和平共處的作品，記者約訪來自以巴的兩位受訪者，了解他們心底深處的想法，他們都有親人的生命受威脅。

一時間，俄烏戰爭的關注相對減低不少，今天波蘭舉行大選，選舉結果預計會對戰事造成影響，毛升文章從分析「反歐牌」寫到波蘭這個國家在二戰期間的轉型正義問題。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞