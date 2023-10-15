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在港以色列及巴勒斯坦人訪問——請聽人民的訴求

【明報專訊】在香港生活的我們很難想像，清晨驚醒，看到的不是日出陽光而是火箭彈。對10月7日開始的以色列-哈馬斯衝突，有人說這是巴勒斯坦自作自受，有人說以色列也有責任；亦有人說只看「維基百科」和懶人包不足夠，不應該隨便扮演以巴專家。除了謹慎吸收資訊，香港人還可以怎樣理解遠在中東的人道危機？應該要有什麼立場？記者仿效法國藝術家JR作品Face 2 Face的概念，分別採訪在香港的以色列人Idan和巴勒斯坦加沙人Hammoda，問同樣的8條問題，看看二人是否真的沒有共通點。結果發現雙方有可以同意的地方：沒有人應該承受如斯悲劇，無辜的人不應被殺害。當然，要在交戰時期談互相理解顯得天真，雙方仍然有不少分歧。以下是記者翻譯過的，他們的回答。

■記：記者 ■I：在港以色列人Idan ■H：在港巴勒斯坦加沙人Hammoda

記：可以請你簡單介紹自己嗎？

I：我是Idan，原本住在以色列的基布兹（Kibbutz，以色列猶太社區），距離加沙只有6公里。我從小就經歷兩國的衝突。4歲時，我親眼見到炮彈跌落我鄰居的家，令我的朋友身亡；17歲時，我搭校巴上學，司機和一個同學被炮彈所傷，最終死去。我在4年前搬到香港，因為我在這裏找到工作機會。之後也在香港升學，最近從恆生大學畢業。

H：我叫Hammoda，是加沙人，我是護士。我在2018年來到香港讀護理學博士。我曾經得到5所大學錄取，給予獎學金讀博士學位，但因為我當時不能離開加沙，邊境管制部門不讓我離開。不過，最終也來到了香港。我完成博士學位後，我太太和幾個孩子也來到香港，跟我一起生活。我現在在理工大學做癌症相關的研究，不過仍有很多親人在加沙。

記：你計劃回去以色列／巴勒斯坦嗎？

I：我很快便會回去，當在香港已經不能幫助我的同胞時，我或者會回去加入國防軍。但我現在不考慮長久回去，因為我已經視香港為我第二個家。

H：我讀博士的時候，意識到香港是一個適合自己發展，也適合孩子成長的地方，所以我選擇在這裏住下去。可能有一天我會回去加沙吧，但不是現在，因為我在這裏可以在頂尖大學做研究，除了幫助到香港的病人，也可以支持加沙人民。

記：你認識的人當中，有人因為這次的以巴衝突受傷，甚至身亡嗎？

I：是的。我在基布兹的鄰居有的不見了，有的被謀殺，我認識他們每一個人。我的核心家庭現在安全，因為我在10月7日之前收到即將有衝突的傳言，我告訴了他們，讓他們去另一個城市暫避。

H：我有親人仍在加沙。他們所有人，我想我不需要特別說出來，你也能明白，他們全部都「正在等待死亡」。我有5個朋友，他們在過去幾天內被殺害。加沙很接近衝突區，軍隊扔炸彈，很多人身亡。我在自己的facebook讀到，很多人死去了。我的朋友正在面對沒有電、沒有食物和水的情况。

記：如果1級是最輕微，10級是最嚴重，這次衝突有多嚴重？

I：10級。100%是10級。這是猶太國有史以來面對的最嚴重事件。在10月7號，成百上千的恐怖分子突破加沙和以色列的邊境，向在以色列的人發射火箭彈，我知道有4500支火箭彈，現在數字可能更多。以色列只有900多萬人，只比香港多約100萬，這些襲擊已經令超過1200個以色列人身亡，2700人受傷。這是繼大屠殺以來最嚴重的情况，殘暴的情况很難可以形容出來。

H：這次？肯定是10級，這是最災難性的一次，非常激烈。以色列軍隊在沒有提前通知的情况下，轟炸、摧毁一切。這就是為什麽，我這麽多同胞在過去幾天死亡，接近2000巴勒斯坦人在加沙被殺！

（按：據半島電視台和CNN 10月13日的報道，以色列國內死亡人數最少為1300，傷者人數逾3000；加沙的死亡人數超過1500。）

記：對於衝突，你有哪些資訊來源？

I：我在以色列死去的朋友的家人。我的社群、我的父母。我也看CNN的報道。

H：我幾乎都從加沙的朋友那裏得到消息，因為我對新聞媒體已經不太信任。我仍看半島電視台，但我有一個在加沙的好友，他是我的消息來源。過去幾天加沙有信號問題，但其他時間我都靠他告訴我資訊。

記：身處香港，看以巴衝突的新聞，你有什麽感受？

I：當我知道這些新聞的時候，我很擔心家人安危，因為我們住得很近。我處於一個隨時準備行動的心態，告訴他們要離開。之後，我覺到整個世界都崩塌了，我感到這是人類最可怕的噩夢，但這不是恐怖片的情節，而是真實發生。一覺起來，你的舊同學、朋友竟然被綁架、被殺害。他們在哪裏？不應該是這樣的，為什麽這樣的事可以發生？但現在，我覺得不是繼續哀傷的時候，這是我們應該團結抵抗的時候。以色列人經過很多戰爭創傷，希伯來語中有句話叫Am Yisrael Chai，意思是我們會繼續活着，相當於你們講的「加油」。

H：因為香港跟加沙有5小時時差，我看到戰爭資訊的時候差不多是香港的中午。父親告訴我戰爭已經開始，非常危險，然後我才開始看新聞。我不憤怒，我反而很傷心。我對這個情况很傷心，我的精神狀態已經不太好，過去幾天都沒有去辦公室上班，因為想更貼近加沙的情况。非常傷心，要表達我的感受很困難，但我對兩邊都很遺憾，兩邊都有平民死亡，而且，我是一個護士。

記：你怎麽理解這次的衝突？

I：這次衝突為什麽發生，已經不重要。現在也不是講歷史的時候，隨便你怎麽說，但現在發生的事情不應該發生。重要的是要明白我們在為什麽抵抗，我們是在抵抗哈馬斯這個恐怖主義組織，不是巴勒斯坦人民，也不是巴勒斯坦這個國家。這個組織的意識形態就是要消滅以色列，我們不可能跟恐怖組織協議，不可能。我們首要目標是讓被綁架的人質回到以色列。我不是作為一個政治人物在說話，我是用Idan的身分在說這些。只要哈馬斯繼續存在，衝突就不會完結。

H：這次的戰爭是哈馬斯發起，但為什麽他們要發起戰爭？因為過去以色列在戰爭後不遵從協議。加沙人民在巨大的苦難下生活，沒有工作、沒有電力供應，這些情况讓人們無法忍受，但沒有人願意聆聽我們的訴求，最終爆發哈馬斯這次行動。巴勒斯坦有兩個政權，一個是哈馬斯，一個是法塔赫，但我不在乎政治。我只在乎病人、平民和整個人道危機。新聞媒體只强調哈馬斯是恐怖組織，而支持以色列的目的，對巴勒斯坦人面對的危機視而不見。我們需要持平的領袖，對以色列和巴勒斯坦的情况好好仲裁，那人道危機才會解決。

記：對方國家的人民，全是壞人嗎？

I：不，我不這樣想。以色列的敵人是恐怖組織和它的支持者。而且巴勒斯坦人自己也因為哈馬斯而受害，人們說要解放巴勒斯坦，但我們說要從哈馬斯手上解放巴勒斯坦。巴勒斯坦人值得更好的生活。但無論我們給什麼資源巴勒斯坦，哈馬斯都會用來襲擊無辜的人。我不仇恨穆斯林，我也有阿拉伯裔朋友，他們不是極端分子。以色列境內有200萬穆斯林，有些巴勒斯坦人來到以色列工作，我在基布兹就有一個，是很好的人！但為哈馬斯殺害平民而慶祝的人，不會是無辜的。即使是抵抗行動不應該涉及殺害平民。

H：不是。在以色列也有孩子和婦女，也有不認同以色列政府的人。兩邊都有人民，而我們訴求的是和平。我與猶太人沒有任何嫌隙，人們對此好像很驚訝。我認為真正的問題是在加沙殺害兒童、婦女和其他無辜的人的軍人！我有猶太朋友，是我的大學同事，我們互相理解，也會問候。

採訪、整理˙梁景鴻

圖˙馮凱鍵

編輯•王翠麗

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