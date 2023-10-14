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e新品：Panasonic Mini LED電視 5萬區逐格還原細節

【明報專訊】Panasonic新推出的智能電視系列MX950，終於首次加入Mini LED科技，採用比LED更小、排列更精密的Mini LED晶粒，並把畫面分為5萬個區域，深入分析每個區域的信號源，精確微調亮度。影像精細的控光分區可大幅減低畫面的光暈效應，令物體輪廓清晰銳利。

50W 3喇叭營造影院級環迴立體聲

MX950系列採用了專業色彩管理系統3D LUTs及量子點薄膜，能精確還原色彩，重現陰影和高光細節，同時提升顯示色域，色彩信號更真確。新機更備有Filmmaker模式與自動AI模式，一鍵即可自動調校出理想的畫面效果。至於4K Fine Remaster圖像演算法，則能夠智能檢測分辨率和噪點，以判斷成像畫質並加以補償，將任何畫質升至接近4K的解像度。

音效方面，MX950系列均支援Dolby Atmos與Theater Surround Sound Pro。電視下方的2隻15W喇叭及背板上1隻20W低音喇叭，整套音響以50W功率輸出，音效清晰且強勁，可以體驗震撼的影院級環迴立體聲。

新系列電視也為遊戲機迷專設了Game Mode Extreme模式，支援多項4K 120Hz HDMI 2.1功能，包括高幀率（HFR）和可變更新率（VRR），以及包含AMD FreeSync、NVIDIA G-SYNC等提升遊戲畫面流暢度的技術。玩家可自由切換60Hz至120Hz的屏幕更新率，進一步減低延遲度，從而在遊戲中作出更快的反應。●

Panasonic MX950系列

屏幕：65吋、55吋Mini LED（解像度3840×2160）

影像：HDR10+ Adaptive、HDR10、HLG、Dolby Vision IQ、HLG Photo

音效：4.0聲道、Dolby Atmos

連接：Wi-Fi、藍牙、HDMI、USB

售價：$23,900（65吋）、$17,900（55吋）

查詢：2733 3888（信興）

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