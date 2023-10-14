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健康

我孝順，所以按你心意照顧

【明報專訊】我愛你，所以我希望你死前安寧。

我孝順，所以我按着你心意照顧。

作為子女，不管你願不願意，父母走向黃昏，需要安寧照顧的一天，遲早會到來。愛不會改變，但你準備好用另一種方式實踐「孝」嗎？

不敢終止無效治療 恐有違「孝道」

臨牀經驗中，在病人臨終病情不可逆轉時，有不少子女目睹父母遭受延長生命但無效的入侵性治療，雖然心裏極度痛苦和不忍，但仍然不敢決定終止治療，恐怕有違「孝道」，更害怕會受到親友責難沒有盡力挽救父母。這種矛盾和掙扎，甚至會延續到父母離世後，子女質疑自己有否做錯決定，從而帶來遺憾和更複雜的哀傷。

孝道是中華傳統文化的重要核心價值之一，《論語．學而》開首便指出「弟子入則孝」。的確，儒家強調「百行孝為先」，不輕言放棄親人；但同時亦指出生命有限，所謂「盡人事以聽天命」之義。子女需要尊重父母，體察父母之意願。由此推論，在不可能違逆生命之界限時，不應主張不顧一切「救到死」，而是要適時放手，讓病人順應自然地離開，避免在臨終前受不必要痛苦，使死者得以善終，生死兩相安，這才是真正的「孝」。

早前賽馬會安寧頌舉行了「真人圖書館故事分享會」，邀請了不同照顧者分享安寧照顧的經驗。當中，Lindi分享照顧父親的心路歷程。「80歲的爸爸患上末期前列腺癌，近期整體健康狀况下降，食量減少，經常進出醫院，家人對於安寧照顧決定有很多擔憂與壓力。爸爸是一名傳統男士，很少把心聲宣之於口，但透過醫護人員和社工協助，一家人討論預設照顧計劃，協助我更了解他的想法，例如爸爸希望在家中接受寧養照顧，但又考慮到家人心理和經濟壓力而卻步。除了照顧地點外，我們還討論到爸爸所期望的晚期生活、後事安排、如何承傳和道愛的對象等。過程中，我明白到爸爸對家人的愛埋藏心底，也更讓我了解他的意願。預設照顧計劃不是去到最後一刻才做，每個人都會面對病患和死亡，假如遲了就沒有機會。及早計劃，也能減輕子女的焦慮，這也是家人間『道愛』，愛要及時﹗」

「她在屋企直到最後一刻，好安詳」

另一名照顧者Vicky分享。「媽媽患有晚期心臟病和認知障礙症，她早已表明心願，希望在家離世，危殆時不急救，所以我們一直盡力在家照顧媽媽。直至一天早上，媽媽自己起身如廁更衣，之後企企理理瞓上牀，就睡着走了，還穿上了最喜歡的鞋子……她留在自己最安全最熟悉的屋企直到最後一刻，好安詳，的確『好死』。這個心願真的需要社區安寧照顧服務幫忙，並及早計劃才做得到。」

「坦誠溝通，將心比心，尊重父母的意願。」預設照顧計劃是指病人和家屬與醫護人員透過溝通，考慮到嚴重疾病的預後、治療利弊、病人價值觀和意願等因素，商討日後病危時的醫療及個人照顧計劃。常見例子有，在紓緩治療中，病人吞嚥困難時，該採用鼻胃喉餵飼或謹慎手餵？又例如在疾病不能逆轉時，應否提供無意義的維持生命治療（如心肺復蘇術、呼吸機等）？甚至更進一步，病人希望選擇於醫院、院舍，還是在家離世？

在平衡風險、維持生活質素和最佳利益下，坦誠溝通的預設照顧計劃，不僅可以減輕父母的負擔，更可以減輕子女的壓力。計劃的核心價值在於尊重父母意願和自主權，同時也體現了家人之間互助和關懷，共同商討出最適合的照顧方案，達到心安、家寧，這才是真正的「孝」。作為子女，你準備好用另一種方式實踐「孝」嗎？●

文：馮廣榮（賽馬會安寧頌講師）

[健康]

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