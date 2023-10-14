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健康

供不應求：全球調查：僅14%病人獲紓緩治療

【明報專訊】紓緩治療服務為晚期病人和家屬提供整體照顧及支援，以改善生活質素，透過及早識別、評估，處理痛楚和其他身體、心理、社交或靈性上問題。紓緩治療可預防及減輕病人痛苦，在生命最後階段活得安詳和豐盛。

紓緩治療以團隊模式支援病人直至離世，過程中亦為家屬提供適切支援，以及在病人離世後提供哀傷輔導。團隊中除了醫生和護士，也包括藥劑師、營養師、社工、臨牀心理學家、物理治療師、職業治療師等，為患者提供全人照顧。

愈來愈多國際和本地研究表明紓緩治療的好處，包括提高患者和家人生活質素，讓他們更容易接受臨終狀况，減低入侵治療和非必要的深切治療服務，減輕整體醫療負擔。

根據世界衛生組織公布，每年全球有逾5600萬病人需要紓緩治療，大部分集中於低收入及中等收入國家。其中，每年估計約650萬癌症患者需要臨終安寧治療。然而，紓緩治療和安寧照顧可說是最被忽視的衛生健康項目。儘管2014年世界衛生大會呼籲各地發展及加強紓緩治療，但在世界許多地方仍然不發達或根本不存在，主因包括醫療政策根本不包括紓緩照顧，醫護對相關訓練不足，對止痛藥或紓緩治療藥物有不必要的用藥規定等。目前全球只有約55%國家及地區提供紓緩治療，獲得紓緩治療的相關病人更只得14%。●

[健康]

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