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健康

紓緩治療≠不做治療 安寧療護 臨終不受苦

【明報專訊】每年全球有逾5600萬病人需要紓緩治療，獲得臨終照顧是基本人權，以減少痛苦，有尊嚴地步向死亡，但目前只有14%病人能接受紓緩治療。今天是「世界安寧療護日」，今年主題是「齊創關懷友善社區，共建安寧療顧服務」（Compassionate Communities: Together for Palliative Care）。

香港自1982年開展紓緩治療服務，改善晚期癌症病人的生活質素。經過多年改進，香港的「死亡質量指數」由2015年全球排名22位大幅躍升至2021年的第9位。然而，香港人對紓緩治療仍存有不少誤解。

香港紓緩治療服務於40多年前展開，以回應晚期癌症病人的需要。現時服務擴展至不同院舍，包括17間公營醫院為癌症和非癌症病人提供紓緩治療，3間私營療養院提供安寧照顧住院服務，另有不同社區機構提供各種社區支援服務。根據善終及醫療環境、醫療護理等因素排名的「死亡質量指數」，香港由2015年全球第22位，升至2021年第9位，相信是政府和社福機構共同努力的結果。

忍痛不如止痛 身心靈得平和

在推行生死教育時，我們發現香港人對死亡、紓緩治療有一些較「獨特」的理解，可能會影響晚期病人的生活質素，舉例分享一下：

•不應向病人提及「死亡」、「晚期」等字眼？

其實許多晚期病人，都希望醫生和醫療團隊誠實講解身體情况，以及預計在世時間，以規劃日後照顧和身後事。

•止痛藥愈食愈多、傷肝腎？

很多病友抗拒服用止痛藥，他們的憂慮包括：擔心愈食愈多、傷肝腎功能、服止痛藥代表病入膏肓等，導致很多病友不肯定時服用止痛藥，或等到痛楚無法忍受才服，甚至覺得承受這些痛楚是必然，利用「忍受」來捱過苦痛。事實上，若癌症一直未得到治療，癌痛又怎會突然消失呢？與其忍痛不如止痛，讓身體和心靈平和下來。

‧紓緩治療代表不接受治療？

紓緩治療以提高病人生活質素和減低不適為本，平衡治療效果和副作用，並非任何治療都不做。以插尿喉為例，如果病人不能自己排尿，導致膀胱脹痛，插尿喉便能令病人舒服一點；但如果插尿喉只為監察臨終病人的排尿情况，又何須多此一舉呢？

•彌留時才找宗教輔導？

不少家人在病人彌留時，才想起尋找靈性或宗教輔導，例如找院牧、佛教組織等。最理想做法是在病友還能自主決策時，安排多點和家人溝通相處的機會，分享人生智慧和價值觀等，理解病人對生死的看法。

推動預設醫療指示

醫院管理局於2017年制訂成人紓緩治療策略，四大方向包括：1、加強內科和腫瘤科紓緩治療專科團隊合作；2、推動共同護理模式，促進紓緩治療團隊和其他專科團體合作；3、強化日間和社區服務，減少不必要住院；4、加強服務監察以提升質素。

社區支援治療、照顧、殯葬

到2019年，政府為「晚期照顧：有關預設醫療指示和病人在居處離世」的立法建議推行公眾諮詢，建議明確訂立和修改預設醫療指示時醫生證人的職責，「不作心肺復蘇術文件」採用法定表格，安老院長者的死亡證簽署等。期待政府在本年內提交有關草案和法例修訂。

另一方面，不同社福和慈善機構也提供各方面的社區支援服務，例如：

•香港防癌會、基督教靈實協會、善寧會提供紓緩治療院舍，為病人提供自負盈虧的治療及起居照顧

•聖雅各福群會、贐明會、聖公會、東華三院等提供殯葬支援

•私人機構如一切從簡、毋忘愛、遺善最樂、老友宅醫等，提供訂立遺囑、遺產安排、預設醫療指示、在家離世等服務

•本地大學亦有不同計劃，例如港大的賽馬會安寧頌、家支援，還有中大的流金頌計劃，提供公眾教育和專業培訓

期望政府及社會各界投放更多資源，於公眾教育、社區支援、臨牀研究等，持續提升紓緩治療服務質素。要讓每一名臨終病人都接受到紓緩治療，還有好長的路要走。●

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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相關字詞﹕晚期癌症 在家離世 安寧照顧 臨牀腫瘤科 照顧者 癌症 紓緩治療 健康

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