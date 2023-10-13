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打開新聞女王首飾箱 Barbara Walters珍寶開拍

【明報專訊】一名新聞從業員擁有總估價高達800萬美元（約6240萬港元）的藝術、珠寶及工藝品珍藏！當然，說的不是本版記者，而是美國新聞女性先驅Barbara Walters。她的一批精品遺珍即將在紐約上拍，其中一批珠寶率先在香港展出。當中大部分是收藏級品牌珠寶，部分更是由設計師度身訂做。這期就帶大家看看這名新聞女王的首飾箱。

Barbara Walters（1929-2022）是電視新聞界的女性先驅，她是美國全國廣播公司（NBC）的節目《今日》（Today）首名女性搭檔主持，後來任職美國廣播公司（ABC），成為美國電視史上首名晚間新聞女主播。她縱橫電視新聞界逾半世紀，搭檔主持ABC收視高企的新聞雜誌節目《20/20》逾20年。她採訪的名人不計其數，包括約旦前國王侯賽因、美國前總統尼克遜伉儷、古巴政治家卡斯特羅，以及其偶像伊莉莎伯泰萊等。這次拍賣會展示其畢生珍藏，藏品涵蓋逾300件美國藝術品、珠寶首飾、時尚精品、家具與裝飾品，以及珍貴私人物品，全部來自其居住30載的紐約寓所。除現場拍賣，拍賣行亦安排部分珍品在網上拍賣。

愛art deco奪目風格

今次大家有機會在香港見識其珠寶精品。珠寶是她的身分象徵，是在日常生活和工作中表達自我的非語言途徑。她偏愛大膽奪目的art deco時期珠寶，突顯她的敢言和大膽個性。當中一條由共重27卡鑽石組成的Ostertag手鏈十分吸睛，這法國品牌曾和Cartier齊名，二戰後成為歷史。鏈中幾何圖案和鏤空設計工藝極講究，加上在市場上買少見少，極具收藏價值。

彩色寶石組合 富年輕活潑感

專場另一焦點是JAR耳環。Barbara Walters對此品牌充滿熱愛，一系列藏品均以多色彩寶石、鑽石組成，由一眾較細的配石圍繞明亮飽滿的主石，這類耳環令佩戴者輕易成為場合中的焦點。色彩組合或許有點浮華，卻散發年輕感覺，配搭有如遊樂場中的擲彩虹遊戲，帶出活潑與天真的一面。其中一款JAR寶石鑲嵌耳環由珠寶設計師Joel Arthur Rosenthal精心設計。他每年只會創作數十件珠寶，擅長使用針繡式設計，密鑲多顆鑽石及寶石以製造出立體閃亮的造型。能進身其客製化客人名單，Barbara Walters真的很有面子。鑽石首飾亦是她喜歡的門類，當中的A Belle Époque鑽石蝴蝶結胸針和Harry Winston 18K白金鑽石吊墜頸鏈，散發閃耀光芒兼具精巧設計。另一套珍藏的珍珠耳環，圓潤珍珠跟剛硬鑽石彼此對話，展示這名新聞女王既強硬，亦溫柔的特質。

除珠寶以外，她也是藝術愛好者，其紐約寓所以古典裝飾與個性鮮明的現代藝術品互相輝映。家具和以女性為主角的田園風光畫作散發濃郁的女性氣息；動物版畫和紅牆圖書館則突顯她的前衛果敢。邦瀚斯環球行政總裁Bruno Vinciguerra指Barbara Walters是非凡傳奇女性，畢生珍藏記錄其輝煌一生。她的女兒Jacqueline Danforth指珍品是其家中有趣而美好的回憶，若能得他人欣賞及守護，相信必定使母親感到寬慰。

■美國之光：Barbara Walters遺珍專場拍賣

紐約邦瀚斯現場拍賣：11月6日

網上拍賣：10月29日至11月7日

精選珠寶拍品香港預展：10月17至19日

地點：金鐘太古廣場一座20樓 香港邦瀚斯拍賣中心

網址：www.bonhams.com

文：呂一心

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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