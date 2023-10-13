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開眼 設計

裝潢展現老闆性格 跳脫橙調cafe 滿佈「正」能量

【明報專訊】DJ阿正（黃正宜）對自家咖啡店的要求很明確：要代表到她這個人。店名「咖啡呀唔該」扭變自她主持的電台節目「一位呀唔該」，英文乾脆指名道姓「Ah Jeng's Coffee Club」。門面不捆沿木質啡或工業灰的流行色調，橙紅紅，疊着右上角那流鼻涕孖辮妹的卡通版阿正，像顆大橘子被貼上品種標籤。招牌飲品「The Salty and Wet」乍看指認濃縮湯力拌青黃檸檬、咸柑桔的口味，譯回廣東話「鹹濕」忽然就玩味深長。

「（這間舖）就是她，很明顯是她。」室內設計工作室Hintegro創辦人Keith（陳丞軒）笑說。

從西營盤第二街東祥大廈B號「咖啡呀唔該」走出來，拐右，A號是Hintegro去年開張的選物店「HINT.」。恰恰這碰巧的鄰里關係，加上對街2號舖賣巴斯克芝士蛋糕的「Hemma」店主牽線，繫成了阿正與Keith是次合作。

以咖啡豆和掛耳包網店起家，「咖啡呀唔該」已然生出鮮明的品牌形象。如插畫家鬈毛西以電視遊戲節目《膠戰》裏顛耍逗樂的阿正為藍本，黑線勾出一系列搞怪公仔，個個掛串長鼻涕，是為「咖啡上癮了呀唔該來一杯止癮」的開店理念。而橙色主調則是阿正的選擇，她認為橙色代表開心、活力，背後因由莫名帶點無厘頭——某天她問媽媽，自己開一間咖啡店的話，該用什麼顏色？媽媽答，橙色很漂亮。Keith收到的設計方向很簡單：基於已有的視覺元素，打造一所專屬阿正的店舖；跳脫點，不要隨波逐流；還有一個重點，就是讓走進來的客人曉得阿正真是懂冲啡倒奶的專業咖啡師。

1980s復古風 繽紛開心

有些專業枝節只有行內人才會發現，如壓粉、打奶對咖啡的品質至關重要，於是阿正讓Keith為店長兼首席咖啡師度身訂做一張符合她身高的稍矮吧台。普羅顧客或可注目全店的佈局，比方「咖啡呀唔該」一如其他西營盤坡面上的舖位窄細，卻不多放一組桌椅而排了個碩大的陳列架，一袋袋自家烘焙的咖啡豆，襯合旁邊由Hintegro特製的6種口味6條掛耳包裝置，正予人「能把這店獨一無二的咖啡帶回家」之感。

相較獨屬咖啡店的器材陳設，那披蓋店面的跳脫感不言自明地抓住人們的視線。鮮亮的橙色不在話下，圓桌圓燈、木條包邊、防火膠板櫃、角鐵層架、紙皮石，隱隱約約有種返回童年時代的時間向度。Keith說，那其實是1980年代的舊物風格，「那時人們未太富裕，裝修來說，都會想便宜一點用久一點。就好似四邊包木後撞花了不覺眼；紙皮石很小塊，能包裹彎位防止撞傷；我婆婆家以前會用角鐵上螺絲砌牀……它們原本不是為了美觀，只是為了耐用，三四十年後變成一種美學風格」。他是80後，阿正是90後，兩人重新演繹那被憶念為黃金10年的生活經驗，有什麼情意結嗎？沒有抒情記憶，沒有感人故事，Keith給出的答案半直覺半推論——既然不想隨波逐流，那就放棄潮流，復古吧。至於定點1980年代的原因，再度繞回阿正自身，「她不是坐着很安靜地看小說的那種文青。80年代五光十色，餐廳的用料也五顏六色，很繽紛，很開心，挺符合她的性格」。

小粉絲請纓手繪卡通牆

「咖啡呀唔該」與其他咖啡店之間微妙不同的氛圍，發酵於那以「阿正」——一個透過大眾傳媒、明星文化入屋的品牌符號為核心，往外劃出的公眾人物與粉絲社群關係。如阿正在各節目裏與MIRROR成員往來對談，Keith想起，曾見過些害羞女生在店外手拿應援公仔拍照。店內，那堵以阿正為主角的卡通畫牆亦有相似經歷：為還原手繪質感，Keith特地把鬈毛西的草圖投影上白牆身，動員工作室所有人手一筆一筆描摹上墨；而意料之外，其中一個同事和負責牌照的幫手，兩人各自10來歲的女兒竟是阿正的小粉絲，最後她們請纓落店，興奮地踮高腳尖齊齊畫圖。「原來明星開的咖啡店，會聚集到一班本身不太喝咖啡的人。咖啡界有這種事其實幾開心，可以將咖啡文化推廣出去。」

室外空間營造社區互動

坐上半戶外的紙皮石長椅，邊啜飲手上的奶啡黑啡，邊望向對街友人舉高的鏡頭——即有一張漂漂亮亮的cafe hopping留影。Keith說，把本已狹長的舖位劃成內外區域，不單為阿正招徠打卡粉絲，如此做法，更是空間寸金尺土下迫不得已的佈局策略，「香港又熱又濕，誰想坐出室外？但如果公共空間和私人空間兩者界限太嚴格，就沒了人情味。就算我不買咖啡，見到朋友時也能在這裏坐下吹兩句水；又如，西營盤很多街坊養狗，法例上牠們不可以入餐廳，這空間能讓主人往裏面打個招呼」。Keith話裏的社區互動也以一種線軸般的動態呈現，想像顧客視角：途經，駐足行人路，先踏上半戶外的灰階磚地，推門，步過橫長圓桌，再來到廊道深處下單，等咖啡——將店舖前身Silver Lining Coffee Workshop的吧台位置由門旁移入盡頭，Keith希望光顧者擁有一趟由街外至店內的最飽滿體驗。

這種人與人的共同體也許才是設計的成品。猶如Keith除設計師以外，另一重身分是隔籬舖街坊，會在阿正他們碰巧無人時幫手收貨，「這些關係很有趣，不是說很麻煩怎樣怎樣，反而像鄰居互相幫助，陳太太叫你湊住個仔先那種感覺」。與格調統一的連鎖店迥異，Keith覺得，設計這些區內獨立小店就是要以老闆性格為本。認真又隨心，異彩且親民，這些詞彙組合起來大概就是阿正所主理的「咖啡呀唔該」。

文：吳騫桐

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

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