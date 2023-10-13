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聽影像看聲音 感受新維度 媒體藝術 解放感官限制

【明報專訊】今年是林欣傑（Keith）投身media arts（媒體藝術）的第20年。一身黑衣、錨形鬍和黑框圓眼鏡是他的標誌造型。黑色感覺嚴肅，鬆身衣物讓他看似工匠，透露出對創作的專注。

Keith用不同媒介來創作，材料也是千奇百怪。他位於合舍閣樓的工作室，沒有花俏裝修，卻處處可見怪奇物件：除了一排大牛龜電視機，居然連的士車門也有一塊。

耕耘近20年後，Keith已經是香港media arts的代表人物之一，在不同大專院校擔任客席講師。其實Keith不是藝術科班出身，投身藝術界的經過更是曲折。中學畢業後，他最初獲得理工大學會計系錄取，與media arts毫無關係。因為對會計興趣平平，他到其他大學「叩門」，最後轉到嶺南大學讀資訊系統，比較適合喜歡編程製作模型的他。

顛覆對虛實與媒介想像

但在Keith於大學三年級，到紐約大學讀動畫與視覺效果課程之前，他對藝術仍了解甚淺。「之前完全不知道media arts。我有一日收到mass email（群發電郵）通知，看到覺得，正！可以出國！課程要programming（編程）但不太多，剛好我懂一點電腦，之前也有玩animation（動畫）。我就去申請，之後拿獎學金過去讀。」

因海外media arts創作顛覆既往對虛實和媒介的想像，Keith迷上了這種藝術。回港並在嶺大畢業後，他先後修讀香港藝術學院新媒體藝術課程，和城市大學多媒體資訊技術碩士，再於城大一邊研究和教書，一邊做藝術。直至2007年，Keith的作品、實體遊戲Moving Mario獲得多個國際獎項，他才看到全職做藝術的可能，終於「瞓身」做藝術。

「在香港講到art and tech，人們就覺得是互動、是沉浸，所以很多人見到screen（熒幕）就要篤。」Keith近期作品沒有常見的互動按鈕和感應器，他認為觀眾感受作品，本身就是一種互動。

樂譜呈現人體 山水畫變音樂

對Keith來說，media arts是解放感官限制的藝術。他的《大音希聲》（Soundscape of Body）①，把人體掃描再呈現為樂譜；現在於香港藝術館展出的裝置《稻浪四時》②，用人工智能運算，將夫妻畫家謝稚柳和陳佩秋筆下的四季山水，轉為實體全景和音樂。這在藝術界的術語叫「感官編碼（sensory transcoding）」，用非慣常的媒介呈現內容，例如把影像轉為聲音、把虛擬轉為實體等，人們藉此可「聽到」影像，或在現實中感受虛擬。

好像非常抽象，Keith的解釋卻很通俗：「2004年時我在城大任教media arts，那時候沒有同學知道什麽是transcoding。於是，我在電腦打開Windows 2000的Media Player，裏面有個visualiser（可視化工具）顯示聲量變化。我問他們：你們能看到聲音嗎？他們當下就懂了。」

Keith談吐間表露對文化理論的熱愛，他說因為記者讀過哲學，便要分享多些。在嶺大文化研究系第一年開課時，Keith將它選為副修。他說當時「怕悶」，而文化理論很「過癮」，不斷啓發他的創作。

他很喜歡法國哲學家Gilles Deleuze。Deleuze說人們在觀畫時，用視覺感受畫中故事，眼睛的感知功能強大，讓人彷彿能觸摸畫作中的事物。Keith不少創作都在挑戰這種感官分工，「人們習慣了用眼、耳和不同感官分工感知事物，但有沒有可能合而為一？透過media arts，人就像裝上義肢，這樣去看世界會看得到更多」。就像他為創立的藝術團隊命名「Dimension Plus」，media arts給人感受世界額外的維度。

植物「食住新聞大」

只是，用作品探討形而上概念，難道Keith不擔心觀眾看不懂？他卻說自己的作品沒有一個「我想話你知的message（信息）」。「香港教育習慣有標準答案，如果讀不到作品信息好像就是失敗。但我很怕擺一塊牌在作品旁，人們看展我都叫他們先不要看說明，看了作品先，自己去interpret（詮釋）。」

觀眾不止是接收信息的機器，因為可以透過消化作品，得出自己的詮釋。他以《城市景觀即訊息》（The Cityscape is the Message）③為例，其中一幕是旺角樓房散開，「你可能會看到城市的焚毁，又可以看到放煙花，很華麗」。作品曾在台北展出，上月底短片亦開始在啟德AIRSIDE地下大堂播放，展期至明年3月底。

對比香港較常見的社會議題作品，Keith不會直接講議題，僅隱約提及。在TTTV Garden④中，他把播放香港和英國新聞片段的熒幕，放在高處照向植物。「裝LED燈的師傅問我：你的植物會不會因為熒幕有光，進行光合作用？我話會。他就說，那這些植物不就是食住新聞大、電視送飯？」結果，看英國新聞的植物長得好些——這個結局耐人尋味，人們可自行解讀。

比「art tech」更好的詞

翻看媒體專訪，皆見Keith就港府對media arts用字的建議，他對政府用來指media arts的「art tech」這個詞不太滿意。「不是說反對，但可不可以加番個s在art後面呢？強調arts，即是藝術本身，不然就好像art for tech，藝術為科技服務。」Keith說，media arts本質上是跨領域藝術，不需要為它設下界線、劃分類別（genre）。如果要讓大眾明白，用一個專門的字無可厚非，但他認為比art tech更好的詞，可以是electronic arts或new media arts。

總括而言，他樂見政府提出文化藍圖，因將投放更多資源在媒體藝術上，「我的態度是期待它做得更好」。他續稱：「政府的文化政策有豐厚條件。如東九文化中心本身只是一個多用途劇場，但我看網上資訊，說會開放藝術科技的空間The Lab給人用。」

做作品的設備昂貴，是香港媒體藝術家多年來的難關；當藝術家失去學生或教職員身分，就難有使用設備的途徑。Keith在2018年設立複合空間「openground」，就是想給本地藝術家一個共創空間，可惜在今年初無奈結業。他認為東九文化中心的藝術科技試驗場對藝術家、做電影和MV的人都很有幫助，「如果可以給人任用的話，這個行業會開花」。

訪問這天，他在中大教完3小時課，做完個半小時訪問，再開了一個會後，馬上又埋首準備下件作品的數據雛形。他勉勵剛入行的媒體藝術家，要盡早全情投入。即使遇到挫折，他認為「做media arts不會走投無路，因為不同行業都需要你的技術」。他期待更多人進入media arts世界，當game changer（遊戲規則改變者）顛覆媒介的應用方式。

■Dimension Plus《稻浪四時》

日期：即日至2024年1月3日

時間：上午10:00至下午6:00（周一至三及五）、上午10:00至下午7:00（周六、日及公眾假期）（即日至11月26日，周五至日及公眾假期，延長開放至晚上10時）

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館4樓靜觀樓藏品廳

詳情：shorturl.at/yHWY0

文：梁景鴻

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

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