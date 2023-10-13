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開眼 一場show一次旅行

藝遊南區 畫家夫婦憑畫對話 具象抽象之間 橫睇掂睇香港

【明報專訊】在黃竹坑港鐵站下車，可見四周工廈都是街頭塗鴉，近10年來陸續進駐南區的藝術空間，就隱身在上方的工廈中。

刺點畫廊（Blindspot Gallery）早在2014年搬進黃竹坑，主力為中國及亞裔藝術家策展；現正展出畫家楊東龍與伴侶施遠自1995年以來，第二次舉辦的聯合展覽「兩‧個‧展II ——橫睇掂睇」，二人繪畫風格截然不同，讓人好奇這個展覽會是怎樣的一場對話。看完展覽，還可順道尋找社區內不同的藝術風景。

楊東龍的畫都是巨幅，不少長或高至2米，每幅平均是施遠畫作約7倍大。他的畫上什麼顏色都有些，上面的人物有外傭，有老伯，也有紋身師傅和顧客。施遠的畫大多灰階，即使《城市印記》系列有些黃和綠，整體內容仍顯得抽象。記者單看畫作，不會猜到二人竟是夫婦。

同為低調畫家

楊東龍向來是低調畫家。生於福建的他，自小學開始畫畫，一度因繪畫而「幾乎沒怎麼讀過書」。文革發動後7年，他就跟着家人移居香港。38年間，他從事模型工廠、行貨畫和電影布景工作，在公餘時間繪畫，但一直沒當全職畫家；直到2011年，他的作品在上環畫廊DeeM的個展大賣後，畫家才成為他的職業。

施遠比低調的楊東龍更低調。她在天津出生，後來跟楊東龍一樣移居香港。她在1980年代開始作畫，到2000年代轉而埋首學術和照顧家人。「畫畫處理不到自己在香港的困惑，於是我嘗試用理性去梳理。」施遠在理工大學的碩士論文，是探討內地女性藝術家在香港的自我認同：同時接觸中國傳統文化及西方個人主義的她們，在香港的困惑和掙扎。但是，遇到不同社會情况後，她又發現理性也不能完全梳理自己的感受，2010年代回歸繪畫，處理對環境的感覺。

第一次聯展28年後，楊東龍的作品在藝術界獲得廣泛討論，獲M+等眾多博物館收藏，亦曾在蘇富比拍賣行拍賣；而施遠，則更自在地游走在藝術、學術和生活間。

刺點畫廊稱兩人今次展覽的畫作均取材自香港，但除了《土瓜灣的天空》，施遠的畫不像楊東龍般，有那麼多指向香港的線索。畫廊嘗試給觀眾提示，在場刊上解讀施遠的抽象繪畫。如長達5.6米的三聯炭筆畫《歷程 I：旅途》，策展人看到具電影感的車廂中，有12人圍着發光、抱着嬰兒的人物。其他姿態各異的黑色人，就在別的車廂內的羔羊和獅子旁，像是在祈禱。施遠回應稱，畫作畫出來後開放給不同人解讀，沒有一定要代表什麼。

看見對方另一面

近年多畫具象畫的楊東龍，曾深刻思考施遠畫作的模糊形象，還把自己的筆記分享給記者，寫道他無從辨別《歷程 I：旅途》畫面中的是一節節車廂，還是同一車廂內上演的多幕形體劇。但他認為毋須向畫者求證，因為看畫不是為「求真」，模糊的形象，反倒彰顯了被壓抑和忽視的感性及自由想像空間。「施遠的畫啟發我挖掘深層意識，從模糊出發感覺畫作。」

施遠自言不會與楊東龍的創作比較，因為「很清楚要走的路線不同」。在聯展上，令她欣喜的是看到雙方不同的一面：「他平時生活很有規律，但畫出來的畫又很搞鬼和反叛；我自己平時生活有比較多變化，但畫竟然比較嚴肅。」

邊緣群體常常是楊東龍畫上的人物，他把不同人的生活狀態和細節放置同一平面。在《今天應該……高興》上，有兩個外貌相近的老伯，應該是不同時空的他。時鐘指在4時15分，如果這是下午，那沙發上老人準備豆角的動作就順理成章。堆疊雜物的書櫃上的相框，有女兒與同學從前拍的校服照片。女兒可能長大了，白天的家中沒有其他人在。啃着瓜子的老伯眼見時間差不多，就開始準備晚飯，等待家人回來相聚。

不可言說的空間

楊東龍曾形容「畫畫是去製造那不可言說的空間」。他說怎麼看他的畫都可以，「我常常都會上來（畫廊）會一會看展的人，他們有的說會想到家中工人，有些想到自己阿媽。這些都是切入點，每個人都不同。而從這些基礎點開始進入的，我的畫的思維空間，又不可以講一定要人看到。它不是一個故事，或者用言詞可以表達得到，比較感性」。

「他的畫是邀請人思考，不是硬性框住你一定要看到什麼。」施遠看楊東龍的畫，會留意遮擋了透視消失點的大色塊，也看到他在《屈地街火井》把水渠蓋畫得細緻。

楊東龍常在畫的邊緣處畫上半截事物，提示觀者空間是延伸至畫面外的。施遠笑道：「看到他的畫上下左右都有東西，哈！那他平時出街，是不是雙眼都上下左右望的呢？」

■「兩‧個‧展 II ——橫睇掂睇」展覽

日期：即日至10月28日（逢周二至六開放）

時間：上午10:30至晚上6:30

地址香港黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓刺點畫廊

文：梁景鴻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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