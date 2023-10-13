「決瀾之子」龎均 疫下憑想像繪山水

一代油畫家龎均將近九旬，步履雖蹣跚，雙手仍靈活，過去數年創作孜孜不倦。他一生足迹踏遍內地、香港和台灣，1980年代來港授課藝術，其後赴台灣教學及定居。

風景意境源自寫生

展覽39幅新畫不乏龎均著名風景畫，然而疫情期間世界各地均設社交隔離措施，他又如何捕捉山水神韻？原來風景憑藉想像而來，「但是想像要有寫生的基礎」。他自小學畫，畫過數千張風景寫生，不論郊野抑或城市風光，筆下栩栩如生。只要支取記憶，風景意境自然信手拈來。同場展出9幅他在70年代的桂林寫生畫不無原因，常言「桂林山水甲天下」，桂林山水就是他想像風景的素材，恰好跟新作相映成趣。

他解釋，這批創作不同過往寫生，寫生表現眼前局部景致的主題，創作則表現整體意境。譬如巨幅《人間四月天》包羅四季植物，但看起來毫不突兀，恍如真有其景。《坐看雲起時》和《花間一壺酒》均有着他標誌的「灰調子」風景，但《花間一壺酒》以大面積鮮艷紅花點綴畫作，與背景形成強烈對比。

香港也是龎均的創作資源之一。除了80年代一度在港教學，他提到一次「難忘」回憶，是2008年在中環鬧市寫生時被指「阻街」，更遭驅趕。不過他並沒有因此討厭香港，3幅今年新作《文華浴室甲天下》、《香港再造新奇蹟》和《香港故事》都以香港為題。

下筆決不改

隨着經驗累積，龎均作畫技巧更為熟悉，像國畫一旦下筆就不會更改。不過國畫基於宣紙特性無法重畫，油畫的習性是能夠覆蓋舊有筆觸，龎均下筆則出於自我約束不作更改，也讓他的油畫風格予人感覺與別不同。此外，他開始追求簡單，因為「簡單最難，複雜不難」，也是藝術家給自己的挑戰。

《苦瓜炒鹹蛋非常好吃》大刺刺寫着「苦瓜炒鹹蛋非常好吃」，這道苦瓜炒鹹蛋的形態相較抽象，訴說他的生活經驗。他昔日在內地生活時少有機會吃苦瓜，來到南方後，嘗過台灣這道客家菜便愛上，所以畫了下來。另一方面，這幅畫嘗試將東方表現手法結合油畫這種西方藝術——國畫會有題款，藝術作品結合圖文創作，「所以我就在想畫油畫是不是也可以結合在一起？」龎均問道，於是做了個小小實驗。

另一富饒趣味的作品是《我與大師對話》，構圖酷似梵高繪畫向日葵的靜物畫，但放置鮮花的枱上還擺放4本畫冊，分別寫着「Monet」、「Van Gogh」、「Matisse」和「龎均」。從藝術史來看，以莫奈為首的印象派，後來發展到以梵高最為人熟悉的後印象派，最後演化成馬蒂斯為代表的野獸派。龎均10餘歲時在廣州開畫展，畫家父母也順道來港買了幾本畫冊給他，一本畢加索及一本馬蒂斯，而他深受馬蒂斯的用色啓發，卻又不受任何門派約束。「藝術家有時候喜歡自我表現，我也是藝術家。（為了）平起平坐，所以也放了一本我的畫冊，寫了我的名字。」龎均笑說。

展覽主題是「決瀾之子」，但其實以這稱號喚龎均感覺沉重。他的父親龎薰琹在1930年代與中國年輕藝術家共同成立決瀾社，龎均說當時「世界上的藝術已經是現代藝術的時候，中國人剛剛跨出中國的大門」，決瀾社決心發起現代藝術在中國的「啓蒙運動」。「決瀾社宣言就是我父親起草的，從這個角度來說，老子起草的東西，兒可不就是決瀾之子。」他打趣道。

現代藝術跟科技息息相關，儘管現時科技已將藝術影像做到非常細緻，但始終未能做到「意境」和「氣韻」，「這個差別也是藝術大師跟一般的藝術家的差別」，他續補充，「修養和意境，這個是我們搞藝術的人，唯一的自信」。

■決瀾之子——龎均的藝術

日期：即日至2024年2月18日（周一休息）

時間：上午11:00至下午6:00

地點：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館

詳情：bit.ly/3rsA3zR

文：嚴嘉栢

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