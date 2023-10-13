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劇團北上巡演 突破發展瓶頸

【明報專訊】音樂劇團「演戲家族」在珠海、惠州、東莞和廣州的音樂劇巡演剛結束，行政總監姚潤敏9月底回港後，便馬上往深圳談下個合作，10月初又到了首爾開會。姚潤敏在15年前，已經覺得香港的音樂劇團不可能只留在香港發展。音樂劇的製作費動輒百萬至千萬元，較大的幾個劇團平均每年有2萬觀衆人次，而她任職的「演戲家族」平均每年只有近1萬；即使有香港藝術發展局和民政事務局的資助，劇團經營仍艱難，發展已到瓶頸。

北上巡演已經成為香港劇團的趨勢，康樂及文化事務署由上月到本月初，與內地不同地區共同主辦「粵港澳大灣區文化藝術節」。活動名單可見粵劇、音樂會、音樂劇和舞蹈表演，本地藝術家和藝團把作品帶到大灣區11個城市，接觸更多觀衆。

與大灣區劇院互補供求

比起令姚潤敏（Mandy）一言難盡、鮮少有機會預訂、長期高佔99%至100%使用率的康文署表演場地，大灣區近年的新劇院如雨後春筍般，演出空間不斷有來：珠海大劇院在2017年開幕，佛山大劇院、佛山國際體育文化演藝中心在2018年開幕，今年有廣州粵劇院、佛山粵劇院和珠海金灣市民藝術中心，明年深圳歌劇院又開幕。

由於內地音樂劇較缺乏人才，以及近10年才開始較多製作原創劇等原因，內地劇院使用率長期低下。《人民時評》曾指「一些城市的劇院使用率不足50%，部分劇院甚至出現『空巢』現象」。官方為提升劇院使用率，在一些新劇院的承辦合約列明每年演出次數的下限。於是，當香港劇團「有劇冇場」，內地劇場則是「有場冇劇」，可互補供求。

政府資助 擔當溝通橋樑

康文署在2018年成立「文化交流聯絡辦事處」，促進香港與內地和海外的文化交流，提升香港文藝地位。Mandy以過來人的經驗分享，只要藝團有好作品，適合到灣區、嶺南分享，就可以找這個辦事處交計劃書或短片樣本。

她說，在辦事處成立之前，藝團通常會找藝發局和民政事務局資助經費。但在資助之後，演出和製作細節要怎麼安排，就要香港劇團自行跟當地劇團或劇院磨合。「譬如，一個劇的道具和服裝怎樣運送到內地？要問內地劇院提供些什麼呢？劇團很多時是不懂得如何要求內地劇院的。」這個辦事處在資助經費外，還補充了溝通的橋樑角色。

演戲家族已有10多年北上演出的經驗，現在顯得沒有那麼依賴官方協助溝通。諸如出差乘搭直通巴，而不是更貴且站點不接近劇院的高鐵；用貨運而不是收費較貴的速遞公司，將道具和設備寄上灣區，這些都是Mandy經驗之談。

大灣區票房高 對香港文化好奇

演戲家族2008年第一次到內地演出，以劇團招牌劇目「愛情三部曲」中的《戀愛輕飄飄》參與上海國際當代戲劇季。「那時候是有一些香港文化人想做文化生意，計過數覺得條數OK，就開大門去做。」演戲家族堅持用粵語演出音樂劇，當年在上海的迴響一般，Mandy說因為當地人對粵語文化興趣平平。「但無論如何，都是第一次走了出去，我們得到好好的經驗。」

演員出身的Mandy，在香港演藝學院畢業後，曾在中英劇團當全職演員，後來轉到演戲家族，並陸續負責創作和行政工作。近年她主要負責策劃演戲家族的發展方向，包括內地巡演、香港和內地觀眾的拓展活動。

「我們在2009年第一次去廣州大劇院演出，2011年在深圳，2015年到佛山，2018和2019年分別在全國和大灣區巡演，到現在已經在大灣區做『三部曲』超過10年了，一點也不陌生。」跟最初上海的經驗不一樣，大灣區的巡演讓Mandy見到希望。演戲家族上月在佛山的3場演出座無虛席，在各大城市的票房均有八至九成。Mandy說，有康文署的經理隨團觀演，「他們好開心，感受到觀眾的迴響，說沒有使錯錢」。

Mandy說，灣區觀衆喜歡香港音樂劇，是因為跟香港同根同源，又對香港文化好奇。而且，演戲家族主要的劇目都是關於年輕人成長，即使主題涉及愛情，亦不止是娛樂了事，會用愛情故事看成長。加上劇團多年來的專業經驗，讓觀眾看到製作的認真，「不會覺得我們只是隨便來演，而是有文化內涵」。

補充內地劇缺乏元素

「三部曲做了10年，如果沒有觀眾肯定，不可能做到，這不是我自吹自擂。」Mandy的微信應用程式上，一列皆是最近演出後，用微信「面對面建群」功能發起的群組。有觀衆在群組回應感受，說粵語口語填詞感覺貼地，歌唱完美演繹親人間吵架的情緒跌宕，內地劇中不少缺失了的元素，她在《朝暮有情人》（三部曲的另一部）中補回。

廣州有1500萬人，深圳1200萬人，而香港只有700多萬人，Mandy表示，灣區的觀衆基礎，讓她對劇團發展重拾信心。今年11月，她更會帶領演戲家族，與深圳濱海藝術中心、劇團「反轉舞台」合作，做拓展觀眾的活動。屆時，演戲家族會授權反轉舞台做一齣劇，有表演、寫作工作坊，也做排練。這讓她興致高昂——這種在大灣區巡演以外的項目，就她所知是香港劇團的第一次。

「一直以來嘅想法都是做文化嘢，不是要賺很多錢。」Mandy曾任「香港專業戲劇人同盟」第一屆會長，她明白一些同行對到灣區演出的憂慮：「觀眾群可能跟香港不一樣，作風可能不一樣，做法又不熟，可能一開始做得辛苦。」但是，她認為做藝術，在哪裏做分別不大；到內地交流，賺的是對藝術的肯定。「看到觀衆用心看，而且真的有共鳴，香港表演藝術者會對自己更有信心。香港雖然人口少，地細，但視野和胸襟一點也不小，我們真的是國際大都會。」

港式愛情輕喜劇引共鳴

在演戲家族的公衆號文章上，劇團形容三部曲是「港式愛情輕喜劇」。《戀愛輕飄飄》配有盧巧音的《好心分手》、王菲的《暗湧》、張學友的《遙遠的她》，還有林子祥的《這一個夜》。《朝暮有情人》跨越「老港」與「老廣」的情感，除了流行歌，還融入hip-hop。廣東人對香港的美好印象，幾乎都可在音樂劇裏面重新體會；不難明白為何劇目在灣區受歡迎。

不過，在內地演出，劇目審查後會不會被大改？Mandy說，演戲家族的音樂劇故事和主題，沒有被改過。但是，在一些「沒那麼自信的城市」，對白有被調整。「有些尖銳對白，比如有『仆街』兩個字，就要改用一些較溫柔的對話。」

「我也（跟官方）反映過，用原本的字更能表達到角色的心境。我們不是要教壞人，而是可以更了解人物，因為戲劇是反映共同的人性和情感，讓人了解不同人，比如無家可歸的人，有教化的作用。」反映沒有被接納，「但好的作品不會因為差兩隻字就做不好嘛」！

她指如果持續有更多質素好的巡演，讓官員看到藝團是專心做藝術的，他們就有機會降低戒心。「他們不熟悉，就會怕。但如果我們因為這樣就不去做，對任何人都是不好的。我們要有耐性，持續做好的作品。」

Mandy希望港府未來的文化政策再加把勁，讓內地多熟悉香港藝團，也讓香港藝團對北上更有信心；因為多來往，才能做到中外文化交流中心。另外，她說很多時候藝團表演完，是沒有什麼人知道的，所以政府的宣傳也很重要，對他們來說將事半功倍。

「香港其實是一塊文化名牌，在大灣區熟悉香港劇之後，我們可以再推廣到海外。香港是中國一部分，那香港的藝術水平就代表國家！如果香港藝術取得了外國的認同，就是對國家文化素養的認同。大灣區經濟交流的重要不用多說，但文化其實都可以有，我們文化產業可以擔任好這個任務。」

文：梁景鴻

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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