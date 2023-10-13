江記為今期《開眼》繪畫的封面畫作，以「光」為視覺上的焦點主軸，星塵漫佈如提醒撫觸報章的質感，鮮明配色與黑洞的虛無形成對比。也延續《離騷幻覺》的Cyberpunk科幻題材，身穿太空人裝束的女孩，從上期Cuson章魚小孩的童稚，轉為發現新奇「怪」事物似地呼朋喚友來張望。中央一道強光引領視線，穿越創刊號Pen So所繪的黑洞，由深海躍至外太空——「陸離」的包括，「利生當舖」、「滄州」的招牌連同舊唐樓，的士與女孩，都被捲進幽深隧道，順着光束迎向未知。

上期Cuson從Pen So畫作展開橫向平移的發展，江記則是一種縱向的時空推移，三期下來呈現一個立體的時空維度，是故「光怪陸離」不一定只得離奇，也可以「開眼」地跳脫固有符碼的定義，換來探尋光影的好奇。期待下期Pen So為這接龍系列所繪的總結，再次細思如何定義

「開眼」。

■藝術家簡介

視覺藝術家及動畫導演「江記」江康泉，擅長用鮮明配色、城市符碼，以超現實風格、科幻題材呈現傳統老香港的文化特色與情懷。江記去年及今年分別獲邀到美國三藩市及芝加哥舉行個展「江記的戰國龐克」。2021年獲M+博物館委約製作動畫錄像裝置《海市鏡花》。2013年起製作《離騷幻覺》系列漫畫及動畫，2015年為英倫搖滾樂隊Blur製作漫畫Travel to Hong Kong with Blur，廣獲好評。

文：明報藝文部

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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