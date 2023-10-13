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開眼 玩樂擴志

朝早拍門買茶葉送機

【明報專訊】九龍寨城拆卸，啟德機場停用，舊區重建，九龍城區面貌一直在變。屹立在南角道的老字號九龍城源茂興記茶莊，第2代老闆「大劉生」和「細劉生」兩兄弟自小就在茶莊成長、生活，見證區內變遷。

鎮店錫罐 當年儲茶最高級器具

茶莊1954年開業，近70年過去，店舖裝潢仍然如昔。水磨石地板，包裝用的牛皮紙袋，放滿一牆的傳統方形茶罐等，全部從開業保留至今。最難得是還可找到幾個茶葉錫罐，大劉生笑言，「沒有這些錫罐稱不上是舊茶莊，它是那個年代儲茶最高級的器具，基本上超過40年的茶莊一定有幾個」。錫罐密封力強，保存茶葉不易變質，「60多年前做一個幾百元，很貴啊，當年買一個單位才幾千元」。由於錫罐製作不易，跌到地上又容易變形，影響密封能力，慢慢被淘汰。今日看茶罐兩側微微凹陷，不難想像以前時常被捧出捧入，印證茶莊興盛一面。什麼茶葉最好賣？九龍城聚居潮州人，茶莊自然以潮州工夫茶所用的鐵觀音作招徠，單是鐵觀音已有近10款。他們的鐵觀音會先經烘焙再出售，減輕茶葉的單寧酸、茶鹼味，讓茶香更濃烈。

舊啟德機場也曾帶旺茶莊生意。遊客上機前會買手信回家，以前送機還會來買茶葉幫親戚朋友餞行。「上一輩習慣飲中式茶，在外國買不到，我試過早上7點幾有人拍門，說趕着送機要買茶葉！」老店茶葉多年來風味猶在，即使寨城拆卸、機場搬遷，生意不如往昔，仍有熟客撐場，慶幸鐵路網絡近年延伸至此，為老店帶來跨區客；不過茶莊所在被納入市區重建範圍，還能在原址營業多久，老闆都說是未知之數。

■九龍城源茂興記茶莊

地址：九龍城南角道31號地下

查詢：2382 1195

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