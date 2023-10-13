啟德時空之旅 鐵鳥劃過頭頂

人類看見雀鳥飛翔，萌生想飛的欲望。AIRSIDE開幕後的第一個展覽，以飛行與航空為主題，正好取名為「想飛」（Desire to Fly），既呼應此地歷史，亦寓意飛行帶來的夢想。

商場中庭的展覽空間Idea Cloud，以多條竹片交織出雲朵外形，讓人彷彿置身雲間，飛行從此開始。展覽分為「起飛」、「翱翔天際」和「降落」3部分。展品由太古歷史檔案部、政府新聞處政府圖片資料庫及多名藏家借出，透過舊照、飛機餐菜單、旅行雜誌、舊機票等，從啟德機場歷史說到旅行模式的改變。

1970s「小獵犬」 30日遊14國

航空迷最不能錯過的展品，是在商場地下展出的單引擎小型飛機「小獵犬-100型」。1970年代，錢耀宗和錢耀昌兩兄弟駕駛着它，花30日遊遍14個國家，最終在啟德機場降落，為本港創下3項飛行紀錄和1項世界紀錄。其他展品亦包括當年的飛行日誌、航空耳機、求生用瑞士軍刀、透鏡指南針等。

飛機降落啟德機場，這趟旅程帶來什麼？展覽延伸至3樓的GATE33 Gallery繼續。心水清的人馬上想到：啟德機場以前只有1至32號登機閘口，何來GATE33呢？此藝術空間的命名正是希望延續飛行旅程。未走近已聽到入口處的Landing Room傳來轟隆隆的飛機聲，步入房間後抬頭一看，飛機正好在頭頂上空「飛過」，不同年代的人都可從影像中「親身體驗」這震撼一刻。

飛機抵達香港，對一些人而言是回家，對另一些人而言是旅程的開始。展覽帶來遊客抵港舊照、旅遊小冊子、花花綠綠的行李箱標籤等。從舊照和舊針卡可見，以前本地居民入境後或需按要求注射疫苗。

藝術家作品 分享飛行回憶

同場還有多個不同媒介的藝術家作品，如視覺藝術家劉智聰，他人生第一次旅程就是從啟德機場出發，但歸來時卻降落在赤鱲角機場，他的作品遂以「第一次」為題，展現人生許多的第一次。對於飛行，不同人有不同回憶，展覽還邀請40名藝術家、創作人等分享，遊客亦可寫下自己的飛行故事，摺成紙飛機，掛在展場內。

整個展覽跨越兩層，開幕當日吸引不同年齡層市民參觀。AIRSIDE位置接近昔日的07/25跑道，以前僅供乘客和機場人員出入的地方，今日開放成為人人都可到訪的商場，讓大家見證本地航空的過去與未來，別有一番意義。

■「想飛」展覽

日期：即日至11月12日

地點：AIRSIDE商場2樓中庭及3樓GATE33 Gallery

註：周六、日設免費展覽導賞團，詳情瀏覽bit.ly/3LHkVW6

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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