明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Star Chic

Life & Style

star chic：F4 Thailand成品牌新寵兒 泰國明星魅力席捲時尚界

【明報專訊】2024春夏時裝周創造了什麼潮流趨勢？對於追星族來說，焦點不在於時裝設計上，而是獲邀看騷的偶像座上客。近數年來，韓流風潮是不爭的事實，在時裝周期間出現一眾韓國明星的身影，早已見慣不怪。然而，時尚界是個講求新鮮感的地方，往往需要新的活力和靈感，來推動多樣化發展，而一股來自泰國娛樂及流行文化的力量亦漸漸籠罩時尚圈中。

韓流以外時尚新勢力

時尚圈依靠社交媒體的影響力，在過去幾年間明顯增強，說的並非透過傳統的廣告推廣，而是借用由人氣偶像帶來的流量密碼，通過他們能產生的強大線上造訪數目，來擴大知名度與影響力，與粉絲和潛在消費者建立更直接、更緊密的聯繫。當中尤以在全球擁有強大粉絲人數的韓流，對時裝圈產生了極大的影響力。韓星的時尚選擇和個人風格不但成為時尚的榜樣，同時亦能在社交媒體上引發連串的討論和模仿。不過，從另一角度來看，雖然韓國時尚元素和風格備受不少受眾的接受和追捧，但韓流對時裝圈的影響力也存在一定的局限，時尚始終是個多元化的領域，當中集合了不同地區和文化的獨特時尚特色，事實上時裝圈的發展受到多種因素的影響，韓流只是其中之一；再者，時尚圈也是一個不斷變化的領域，流行趨勢和影響力總會隨着時間的推移而改變。

BLACKPINK Lisa打開泰星市場

至於哪個亞洲國家的流行文化對韓國存在威脅？近年泰國的歌影視發展，便絕對不容忽視，無論是偶像團體或電視劇都備受關注。不過要數在國際打開泰星市場的第一人，說是BLACKPINK Lisa亦絕不為過。本身泰國籍的她，以女團成員身分走向國際，後來當上Celine的品牌大使，亦因而讓一眾品牌開始留意到泰國明星的魅力。近期備受國際品牌受歡迎的，莫過於是在泰版《流星花園》飾演F4的Bright Vachirawit、Metawin Opas-iamkajorn（Win）、Nani Hirunkit、Jirawat Sutivanichsak。當中尤以先憑泰國BL劇《只因我們天生一對》走紅的Bright及Win率先引起國際品牌的注意，前者更是泰國首個Instagram Followers人數超過1000萬的男星，而擁有高䠷身材及高顏值的他，早就被Burberry看中，成為品牌南亞太地區的首位品牌大使；至於中泰混血的Win，則成為Prada的品牌大使之一。

泰國版「杉菜」成Dior品牌大使

除了男子組代表「泰國F4」外，在泰國版《流星花園》中演出「杉菜」一角的女星Tontawan Tantivejakul（Tu），亦成為了時尚界的新寵兒。早在巴黎時裝周舉行前夕，Dior預先宣布她為泰國的品牌大使（時裝及珠寶），好讓Tu成為時裝騷舉行當天的焦點與話題。出道前曾當模特兒的Tu，不但擁有漂亮的外表，加上首次出演電視劇便有機會飾演女主角，其演技亦令人留下深刻印象。她的銳變，正正體現Dior推崇的女性多樣化形象，雙方的合作亦突顯品牌破格創新的作風。●

WHO: Bright Vachirawit、Jirawat Sutivanichsak、 Metawin Opas-iamkajorn、Nani Hirunkit、Tontawan Tantivejakul

WHERE: 2024 春夏倫敦、米蘭、巴黎時裝周

WARDROBE: Burberry、Onitsuka Tiger 、Prada、Emporio Armani、Dior

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞