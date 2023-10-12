star chic：F4 Thailand成品牌新寵兒 泰國明星魅力席捲時尚界

韓流以外時尚新勢力

時尚圈依靠社交媒體的影響力，在過去幾年間明顯增強，說的並非透過傳統的廣告推廣，而是借用由人氣偶像帶來的流量密碼，通過他們能產生的強大線上造訪數目，來擴大知名度與影響力，與粉絲和潛在消費者建立更直接、更緊密的聯繫。當中尤以在全球擁有強大粉絲人數的韓流，對時裝圈產生了極大的影響力。韓星的時尚選擇和個人風格不但成為時尚的榜樣，同時亦能在社交媒體上引發連串的討論和模仿。不過，從另一角度來看，雖然韓國時尚元素和風格備受不少受眾的接受和追捧，但韓流對時裝圈的影響力也存在一定的局限，時尚始終是個多元化的領域，當中集合了不同地區和文化的獨特時尚特色，事實上時裝圈的發展受到多種因素的影響，韓流只是其中之一；再者，時尚圈也是一個不斷變化的領域，流行趨勢和影響力總會隨着時間的推移而改變。

BLACKPINK Lisa打開泰星市場

至於哪個亞洲國家的流行文化對韓國存在威脅？近年泰國的歌影視發展，便絕對不容忽視，無論是偶像團體或電視劇都備受關注。不過要數在國際打開泰星市場的第一人，說是BLACKPINK Lisa亦絕不為過。本身泰國籍的她，以女團成員身分走向國際，後來當上Celine的品牌大使，亦因而讓一眾品牌開始留意到泰國明星的魅力。近期備受國際品牌受歡迎的，莫過於是在泰版《流星花園》飾演F4的Bright Vachirawit、Metawin Opas-iamkajorn（Win）、Nani Hirunkit、Jirawat Sutivanichsak。當中尤以先憑泰國BL劇《只因我們天生一對》走紅的Bright及Win率先引起國際品牌的注意，前者更是泰國首個Instagram Followers人數超過1000萬的男星，而擁有高䠷身材及高顏值的他，早就被Burberry看中，成為品牌南亞太地區的首位品牌大使；至於中泰混血的Win，則成為Prada的品牌大使之一。

泰國版「杉菜」成Dior品牌大使

除了男子組代表「泰國F4」外，在泰國版《流星花園》中演出「杉菜」一角的女星Tontawan Tantivejakul（Tu），亦成為了時尚界的新寵兒。早在巴黎時裝周舉行前夕，Dior預先宣布她為泰國的品牌大使（時裝及珠寶），好讓Tu成為時裝騷舉行當天的焦點與話題。出道前曾當模特兒的Tu，不但擁有漂亮的外表，加上首次出演電視劇便有機會飾演女主角，其演技亦令人留下深刻印象。她的銳變，正正體現Dior推崇的女性多樣化形象，雙方的合作亦突顯品牌破格創新的作風。●

WHO: Bright Vachirawit、Jirawat Sutivanichsak、 Metawin Opas-iamkajorn、Nani Hirunkit、Tontawan Tantivejakul

WHERE: 2024 春夏倫敦、米蘭、巴黎時裝周

WARDROBE: Burberry、Onitsuka Tiger 、Prada、Emporio Armani、Dior

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com