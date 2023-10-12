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editor's pick：繭形設計 極簡主義風格

【明報專訊】在美國家喻戶曉的雙胞胎童星Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen，曾於1990年代在熒幕上蹦蹦跳跳，這對孖生姊妹長大成人後卻令人意想不到，創辦了極簡時尚品牌The Row。品牌成立於2006年，名字的靈感來自倫敦的Savile Row（一條以度身訂做西裝而聞名的倫敦街道），可以理解Mary-Kate和Ashley Olsen對品牌抱着嚴謹做工和優雅設計的願景。The Row成立迄今十多年，一直堅持極簡主義風格和上乘用料。其間，姊妹兩人亦憑品牌兩度奪得CFDA（美國時裝設計師協會）的年度最佳女裝設計師大獎，奠定非凡地位，亦令The Row的追隨者與日俱增。

香港的JOYCE，早就對The Row的極簡主義風格欣賞有嘉，並計畫於10月20日在香港奕居49樓Sky Lounge首次為品牌舉行獨家活動。展出The Row的2023秋冬系列，包括多款繭形設計的大衣，配搭同色系超大型腰帶和圍巾；還有以圓潤肩綫剪裁的無領西裝、突顯雕塑感的墊肩西裝外套，以及寬鬆抽褶褲子等，極簡主義的鞋履和配飾當然亦是重點之一。活動讓顧客率先預覽最新系列，在10月21至29日，JOYCE太古廣場旗艦店更提供The Row獨家訂製手袋體驗，品牌擁躉不能錯過。●

查詢：JOYCE 2810 1120（太古廣場店）

文：溫兆明

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