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Life & Style

the buzz：舒適簡約 經得起時間考驗 日常穿搭提升個人品味

【明報專訊】現代女性的衣櫥需求多樣多元，她們追求各種風格和款式的衣物，既要切合不同場合需求，同時又講求舒適度，期望衣服「一take過」滿足日常需求。時尚品牌SA SU PHI，銳意為穿者的生活帶來便利，兩名創辦人Sara Ferrero和Susanna Cucco從女性角度出發設計服飾。《明報》life&style邀來她倆談談品牌的創作意念。

時尚品牌SA SU PHI由Sara Ferrero和Susanna Cucco於2021年創立，她們分別曾被譽為「意大利 Hermès」的皮具品牌Valextra擔任CEO和藝術總監。憑着超過25年在奢華時尚圈的經驗，這對閨密決定自立門戶，以表達她們共同的美學觀念和商業理念。一如「舊東家」崇尚的quiet luxury理念，SA SU PHI的服飾採用精緻面料和意大利工藝製造，將簡約設計、女性氣質與永恆概念結合，主張其獨特設計的fashion items，適合任何場合穿著。

黃金比例 研究重量平衡

品牌的名字驟眼看來，會讓人誤以為來自亞洲，事實上，SA SU PHI源自法語ça suffit，意指「已足夠，不需要更多」，包含着品牌的創作意念。同時名字亦由品牌的3個核心支柱組成：SA代表Sara，SU代表Susanna，而PHI則代表黃金比例（golden ratio）。 「PHI代表我們的美學和倫理哲學。黃金比例意味着做得少但更好，乾淨卻富有表現力，簡單卻勇敢，真實而現代，超越時間和轉瞬即逝的時尚潮流。」Sara Ferrero和Susanna Cucco解釋。

黃金比例從古希臘時代起已經為大眾認識，被認為是完美的比例，甚至被藝術家Leonardo da Vinci廣泛在作品中使用。那麼品牌又如何把這條數學公式應用於服飾設計中？「我們對於系列的設計方法依賴於對體積的研究，比例及重量的平衡，同時着重於豐富色彩和質地的運用。」兩人強調在保持大膽簡潔的設計外觀同時，亦會着重穿者的個性和需求，通過豐富有意義的細節，創造出易於穿著的服飾。「我們總毫不妥協選擇最好的材料，並與意大利最好的工匠合作，以實現每天、不分季節的時尚衣櫃。PHI不僅僅是一個美學原則，也是一個道德原則、一個承諾，我們希望回饋社會，創造一個包容和支持的品牌。」

設計針對現代女性需求

Sara Ferrero和Susanna Cucco的創作理念，突顯針對忙碌現代女性的需求，希望能將時尚且便利的原則融入女性衣櫃中。「品牌的服飾就像是模塊，可以根據穿者的個人解讀而自由搭配，以多種方式實現不斷變化的外觀，不論是從白天到晚上，抑或從正式到休閒。」兩人補充：「現代女性通常需要一個能夠因應白天或晚上場合，而作出一些小改變的造型，品牌的大部分產品都是衣櫥的基本款式，可以透過不同的穿搭方式，將單品變得更正式或更休閒。例如將休閒感下半身服飾與絲質外套配搭在一起，可以提升造型的品味；同樣地，將絲質公主裙與一件針織品配搭在一起，則可以塑造出舒適而低調優雅的造型。」

Sara Ferrero和Susanna Cucco強調品牌的服飾旨在全年都可以穿著，不受當下時尚的限制，使它們成為優質的投資單品。透過感覺舒適、優質面料和簡潔的造型，突顯現代女性的態度。要做出經得起時間考驗的服飾，採用的面料當然是重要的一環，品牌尤以使用喀什米爾羊絨針織品而聞名，其豐富的外觀、柔軟度、輕巧和保溫特質，成為了品牌首選；至於在成衣方面，品牌則大量使用絲綢，例如雙面緞、公爵絲緞、絲毛呢等，透過流動感強的絲絨，帶來具雕塑效果的視效，同時能適應溫度並貼合身體。「我們選擇最好的天然材料，由最好的意大利面料製造商生產，因為我們深知所有人想要穿得好，首先需要感覺良好。」●

查詢：SA SU PHI www.sasuphi.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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