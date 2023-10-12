showcase：延續一百三十年典雅風範 英倫時尚 盡顯精緻考究

對老一輩男士而言，英式品味可以單純從一個dunhill打火機反映出來。但對於新一代時裝人而言，提起英倫風尚也許第一時間會想到mod、punk等叛逆文化，為時尚世界帶來巨大的變革。這些變革往往衝着傳統英式著裝的文化和觀念而來。不過即使變革的力量如何洶湧，傳統的精緻優雅也不易被憾動，反而經歷變革的洗禮後自我完善，風格變得更牢不可破。創立於1893年的dunhill，矢志承傳百多年的英式男士風尚，卻也會隨時代轉變而賦予革新精神。

dunhill的2023秋冬系列，旨在延續集精緻、優雅、實用於一體的經典單品，糅合嚴謹而考究的英倫風範。一系列西裝襯長外套的造型，如雙排扣灰色長褸用上人字紋（herringbone pattern），配以不同深淺灰度的單排扣西裝和樽領上衣，格調極為典雅。為配合男士戶外活動所需，其他造型亦非常講究，例如用料上乘的羊絨漁夫褸內襯絲棉混紡上衣，是顧及室內外不同溫度需要的配搭；羊毛或薄身羽絨短身有領外套、或薄身羽絨馬甲，則讓男士活動自如；部分樽領上衣設有拉鏈領口，便於穿著亦能調節保暖度。各款單品廓形與風格均內斂優雅，工藝、用料、剪裁與細節亦盡顯精緻考究。

推精品錦上添花

除了優雅的衣飾，dunhill還為品牌130周年推出一系列精品。首先是1949年首次亮相的Aquarium桌上型打火機的復刻版，打火機由4塊有機玻璃組裝而成，經由高難度凹雕工藝和手工塗繪出精緻圖案，包括限量12座的湖藍色游魚、限量18座的落日紅飛鳥，和限量20座的翡翠綠游魚圖案。另一精品則名為'Alfred Dunhill' Case of Delights，乃一個精美的手提箱，內含Rollagas黑色電鍍版打火機、鍍銀扁酒瓶，以及手工吹製的煙灰色烈酒杯等，全部造型現代簡約，同為品牌的130周年錦上添花。●

查詢：dunhill 2196 8335（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Anthony B（Model One）、Zenki Chan

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]