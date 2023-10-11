蘇格蘭西岸風光無限 酒廠之旅 歎美酒賞靚景

不久前的蘇格蘭之旅，我就和幾名朋友一起到Highland地區的西面遊覽，雖然這次的行程剛好有朋友可以負責駕車，但我本身一開始計劃這次旅程時，也是打算坐火車和巴士，所以大家不用太擔心，下面介紹的是獨個兒也可以乘搭交通工具完成的。

Oban、Mull跳島遊

今次為大家介紹的起點是位於西高地的Oban，基本上你在Glasgow就可以乘坐火車直接到來的一個海邊小鎮。當然Oban市中心的威士忌蒸餾廠Oban Distillery是重點之一，但除了酒廠以外，沿岸景色，以及市內一個可以俯視整個海灣的山丘，也是相當吸引，可以讓人好好放鬆一天。

但另一個更為驚喜的地方，就是Oban對岸不遠的Isle of Mull。因為來往兩地的船班次比較疏落，我們選了早上的第一班船，自碼頭出發後先到了Isle of Mull島南的一個小城堡，之後才出發到島上遊覽其他風景名勝，我們原本以為島上只有Tobermory一間酒廠，卻意外地在路上望到另一個蒸餾廠和芝士工場的路牌，於是來到像間玻璃屋cafe一樣的建築，Sgriob-ruadh Farm: Isle of Mull Cheese是農莊、酒廠、芝士和熏製工場的集合體，而這裏更飼養了不少動物，加上門外的花園，相信是不少遊客也會感興趣的一個隱蔽地點。

但來到Isle of Mull，最主要原因當然還是Tobermory。這島嶼區的酒廠同時生產沒有煙熏味的Tobermory、以及重泥煤的Ledaig，近年還開始實驗了不少特殊的木桶以及gin酒的生產，像酒廠一個最受歡迎的行程Warehouse No.1，就包括試飲每邊至少3款的單桶作品。酒廠經理是一個十分風趣的人，在介紹原酒的同時明明嚷着喝不完就會倒回去，但卻一直給我們添酒，而且這裏嘗到的大部分酒品，都只能在酒廠現場買到，令行李位置有限的我們花多眼亂。

想不到的意外驚喜

除了Oban跟Tobermory，我跟朋友也在Highland地區待了數天，但最令我們驚喜卻是臨時決定到訪的Ardnamurchan，要不是有朋友剛好駕車我們都不會考慮來這裏。到訪時天氣好得我們也忍不住數次停車來看看海，一時在感嘆住在海邊的屋會不會太療癒，然後也說起在這裏買船會否太便宜，雖然讀者沒到過現場或者很難理解，但這裏的風景的確很吸引。

因為中間花了太多時間看海，我們到達Adelphi酒廠時也是剛好趕上導賞團。由獨立裝瓶廠Adelphi建立的小酒廠，規模當然跟大品牌有很大分別，但有不少特別的地方。例如生產方面也是盡量以最傳統的方法來作；酒廠參觀中心內大部分家具，也是以回收得來的舊木桶製作；陳年的木桶種類非常多元化，例如rum和其他葡萄酒的木桶，也有其他新酒廠愛用的迷你木桶Octave。之前沒太多喝過他們的作品，始終也只是誕生不足10年的威士忌品牌，但反而在這次之後我和幾名朋友都對它完全改觀。

當然在酒廠附近還是有一些小行程的，像是到訪《哈利波特》電影中那著名的橋樑，千多人攀山涉水就等那蒸汽火車經過1分鐘、事後全部人立即散去，簡直比故事本身還要魔幻。蘇格蘭西海岸之旅就暫時到此，希望下次再有其他分享，或許是其他國家呢！●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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