回歸純粹 適合日常駕駛 經典超跑重拾手波樂趣

初次見到Carrera T，一時之間納悶大階字母T到底代表什麼意思（畢竟同系早已有Targa、Turbo等版本）。後來花一點時間翻查911車系的歷史，就發現T代表的是Touring，意思是比其他車系成員更適合用作巡航式長途駕駛的版本。原來保時捷早於1968至1973年間便曾推出911 T，之後這版本便被「封印」，直至幾年前才重新推出及將此概念延伸至同廠其他車款。今次測試的是到港不久的最新一代911 Carrera T，定位介乎入門版Carrera及進階版Carrera S之間，基本車價接近250萬港元，以經典超級跑車標準衡量，已算是「很便宜」的型號了。

駕車更具挑戰

相比911車系其他常規成員，Carrera T最大不同之處，是將7前速手動波箱列為標準配置設備，原來現今大部分911車型都已經不設手波版本，所以如果你想堅持開手波車的話，那Carrera T或許就是最適合你的911，而且這副7前速手動波箱的檔位設定也令駕駛更具挑戰，想要好好善用它，着實需要駕駛者多作訓練及適應。如果你不是手波跑車的支持者但又想買Carrera T的話，也是有方法的，因為車廠同時提供配置8前速PDK自動波箱的Carrera T，以回應市場上佔極大多數的自動波車買家。

車身「偷輕」更「貼地」

除了可以選擇手動波箱版本，Carrera T還有另一重點，就是刻意輕量化的設定，它比911車系的最入門版本Carrera還要輕至少35kg，車重只約1470kg，這主要是因為Carrera T配用了較少隔音物料及較薄的車窗玻璃，甚至選用了較輕的車內電池；若跟從廠方的原意刪去小型後排座位（測試車加裝了這項設備），那整體車重將會進一步「偷輕」。轉用手動波箱、車重下降，再加上配用了離地高度下調10mm的PASM跑車式懸掛，最大得着當然是換來較直接的人車溝通感，行車動態及加速表現也回歸到較純粹的設定，車內人可以清晰聽到從車尾傳入車廂的跑車引擎及排氣喉聲。上述種種細節綜合起來，保時捷認為就是令長途巡航更具樂趣的重要元素。

不賣弄科技 實用為主

Carrera T配置了和911車系入門版本Carrera同款的水平對向6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力385ps，峰值扭力450Nm，由靜止加速至時速100公里需時4.5秒，在高級或超級跑車的世界，它肯定不是最快一員，甚至會被視為未算「超級」的「入門」型號，但試問在現實世界或真實的道路環境，有幾多時候可以發揮出超級跑車的真正實力呢？911 Carrera T刻意回歸較純粹的機械設定，同時又保留實用的駕駛輔助系統（例如自動補油、預設駕駛模式等），就是要讓買得起高價跑車的用家，既可以在日常生活中感受到動態駕駛的樂趣，又能輕鬆地操控座駕。在Carrera T的身上未必會找到予人感覺賣弄的高科技物料或造型誇張的大型細節，但它的整體設定是恰如其分又不失跑車應有動感，可說是目前最適合日常駕駛的「常規911」。●

■Porsche 911 Carrera T規格

車型：兩門2+2座位跑車

引擎：2981c.c.，水平對向6，雙渦輪增壓

馬力：385ps/6500rpm

扭力：450Nm/1950-5000rpm

傳動：7前速手動

驅動：後輪驅動

極速：291km/h

加速：4.5秒（0-100km/h）

耗油：10.3-10.9L/100km（WLTP模式）

長闊高：4530×1852×1293mm

軸距：2450mm

售價：$2,485,000起

查詢：2926 2911

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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