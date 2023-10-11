明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

Watch News：Le Corbusier幻彩腕表 讓顏色當主角

【明報專訊】現代建築師與設計師Le Corbusier曾說過：「色彩是一種極為有效的觸發工具。是我們存在的元素之一。」在大家購買腕表時，也可能會以「顏色」作為選擇條件。Rado最近推出的True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier幻彩系列腕表，正正讓顏色成為腕表的主角。

1887年出生於瑞士的Le Corbusier ，無論在建築、設計或都市規劃等範疇都深具影響力。1931年，他推出由63種色調組成的調色板，並在1959年進一步擴大色彩的種類。在設計師的眼中，這些色調「具有建築美感，自然和諧，因此能夠任意組合」。在Le Corbusier基金會支持下，現時由Les Couleurs Suisse SA公司全權負責這些顏色，並授權Rado在陶瓷材質中使用Le Corbusier色彩。

3款腕表的設計分別為象牙黑色表殼和表鏈、淺灰色表殼配英倫綠色陶瓷中央鏈節、灰褐棕色表殼配奶油白色陶瓷中央鏈節。尺寸均為37×43.3毫米，厚度僅5毫米，各款限量99枚。另外品牌亦推出收藏盒套裝，內含全新黑色方形幻彩系列腕表和系列之前推出的8款圓形 Thinline Les Couleurs Le Corbusier幻彩系列腕表，全球限量99套。●

查詢：2518 9939

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕陶瓷

上 / 下一篇新聞