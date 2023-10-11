Watch News：Le Corbusier幻彩腕表 讓顏色當主角

1887年出生於瑞士的Le Corbusier ，無論在建築、設計或都市規劃等範疇都深具影響力。1931年，他推出由63種色調組成的調色板，並在1959年進一步擴大色彩的種類。在設計師的眼中，這些色調「具有建築美感，自然和諧，因此能夠任意組合」。在Le Corbusier基金會支持下，現時由Les Couleurs Suisse SA公司全權負責這些顏色，並授權Rado在陶瓷材質中使用Le Corbusier色彩。

3款腕表的設計分別為象牙黑色表殼和表鏈、淺灰色表殼配英倫綠色陶瓷中央鏈節、灰褐棕色表殼配奶油白色陶瓷中央鏈節。尺寸均為37×43.3毫米，厚度僅5毫米，各款限量99枚。另外品牌亦推出收藏盒套裝，內含全新黑色方形幻彩系列腕表和系列之前推出的8款圓形 Thinline Les Couleurs Le Corbusier幻彩系列腕表，全球限量99套。●

查詢：2518 9939

文：張曉冬

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