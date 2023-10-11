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變速計時機芯 融合跑車元素 活現賽車精神

【明報專訊】選擇一枚腕表時，你會看重什麼元素？

一般人揀表可能首看外形，而資深表迷則可能更傾向選擇看機芯為主，當然最理想自然是揀得到魚與熊掌兼得的款式。TAG Heuer最近推出的表款，既有款式，也有內涵，先有出師有名地以法國藍色製作Monaco賽車表、復刻三色計時帆船賽表Skipper，還有加入創新變速計時指針的Carrera聯乘Porsche表款，既有視覺元素，也有特別機芯設計，內外兼備！

TAG Heuer自2021年和德國車廠Porsche展開全球合作關係，最近為慶祝Carrera腕表系列Porsche 911車系（原901車系）面世60周年，攜手帶來2款Carrera Chronosprint×Porsche腕表，新作融合腕表和跑車元素，並將跑車在短短9.1秒之內，由0加速至每小時100公里的特色，融入到設計之中。

911跑車自1963年面世以來，一直致力追求精確表現。在同一年Heuer（TAG Heuer前身）的Carrera腕表亦告面世。時任行政總裁Jack Heuer深受傳奇卡萊拉泛美公路賽（La Carrera Panamericana）啟發，設計出活現賽車精神、兼具豐富功能及實用的腕表。這次推出的新表便同時慶祝汽車和腕表界兩個經典誕生60周年。

變速秒針 呼應跑車0至9秒加速

兩款新表均用上全新機芯TH20-08，是品牌今年在Watches and Wonders表展上推出的自製TH20機芯的全新詮釋。細心看會發現內表圈的計時數字分佈並非平均，首10秒的間距特別闊，而其中0至9秒之間更綴上紅色。當啟動計時，中央計時秒針會以較快速度劃過首9秒，然後慢慢減速。這個設計是呼應跑車能在9.1秒內由0加速至每小時100公里的設定。機芯內設有以廣泛應用於微型機電系統業界的LiGA工序製成的兩個蝸形輪，以控制中央計時秒針的變速功能。腕表其他部分也以紅色點綴，例如6時位置計時器上有呼應1970年代Porsche儀表板的細節，於車速限制50 km/h處加以標示，顯示市區道路的限制車速。9時位置計時器內，紅色標示線設於6.8小時處，呼應汽車引擎的每分鐘6800轉，提醒駕駛者不應超過此極限，以免對引擎造成破壞。

2個款式分別為玫瑰金殼配啡色帶和精鋼殼配黑色帶，同樣選用小牛皮表帶，兩者皆刻上911標誌浮雕裝飾。腕表用上雙重藍寶石水晶玻璃設計，呈拱面的彎曲水晶玻璃呼應1970年代的拱面hesalite碳纖維玻璃膠鏡面。表背特別創作的擺陀，則模仿Porsche的經典三輻軚盤。

法國藍賽車計時表

賽車可算是品牌的設計靈感繆思，Monaco系列亦推出Chronograph Racing Blue Limited Edition腕表。TAG Heuer在1969年推出防水的正方形計時表，在當年來說確實非常大膽。加上在很多人心目中，Monaco腕表與演員Steve McQueen緊密相連，他在1970年參演電影Le Mans時，便選擇穿上與其私人教練兼專業賽車手Jo Siffert相同的賽車服，並佩戴同款Monaco腕表，演活戲中賽車手一角。

在早年賽車運動中，賽車透過車身上的國家代表顏色來作識別。各國均有其獨特用色，如英國賽車綠、鮮艷意大利紅、德國隊的白色與其後的銀色等，新表的Racing Blue便取材自代表法國的藍色。計時器與表帶採用多種藍色調，刻度則選用較淡的藍色，奪目的青黃色指針為設計添上清新點綴，襯托銀色太陽光線雕紋打磨的表盤。時針與分針覆以藍色Super-LumiNova夜光塗料，在任何光線環境下均提供讀時功能。

經典帆船賽表重生

提起TAG Heuer，可能較少人想起水上運動。品牌在1968年推出的原版Skipper腕表，曾一度成為不少專業與業餘水手的裝備，直至1983年推出最後一個投產型號後停產，40年過去，今年終於正式回歸表壇。Skipper有一段長時間採用Autavia系列表殼，但在1968年推出的原版約300枚腕表中，其外殼均以Carrera計時表為藍本，這次重新面世的Skipper也回歸到Carrera系列之中。Carrera Skipper腕表不設表圈，拱形表鏡延伸至表殼邊緣，配合巧妙的弧形凸緣表盤。腕表直徑39毫米，用上最新TH20-06雙向上鏈自動機芯，具80小時動力儲存。

Skipper的誕生可追溯到1940年代，當時高級體育器材供應商Abercrombie and Fitch開始委託Heuer生產腕表，至1960年代末，雙方合作長達20年，Heuer也因為A&F主席Walter Haynes而成為美洲杯帆船賽賽船Intrepid號的指定計時伙伴。Heuer在賽事中為Intrepid號提供一組計時表，最後它以壓倒的4:0得分衛冕，品牌於是推出首款Skipper計時表作為慶賀。Skipper的右側計時盤為倒數15分鐘計時，以不同顏色分段：鮮橙色令船員注意比賽在僅5分鐘後就開始，綠色代表帆船索具，淺藍綠色則對應Intrepid號的甲板用色。新版Skipper重現這個獨特鮮艷的專用配色，主表盤則選用大海藍色。新設計亦參考了其他前作的特色，包括設於表圈每5分鐘刻度的三角形標記，以及鮮橙色中央指針等。

品牌在2017年曾小試牛刀，跟鐘表網站Hodinkee合作推出限量僅125枚的Skipper腕表向當年型號致敬，當時吸引不少藏家搜尋原版Skipper，在拍賣會中曾錄得高達80,000美元（約635,977港元）的成交價！這次正式回歸的Carrera Skipper，定價才5萬多港元，應該會吸引不少表迷入手。●

■精美書冊紀念經典腕表

TAG Heuer推出精美書冊TAG Heuer Carrera: the race never stops，紀念品牌經典腕表系列Carrera的歷史里程。出版合作單位包括專業腕表記者Simon de Burton、設計師Marc Newson、歷史學者兼記者Nick Foulkes等。

6個篇章分別探索Carrera每10年的顯赫歷史，由嬉皮搖擺的1960年代、百花齊放的1980年代到現代，追溯Carrera的演變，呈現腕表對鐘表界的影響。352頁的專書由Les Editions de la Martinière出版，參考定價為100瑞士法郎（約868港元）。（圖G）●

查詢：2375 0836

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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