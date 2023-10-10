日式育兒記：日本診所讓我抓狂了！

其實早於9月開學後一個多星期，媽媽友已經開始談論新聞，預料今年的季節性流感季節會比往年的10月尾、11月來得更早；加上日本政府不再強制市民戴口罩，專家已預測流感可能早於秋季開始爆發，政府也呼籲市民今年要多加留意，如有任何感冒徵狀便應戴口罩，盡早求醫等。雖然新聞、政府皆不斷呼籲，可是今年的夏天比往年熱，大家也放下了戒備，慢慢遺忘了流感這個問題。

「中招」無發燒 拒安排檢測

然後到了9月尾，弟弟的幼稚園校車上相繼有同學「中招」，大家才開始嚴陣以待；但當學校一爆發，便猶如洪水猛獸，弟弟也不能倖免，出現一些感冒徵狀。

日本診所經過新冠病毒一役後，不少已經改為網上預約制，部分甚至不接受walk in的病人。若患者有發燒的話，必須以「發燒外來」的方式預約，即先透過電話向診所姑娘告知病况，再由診所姑娘安排求診時間。今次弟弟雖然有感冒徵狀，但完全沒有發燒，所以我只預約兒科醫生。眼見弟弟的幼稚園中，已經有3個小朋友患上甲型流感，我也希望替弟弟安排檢測；可是醫生依據診所指引，只有「發燒外來」的患者，發燒逾38℃才能安排檢測，所以堅決不肯安排檢測，並只診斷弟弟患上一般感冒，給了一般的感冒藥。

依我以往經驗，如能盡早得到特敏福治療，流感便能盡早痊癒，所以我即時買了檢測包（6000日圓／盒，約320港元），結果證實弟弟真的患上甲型流感。然而當我帶同檢測包，返回剛才的兒科診所，醫生還是堅持要發燒才幫他檢測，我真的抓狂！一怒之下，我們就去了別的一家診所。

懷念香港的靈活變通

那一邊的醫生雖然同樣說，一般是要發燒逾38℃才會安排檢測，但當他知道我已經自己做了快測，也沒有強人所難，即時幫弟弟檢測，證實他患上甲性流感，並安排了5天的特敏福療程。幸運地，弟弟最終在完全沒有發燒之下痊癒了，由衷感激這個可以打破「常規」的醫生。

很多人問我來日本這麼多年，應該都很習慣了吧？坦白說，在「無事無幹」的情况下，我都已經頗習慣了；但在任何突發或重要關頭的時候，還是很不習慣，同時也非常懷念香港人的靈活及效率，我深信在香港，當我拿着流感快測結果到診所，沒有醫生仍會叫我等到發燒後再來。香港人的靈活變通，真的是我們寶貴的財產。對！思鄉病又開始發作了。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]