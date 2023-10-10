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Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

善養救未來：懶爸的願望

【明報專訊】在挫敗中與女兒一起成長，成為幸福懶爸。

大家試想想：你突然獲告知在海外留學的子女因成績不達標而被要求離校，當下會有什麼感覺？會對他們說什麼？部分家長也許感到憤怒，因為安排孩子負笈所費不菲；其他父母也會擔憂子女日後的出路。

回想當日筆者接到女兒的電話，的確有點不知所措。靜默兩秒後，我輕輕地說：「就回家吧。」後來女兒問，為何我當時沒有生氣，我心裏想，事件中她才是最難過的，因為回港後還要面對各樣的壓力；最理想的是，回到家裏她感到安全，可以好好休息，安靜地想想下一步的方向。

做好子女的避風港

以往的我，遇到類似情况往往會按捺不住負面情緒，也愛不停說道理，甚至教訓一番，彷彿這就是爸爸應有的「教育任務」。幸好過去10年遇到的良師好友，讓我明白了「先處理心情，再處理事情」的道理；我慢慢理解到教養不必着急，也急不來。心靜下來時，父母會較容易察覺事情的正面和值得學習的地方。有些時候，當自己冷靜下來後便會發現，已經沒事情需要特別處理。個人認為，爸爸媽媽要嘗試「練精學懶」：孩子自有方法去處理自己的問題，我們對子女有信心，自然就能輕鬆放手，不會因為自己的不安而奪去他們從錯誤中學習的機會。

回望上一代社會環境欠佳，讀書升學是為了「搵食」，畢業後根據薪酬福利找工作，其他因素包括個人興趣特質、工作意義都不被重視。現今環境改善，沒有「養家」包袱的年輕一代，可以根據個人的價值觀、優勢強項和熱誠所在去選擇前路，甚至為自己創出新天地。創意、抗逆力、社交智慧、解難能力……相比一個學位，看來更加重要。

筆者女兒雖然未能完成課程，但幾年來在外地生活的鍛煉，讓她懂得照顧自己；生活上一切大小事，就連租約問題，也難不倒她。現在每逢一家出外旅遊，我都可以放下「領隊」的身分，安心做個「跟團」的懶爸，享受被照顧的幸福。回港一段時間後，女兒受聘於一間社福機構，獲聘靠的不是學位，估計除了因為她懂得與人溝通外，曾於該機構當義工也為她加了分。新工作職責範圍廣，要面對各樣的挑戰和壓力，卻富意義和成就感，也讓她開闊了眼界，還有一班充滿熱誠的伙伴與她一起合作拼搏。

錯誤中學習 笑着一起成長

澳洲國立大學最近的一個心理學研究提到，好奇心能夠淡化焦慮。筆者推論，當子女遇到挫折，父母若懂得以好奇的眼光去觀察孩子解決問題的方法，在挑戰中的學習，想像子女「上了一課」後對未來的幫助，也許能夠減低父母作為「教導者」的困惑和憂慮，從而慢慢轉化負面情緒，倒過來為戰勝失敗的經驗喝彩，然後好好享受身為父母的福氣，笑着與子女一起成長。

孩子都在跌跌碰碰中長大，父母往往也是在錯誤中學習和修正自己。在教養的過程中，爸爸媽媽可以嘗試有智慧地「學懶」，放下憂慮，信任子女會有能力處理自己的問題，計劃自己的人生。筆者女兒雖然未擁有讓人羨慕的收入，但我相信她有追尋幸福的能力，將來會過着心靈富足的生活。我們當初的願望，不就是孩子「健康快樂地成長」嗎？

願望達成後，這個懶爸要做的就只是好好過日子，照顧好自己的身心健康；那麼，下一代便可以無後顧之憂地去追夢了。

文：Eric Tong（家長教育工作者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第470期]

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