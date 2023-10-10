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Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

家庭有教：看《超異能族》思考資優生培育

【明報專訊】近日大熱韓劇《Moving 超異能族》，主角們雖有一身異能，卻千方百計隱藏孩子的能力，生怕令孩子惹禍。能力不能好好發揮，家長無可奈何之餘，孩子亦心有不甘。

返回現實世界，相信家長都想孩子的能力在正途上得到發揮。按照阮儒理博士（Dr. Joseph Renzulli）的資優定義，資優兒是在不同範疇中有過人的能力。家長不妨從T.O.M.E.（Thought想法、Opportunity機會、Motivation動機、Environment環境）4方面出發，發展孩子的出色潛能：

調校想法：鼓勵深入思考

資優兒大多數腦筋好、轉數高，惟讓人擔心他們可能有「我永遠是對的」、「誰都不明白我」、「其他人都不及我」等想法，容易鑽牛角尖。資優兒的家長有需要從想法調校，通過一些開放問題，鼓勵孩子深入思考，培養對學習的熱愛。此外，可讓孩子參與不同形式的討論，促進他們明辨慎思、多角度思考和解決問題的能力，同時明白不同人可能會因為不同的背景、角色或經歷，出現與自己不同的想法，而並不代表對方比自己好或差。

爭取機會：盡情發揮潛能

想孩子的能力盡情發揮，家長就要安排合適的機會，按孩子的興趣和時間去接觸各種經驗，如STEAM、文化活動、體育運動等。另一方面，近年不同學校、教育局和香港資優教育學苑等，均有為學生提供各式各樣的高級、增潤或加速課程，家長宜多留意，鼓勵孩子參加，從而認識自己的潛能。

維持動機：提升自尊動力

能力高的孩子更需要自主自立的機會，相較聆聽別人的指示，他們大多更樂於自己思考問題，尋找答案。要維持他們的學習動機，家長宜盡量容許孩子有靈活的教育機會，允許他們以自己的節奏學習。同時，家長認可和慶祝他們的成就，記錄進步的各個里程碑，有助提升孩子的自尊感和動力，繼續在知識領域中發展和追尋。

創造環境：發展多元興趣

說回劇中，女主角在孩子早已學會走路後，仍然時刻把他背在身上，以防他控制不了異能而飛起來。角色當然有其苦衷，但劇情同時帶出，日常生活環境如何造就或妨礙孩子的技能發展。在生活習慣上，如果家長日常中事事均為孩子打點好一切，孩子就不能夠在日常環境中練習解難，或應用自己的優勢或技能，久而久之，優勢也變得平庸。相反，家長可以在家中創造豐富而刺激的環境，包括書籍、教育玩具和資源，讓孩子有多方面的涉獵，方能迎合他們的興趣和強項發展。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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