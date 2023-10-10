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副刊
Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

自在講媽：迷途老人

【明報專訊】話說星期六上晝，趁着孩子賴牀，我和老公打算二人世界吃早餐。拐彎走斜路的時候見到一個老先生仆倒，俯臥撐的掙扎着，我和老公還有途人一擁而上協助。他站起來的時候明顯感覺尷尬，不停道謝同時急急腳繼續走下坡路，但他膝頭擦傷而且步履艱難，應該曾經中風。其他途人都離開了，我卻放心不下，跟着這個「急步疾走」的長者，堅持陪他走一段路。

不信也不記得中秋剛過

他拒絕透露家人電話，又擔心我們報警送他入醫院，濃重的口音夾雜着英語。慢慢我拼湊出，這位老先生趁着兒子上班，（可能偷偷的）走出來要前往郵政局，心急要寄掛號信回上海。他很害怕麻煩到兒子，怕被責罵。可是當天是中秋節翌日，郵政局關門，老先生不信也不記得剛過了中秋，堅持要去郵政局看看。他對我還是有點戒心，不願意展示那封重要的家書。問他姓甚名誰，老先生用英語報上了姓氏，說自己的英文還可以，嘮嘮叨叨地說上海的風光。

老公已經悄悄地報警，我們抵達重門深鎖的郵政局時，老先生很迷惘及憂慮：或許我該跟你們一起先吃早餐？或許郵政局會開門？又或者有其他分局？看着他焦急，我也難受。終於等到警察，發現他口袋的「家書」其實是一小片紙張草草的寫了一個地址；還好他有身分證，不過真的沒辦法套出親人的聯絡方法。警察檢查他的衣領也沒有發現地址記號，唯有陪老先生在社區走走，或許會讓他想起回家的路，吩咐我和老公可以先行離開。

守望相助 多點關心長者

和老先生道別，他好像有點無奈給「遺棄了」，然後靜靜的跟警察離開。我和老公都感到納悶，二人世界早餐變成了嚴肅討論居家安老。失智，認知障礙，老人家中風又或者自理能力下降，照顧者壓力增加，如果老先生真的只有一個兒子，可能沒有足夠能力妥善照顧長者。再思考社區人士碰到這種老人家，有什麼可以做？應該做？剛好那天是公眾假期，途經的社區服務單位都沒有開放，除了報警送入醫院，似乎也沒有什麼選擇。雖然老先生糊里糊塗，但強烈感受到他的「自尊感」，即使提供協助也要顧及他的尊嚴。易地而處，如果迷途老人是自己的長輩，又或者患上認知障礙的是自己，也會希望鄰舍守望提供協助。大時大節，多點關心老人家，在此祝福老先生安好！

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]

相關字詞﹕認知障礙症 認知障礙 親子筆陣 名人KOL 彭梓雅 自在港媽

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