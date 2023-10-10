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副刊
Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：渴望父母看到亮點

【明報專訊】不知道各位爸爸媽媽出席孩子的家長日時，通常最關心的是什麼？或者回想一下，當家長日完結，你與孩子並肩而行回家時，會與孩子說些什麼呢？

課堂裏，一個女生說她上午剛去完家長日。我問：「今日家長日，你覺得如何？O唔OK呀？」

兩聲「唉」滿是無奈失望

她當下的回應就是：「唉……」一聲長嘆。當我問她：「你心情如何？」她就再一聲「唉……」不要以為她在敷衍了事，其實這兩聲「唉」正是她的心聲。我感受到她內心感到無奈和失望。

之後，她主動把成績表給我看，告訴我哪些科滿意，哪些科比較不滿意。我留意到她說這些時，態度都很輕鬆自然，似乎使她產生深刻感受的並不是成績和分數。我問她：「那你爸媽有沒有跟你說什麼？」她說：「無特別，又是說成績，就是哪些科要努力呀……又說要想一下選科問題呀……」

「那你聽到他們的說話，你覺得如何呢？」她語帶無奈地說：「其實任何人拿起這張成績表都會說這些話……」

「你是否覺得他們只看你的表現，是外在的事，而你期待一些較深入的對話？」我續說：「或者你有沒有試過他們不只是說外在的事，讓你感覺不一樣的？」

她皺着眉回想了一會，說：「啊！有呀，我記得一次他們看完我參加活動後，說我有領導才能。」

「所以你是期待父母見到你的潛能或者是亮點？」

與孩子連結 發掘內在熱忱

當提到「亮點」這個詞語，她眼睛發亮起來，說：「對呀，就是這個！」「亮點」這個字眼引起了她內心深處的共鳴。

她不想父母只是「分析」她和馬上給予解決辦法，而是希望父母看見她從深處呈現出來的性情，發出光芒的地方，有熱忱時的樣子，這正是許多年輕人心底的渴想。

這代孩子不單想父母關心他們的表現，而是能夠願意與孩子連結，在孩子也不知道時，父母能看見他們的獨特之處。就像一顆未被琢磨的寶石，外面看來只是一顆石頭，但經過琢磨，就會閃閃發光，發出獨特的光芒。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]

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