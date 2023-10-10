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副刊
Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

教女無方：想想自己

【明報專訊】2019年文憑試中國語文科其中一道作文題目為《想想別人》，考評局的命題立意明確指出「現今社會人與人的關係疏離，人們只關心自己，少有想及他人。希望考生可以反思這個現象，想想別人之不幸、人己關係、個人責任」（節錄自考評報告），鼓勵或教導青少年要多想想別人，自是老生常談的話題。

不清楚自己想要什麼

進入秋天，又是各間大學舉行資訊日的季節。每年，我都大力鼓勵我的學生出席，以了解自己有意報讀學科的詳細資料。每年，都有不少學生告訴我不清楚不知道想不出自己想讀、應該讀、適合讀哪一科。作為師長的我，又會怪責學生怎麼連自己想要什麼也不清楚。

究竟青少年是過於關心自己？還是太少思考自己的需要？

想起了蘇菲兒時一些尷尬片段。約在她4歲時，一次參加課外活動小休的時候，她突然跑到一名不認識的家長面前，不知說了什麼，回來時見她已吃着餅乾。又一次，我們結束了整日玩樂的旅程，大家都拖着疲憊身軀進入擠迫的地鐵車廂，只有4歲的蘇菲突然跟一名坐着的乘客說：「姐姐，我好攰，可否給我坐呢？」

「我好攰，可否給我坐」 大膽說出需要

這種大膽說出自己需要，似乎沒有想想別人的表現，會得到什麼回應？給母親責備沒禮貌？被周遭群眾或當時對象批評？感謝那位本來不認識的家長，稱讚蘇菲有禮貌，並送上美味餅乾，即時解決蘇菲口腹之需；原來她是蘇菲課外活動同學的母親，每次都帶兒子來上課外活動，對蘇菲來說不陌生，對我這個不常出現的母親才感陌生。（後來我跟這位家長做了朋友，到今天已經17年了。）感謝那位萍水相逢的姐姐，竟也真的讓座予蘇菲，讓她可以好好休息。當時的我，蘇菲母親，知道不應批評一個4歲孩子明確表明自己需要、具體行動滿足自己需要的行為；但畢竟還是感到好像干犯了什麽道德的錯般有點不好意思。所以也得感謝蘇菲母親，當時理性控制了自己的感受，沒有批評蘇菲。

讓孩子真正了解自己

對於孩子來說，從小便被教導要學習想想別人；但自己的需要、想法呢？小孩稍為不當地表達自己需要，或透露有點瘋狂的想法，即被大人打壓或否定，甚至討論有何問題的空間也沒有。孩子若從小被教導只需乖乖跟從大人做法，那麽長大後很難懂得掌握自主權，也更難為自己作決定。教導孩子意識自己的需要，明白自己的想法，再培養考慮別人的能力。也許過程中有點失禮，要慢慢修正，處理他離經叛道的想法，但這個過程正是成長的養分，讓孩子真正了解自己。

執筆之際，蘇菲正替一個中六學生做升學諮詢，幫助他了解自己真正需要。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第470期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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