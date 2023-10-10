親子筆陣．永明的天空：零距離低成本的育兒秘笈

對呀！Parenting這項人生任務，從來都是大學問，若要為父母管教子女模式大致做個分類，1960年代的發展心理學家 Diana Baumrind與1980年代的學者Eleanor Maccoby與John Martin定義了4種主要教養模式：PANA。Permissive（寬容式）、Authoritative（權威式）、Neglectful（忽略式）及 Authoritarian（獨裁式），至今仍普遍應用於兒童心理研究。

高質的HappyPaMa讀者，相信你們一定能夠望文生義，舉一反三，這裏不費時逐一討論；或者你可以Google一下，半秒內一百幾十萬項搜尋結果，資訊立即一覽無遺， 只要稍加比較，要掌握概念不足為難；例如把4種教養模式的名稱中譯變成Permissive（遷就型）、Authoritative（恩威型）、Neglectful（忽視型）及Authoritarian（權威型），其意涵就更加不言而喻。朋友們，有對號入座嗎？

然而戴着眼鏡找眼鏡，當然不會在鼻樑以外的地方找得到；父母一己的管教模式要自我了解，必先撫心自問，除了先要把為人爸媽的角色放下，還要多一塊鏡子……那就是不要忘記自己也是「別人仔女」，自己也有父親母親，父母親也有他們的管教模式；如是者，我們都是這樣那樣一路走過來的，同意吧？

栽培得法 發揮潛質

咦！那不就是「如是因如是果」嗎？有此「因」，就種下此「果」？是對，也是不對。中秋剛過，有吃過香印提子嗎？如果你得到正宗「麝香葡萄」的種子，是否就能種出一樣圓身飽滿、口感爽脆、甜度高達20度的香印呢？聰明的你，一定會猜想到由種子到果實，此中經歷無數挑戰，掌握知識之餘還要技巧，一如日本農夫栽種的香印提子是採用「一枝一束」的種植法，目的是讓其獲得最充分的養分和日照時間，如是的因不是單單依靠非凡種子，栽培得法才能把其如是潛質盡能發揮。

從觀察自己開始

告訴你一個零距離低成本的育兒秘笈——就是先從觀察自己開始。對！你沒有讀錯，由自己開始，是零距離。世上有否一個比起「自己」更近的人？沒有吧！但一如架在鼻樑上的眼鏡，我們生活的焦點往往都向外放，直到視線模糊，你才在意把眼鏡取下抹淨污垢。自己的內心也一樣，有定時抹抹，勤加拂拭嗎？按上文的PANA，你有否想過自己是在哪種管教模式長大的？

此外，晚上臨睡前會「碌碌」手機吧？不如把那種生怕知得比人少的「資訊癮頭」改為用日誌手帳或記事本寫下一兩句育兒日常，例如心情簡報，甚或無聊小事……請不要輕看如斯零碎點滴，每天5分鐘，不間斷持續21天，你就能建立一個新的觀察習慣，重新發現孩子，也重新發現自己。

天下間沒有完美的父母，卻可以有100分的親子關係，因上努力，果上隨緣，互勉之。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]