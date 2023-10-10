明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

親子筆陣．永明的天空：零距離低成本的育兒秘笈

【明報專訊】偶爾也會在路上遇見不同時期認識的家長和舊生，寒暄幾句中總會談到孩子：嘩，高咗好多喎……係囉，升中六啦！一句「係囉」，聽得出爸媽在慨嘆「時間唔等人」光陰飛逝之餘，就是做人父母都幾艱難的心聲……

對呀！Parenting這項人生任務，從來都是大學問，若要為父母管教子女模式大致做個分類，1960年代的發展心理學家 Diana Baumrind與1980年代的學者Eleanor Maccoby與John Martin定義了4種主要教養模式：PANA。Permissive（寬容式）、Authoritative（權威式）、Neglectful（忽略式）及 Authoritarian（獨裁式），至今仍普遍應用於兒童心理研究。

高質的HappyPaMa讀者，相信你們一定能夠望文生義，舉一反三，這裏不費時逐一討論；或者你可以Google一下，半秒內一百幾十萬項搜尋結果，資訊立即一覽無遺， 只要稍加比較，要掌握概念不足為難；例如把4種教養模式的名稱中譯變成Permissive（遷就型）、Authoritative（恩威型）、Neglectful（忽視型）及Authoritarian（權威型），其意涵就更加不言而喻。朋友們，有對號入座嗎？

然而戴着眼鏡找眼鏡，當然不會在鼻樑以外的地方找得到；父母一己的管教模式要自我了解，必先撫心自問，除了先要把為人爸媽的角色放下，還要多一塊鏡子……那就是不要忘記自己也是「別人仔女」，自己也有父親母親，父母親也有他們的管教模式；如是者，我們都是這樣那樣一路走過來的，同意吧？

栽培得法 發揮潛質

咦！那不就是「如是因如是果」嗎？有此「因」，就種下此「果」？是對，也是不對。中秋剛過，有吃過香印提子嗎？如果你得到正宗「麝香葡萄」的種子，是否就能種出一樣圓身飽滿、口感爽脆、甜度高達20度的香印呢？聰明的你，一定會猜想到由種子到果實，此中經歷無數挑戰，掌握知識之餘還要技巧，一如日本農夫栽種的香印提子是採用「一枝一束」的種植法，目的是讓其獲得最充分的養分和日照時間，如是的因不是單單依靠非凡種子，栽培得法才能把其如是潛質盡能發揮。

從觀察自己開始

告訴你一個零距離低成本的育兒秘笈——就是先從觀察自己開始。對！你沒有讀錯，由自己開始，是零距離。世上有否一個比起「自己」更近的人？沒有吧！但一如架在鼻樑上的眼鏡，我們生活的焦點往往都向外放，直到視線模糊，你才在意把眼鏡取下抹淨污垢。自己的內心也一樣，有定時抹抹，勤加拂拭嗎？按上文的PANA，你有否想過自己是在哪種管教模式長大的？

此外，晚上臨睡前會「碌碌」手機吧？不如把那種生怕知得比人少的「資訊癮頭」改為用日誌手帳或記事本寫下一兩句育兒日常，例如心情簡報，甚或無聊小事……請不要輕看如斯零碎點滴，每天5分鐘，不間斷持續21天，你就能建立一個新的觀察習慣，重新發現孩子，也重新發現自己。

天下間沒有完美的父母，卻可以有100分的親子關係，因上努力，果上隨緣，互勉之。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第470期]

相關字詞﹕親子筆陣 楊永明 永明的天空

上 / 下一篇新聞