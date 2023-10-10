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Happy PaMa 教得樂 第470期

Happy Pa Ma

好去處：九龍灣室內遊樂場 設計Barbie服飾 一嘗賽車手滋味

【明報專訊】早前上畫的Barbie電影，令全球再度掀起一股芭比熱潮，大小朋友是否對此念念不忘呢？最近Mattel便集合旗下多個著名品牌，包括Barbie、Hot Wheels及Thomas and Friends，打造Mattel PlayHouse香港站，為小朋友帶來一個充滿夢幻、刺激及沉浸式體驗的室內遊樂場，讓小豆丁玩個痛快！

文︰陳真紀

小模特兒︰李維斯

新開幕的Mattel PlayHouse位於九龍灣國際展貿中心，於九龍灣乘坐接駁巴士便能到達，交通方便。場內面積達14,000平方呎，設有Barbie、Thomas and Friends，以及Hot Wheels三大主題區，共有12個好玩的互動遊戲及有趣打卡位，讓小朋友一次過玩盡不同主題，一本大滿足！

首先，走入門口便能看到Hot Wheels標誌橙色跑道，小朋友可以化身小賽車手，坐上型格電動車在跑道上奔馳，一嘗當車手的滋味。區內還有型格跑車打卡位、各種攀爬架和玩具車供耍樂。往左邊走便是一片粉紅色的Barbie區，小朋友可以化身設計師，為Barbie設計全身服飾，還能透過虛擬實境技術，模擬自己穿上各式各樣的制服，與Barbie一起投入夢想職業。Barbie巨型包裝盒打卡區旁邊，還有一間disco小房，供小朋友開泡泡party，盡情狂歡。最後記得要乘坐Thomas小火車，並且挑戰電玩遊戲，以及投入波波池的懷抱，暢玩一番！

■INFO

Mattel PlayHouse 香港站

日期︰即日至11月12日

時間︰平日下午1:00至晚上6:40（周二或周三休館），周六、日及公眾假期上午10:00至晚上6:40（每100分鐘一節）

地址︰九龍灣國際展貿中心 B102-111

Let's Play Entertainment Centre

票價︰成人$118，小童$228，親子套票（1位成人及1位小童）$346，家庭套票（2位成人及1位小童）$464

購票︰bit.ly/48APk2b

[Happy PaMa 教得樂 第470期]

相關字詞﹕親子 室內遊樂場 好去處

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