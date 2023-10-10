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疫情困在家 迷上電競遊戲 單車女將從虛擬贏到實體賽

【明報專訊】今屆亞運會香港電競代表隊在《夢三國2》奪得銀牌，再一次令電競登上網絡熱門話題。以為電競運動都是考反應居多？實情是體力和反應，兩者缺一不可，例如電競單車，要踩出好成績，不單靠撳掣快，還講求體能、戰術運用。踩得出色，甚至可在實體賽大放異彩。

今屆單車節高手雲集 「跟到當贏」

一年一度的香港單車節將於10月22日舉行，上屆女子公路繞圈賽冠軍江琳說特別期待，「今年港隊剛參加完亞運，估計會有成員參加香港單車節，加上大會又邀請到大灣區的專業單車手，賽事水平會好高，我的策略是跟到當贏」。作為中學體育教師，江琳說平常很難請假，因此沒有太多機會參加這種高水平實體賽事，而她平常參加得最多的單車比賽，原來是在電競單車遊戲ZWIFT內舉行的虛擬賽事，更在該遊戲與國際單車聯盟（UCI）合辦的UCI電競單車世界錦標賽2023中取得全球女子組別第49名的佳績。

任職體育教師 曾玩多項運動

今年35歲的江琳畢業於中文大學體育運動科學系，其後成為體育教師，性格非常好動愛玩，曾參與很多不同運動，如單車、越野跑、羽毛球、跆拳道、游水等，但除了足球方面，她是大埔女子足球隊成員外，其餘項目都是「志在參與」，並沒有做出令人眼前一亮的成績。「就算以前玩三項鐵人，單車項目都沒有特別訓練，參賽純粹為了打卡。」她坦白地說。不過在疫情期間，球場長期被圍封，令她無法踢足球或打羽毛球，身體開始「發福」。江琳說如果大家還有印象，應記得當時社會主流意識是「stay home, save lives」，減少外出交叉感染，於是她便上網看看有什麼運動可在家做，很快便發現了ZWIFT這個連線遊戲，「因為我自己有架公路單車，所以只要買個無線訓練台就玩得」，於是她便發揮網購技能，花費3000多元買入裝備，一踩便3年多。

江琳說遊戲最吸引她的地方是可以在家中出到成身汗，而且經常有虛擬比賽，讓她很快認識到來自世界不同地方的單車友，「系統雖然不會將男女玩家分開比賽，但會根據玩家的成績，自動配對能力值差不多的人，所以不會成日輸，令自己愈踩愈多」。

另一個讓她着迷的原因是，遊戲內有很多襟章及裝備可以蒐集，但系統又不設課金，玩家只能用血汗來換取，自言有蒐集癮的她，只能逐個地圖及賽事去挑戰，「其中有條模擬英國Box Hill的賽道長170多公里，上落斜又多，我足足踩了6個鐘才完成，都是一個很好的體驗」。

連續踩了1年多，竟讓她踩出成績來，在2021年11月，她成功入選UCI電競單車世界錦標賽2022，她更是亞洲區唯一女子香港代表，「要踩到好成績不易，因為遊戲的物理模擬做得太出色，不單是玩家踩車的力量，就連上斜、落山、勾車（利用前車減低風阻）等物理效果都會真實表現出來，所以自己都做了很多體能訓練及戰術研究，不斷試不斷改，才可以爭到參賽資格」。

首戰現實賽遇挫敗

在虛擬世界踩上癮，亦令江琳燃起參加實體單車賽事的興趣，但2021年尾首次參加中國香港單車總會舉辦的全港公路繞圈賽——元朗錦壆路站，讓她嘗到「鍵盤戰士」來到現實戰場的挫敗感，「實體賽會分男女組別，因為我平時在遊戲內會同男單車手鬥車，再加上在戰術應用層面其實同玩ZWIFT差不多，所以我原本預期會有好成績」，結果卻輸在入彎等技術方面，「在遊戲內不會發生碰撞，但當現實中有十幾架車一齊入彎，我就好驚同緊張，導致發揮不到應有水準，在體能上有幾多優勢都無用」。經此一役，江琳開始加強路面練習，除了跟單車隊一起操車，又買了「滾筒訓練台」（roller）回家練習，強化在單車上的車感、核心肌力及平衡力，「始終自己都要返學，而且屋企附近沒合適的地方練車，至少要踩半個鐘才去到青公（青山公路）深井一帶練習，還要揀凌晨5點路况安全時出車，所以平時都是操機多，每星期最多練1至2日公路」。

跟操一輪，江琳的實體單車賽成績亦有明顯提升，在2022及2023年，她分別在中國香港單車總會舉辦的全港公路繞圈賽、全港公路單車賽殺入三甲位置，「返到電競世界都有進步，因為核心肌力變強，連帶踩車的力量都提升了」，不單繼續取得UCI電競單車世錦賽參賽資格，亦成為國際奧林匹克委員會在今年6月首次於新加坡舉辦的2023 Olympic Esports Week電競單車項目的16名邀請運動員之一，與3個隊友一起奪得賽事第三名，為港人爭光。

忌緊貼前車 安全至上

江琳參加過第一屆香港單車節的50公里組別，她認為這項活動非常值得參加，因為平日大部分路段都是禁止單車進入的。問她有什麼貼士？她強調最重要是安全，原來她曾遇到2次嚴重單車意外，第一次發生在19歲大學畢業後，在踩單車環遊台灣期間被當地一架農夫車拖行50米及輾過小腿，雖然只是皮外傷，但已讓她有1年多不敢在公路上踩單車；另一次則發生在2021年，在大嶼山欣澳路練車期間，不慎被小石頭所絆，連人帶車在空中打了一個空翻，整個人撞向路邊，醒來時人已躺在醫院，而且臉部縫了70多針……「不過，現在要參加單車節活動要先通過技術測試，我曾在現場看了一會，發現只得約五分之一的人過到測試，所以參加到活動都有一定技術同能力（見「知多啲」），理論上應該安全」，但她說最擔心是有人為了打卡而突然停車，而且橋上（青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋）比較大風，所以提醒參加者切勿緊貼前車，安全至上。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕伸展運動 電競單車遊戲 虛擬賽事 電競遊戲 香港單車節

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