羅馬pizza過江龍 按重量收費滿足花心客

【明報專訊】打工仔日夜操勞，有時連坐下來吃頓飯的時間都沒有，一間高質素的速食店，就可解燃眉之急，比如灣仔新開的Alice Pizza。品牌來自羅馬，已有30多年歷史，被意大利餐飲權威評鑑指南Gambero Rosso評為「Top Pizzerias in Italy 2023」之一，暫時全球擁有約200家店，今次首次在亞洲開店，選址皇后大道東，看中金鐘灣仔一帶的商務客及年輕家庭。店子地方細細，主打外賣，一進門，即被右手邊櫃台上的pizza吸引，全部盛在長方形盤子上，五彩繽紛、排列整齊，非常吸引眼球。這裏全部pizza都是以重量計算，每100克收費$25至$45不等，客人可根據自己的食量點餐，非常有彈性。值得一讚的是pizza款式非常多，雖不及意大利總店有齊60款，香港店暫時亦有近20款，部分是在意大利熱賣的口味，如以番茄醬、mozzarella芝士組成的Margherita（$25/100克）以及較少見的茄子薄片pizza（$25/100克），也可找得到。