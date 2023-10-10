西九韓式創意小酒館 Shake海鮮 雪條辛奇調酒

酒單豐富 樽裝燒酒12款口味

香港人工作壓力大，打工仔口袋隨時備有一兩家適合happy hour的酒吧餐廳，放工與同事朋友唞唞氣，小聚暢飲。如你在ICC附近上班，近來就多了一個公餘小酌的好地方。圓方演薈廣場剛新開了一家韓式小酒館，佔地約1700平方呎，分酒吧和餐廳兩大用餐區。前者以彩色街頭塗鴉、霓虹燈牌模仿韓式酒吧的街頭熱鬧氣氛；另一邊的餐廳區，則以沙發卡座為主，寬敞舒服。酒單也豐富，單是樽裝燒酒，也有12款口味，還有一系列具有韓式元素的雞尾酒。愛嘗新的必試 Kimchi Mary，以辛奇、琴酒、燒酒、甜苦艾酒及青檸汁調成，非常驚喜；鍾情水果口味的，推介Melona Soju，它在首爾大行其道，以蜜瓜、士多啤梨或芒果雪條伴燒酒而成，加有鮮果，甜香易入口。當然少不了韓國夜店必備的「深水炸彈」燒啤（somaek，即燒酒混啤酒），保證飲得盡興。

番茄芝士加辛奇紫蘇葉 百味紛陳

即使不大飲酒，也可試試多款下酒小食，都是在傳統韓食基礎上加入西方元素，更迎合香港人口味。比如「原生番茄、泡菜、布拉塔芝士」，荷蘭番茄配布袋芝士就經常吃到，今次加入辛奇之餘，還佐以紫蘇葉碎、芝麻油和羅勒油提香，吃時要將之撈勻，放在以糯米粉炸香的紫菜片上，一啖入口，辛奇的辣、芝士的香、番茄的酸加上各式調料，全部在嘴內綻放，百味紛陳。飲韓啤自然少不得配炸雞，重本以三黃鮮雞即點即做，先後經過兩次烤炸，配上以糖、醋、辣椒醬和醬油混調而成的特製醬汁，外皮酸甜香脆，雞肉香嫩爆汁，吃得出誠意十足。還有其他香口的小食，如炸紫蘇葉豬肉餃子、脆炸韓國豚魚乾……都是香脆可口的下酒菜，適合摸住酒杯底慢慢歎。

韓國米秘製年糕 柔軟有嚼勁

有點餓嗎？沒問題，店中也有扒類、燴牛肋骨、拌飯等主食，又或者可以點大蝦辣味炒年糕，這裏用的年糕是店家特別委託一名居於香港的韓國姨姨以韓國米自家秘製而成，質地比坊間買到的柔軟，韌度更強，較有嚼勁，與6至8頭的越南大蝦同炒，年糕香而不辣，軟糯帶米味。愛吃海鮮的，不要錯過韓式海鮮拼盤，客人可從海蝦、青口、八爪魚仔、蜆、翡翠螺、北海道帶子及鮮鮑魚中自選至少3款。吃辣的可選辣海鮮湯，如有小朋友那就選魚餅蘿蔔湯。廚師會將海鮮以熱湯焯熟，上枱時，以特製料理袋和魚網盛載湯和海鮮，侍應會在客人席前將袋子搖勻，再倒入韓式銅鍋中。除了海鮮，湯中還有粟米、蘿蔔、翠肉瓜、香菇及椰菜等配料。滿滿一鍋，材料豐富，熱氣騰騰，酒過三巡來一鍋暖暖胃，元氣恢復，又可以繼續暢飲。●

■ANJU

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號圓方演薈廣場頂層R004號舖

查詢：2196 8733

註：設加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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