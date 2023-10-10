行程建議：6天釜山福岡雙城遊

．到達釜山，入住釜山站/南浦洞附近酒店

．漫遊南浦洞/影島，到Momos Coffee品嘗釜山冠軍咖啡

．札嗄其市場吃海鮮晚餐，夜遊國際市場及富平罐頭市場

第2天：

．在廣安里/海雲台海岸一帶的café歎早午餐

．乘Blue Line Park釜山海岸線列車觀光

．青沙浦吃海鮮午餐（圖）

（親子推介機張一天遊：前往機張的釜山樂天世界和Skyline Luge，也可安排入住Osiria酒店度假村）

．海雲台遊沙灘、吃晚餐

第3天：

．西面咖啡街吃早午餐/ 豬肉湯飯

．逛草梁故事街，認識釜山歷史和文化

．歎釜山特色醬油蟹

．在國際市場和富平罐頭市場購買船上吃的晚餐和零食，推介五香豬手、飯卷、魚糕、釜山手工啤酒、韓國傳統糕品等，自備環保水樽

．下午5時開始到釜山港國際客運碼頭辦理登船手續

第4及第5天

．早上7時半到達福岡博多港，博多港鄰近博多市及天神區（乘巴士只需10至15分鐘）

．如逗留日本時間充裕，可到北九州小倉/門司港/下關等地觀光，小住一兩天再回福岡市內；周末可到唐戶市場「活きいき馬関街」；另外，太宰府/柳川也是可一天來回的選擇

．如時間不多，可於博多站/天神存放行李，市內觀光，也可體驗福岡的路邊攤文化：福岡天神二丁目的屋台「小金ちゃん」

第6天

．逛2022年開幕的「LaLaport福岡」購物中心

．前往福岡機場回香港

[旅遊]