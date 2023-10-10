$322搭夜船 暢遊韓日 釜山福岡精明「掃街」

往返韓國釜山和日本福岡，最快捷的方法當然是乘飛機，不過記者覺得最省錢又最有趣的方法，就是在釜山從海路乘坐郵輪山茶花號（Camellia Line），只需在船上宿一宵，翌日早上7時半就到達日本福岡，重點是單程成人最低票價只需6126日圓（約322港元），將住宿及交通費用二合一，適合精打細算的朋友。

上船前歎海鮮 逛特色市場

上船前不妨先填飽肚子，又或買齊釜山美食到船上開餐。鄰近釜山港的KTX釜山站（步程約10分鐘）周邊有不少特色景點，其中在中區的國際市場、富平罐頭市場、光復洞的橫街小巷，晚上的夜市和路邊食店都非常熱鬧，可品嘗各式各樣釜山街頭小食，包括堅果糖餅、魚糕、傳統米釀、辣炒年糕、血腸、煎餃子、韭菜煎、迷你飯卷、扁餃子配即拌辣魷魚、五香豬手等，可以一邊食一邊到附近的南浦洞購物街購物。

在BIFF廣場附近是札嘎其市場（連同新東亞水產市場），韓國海產、乾魚貨等約有近半都經釜山札嘎其流通全國。釜山港一年四季各種海鮮應有盡有，本地人日常採購，餐廳老闆取批發貨，遊客享用各款海鮮美食和購買乾貨手信等，都集中在札嘎其市場一帶。其海鷗形大樓可說是釜山地標建築之一，內設水產市場、乾貨中心，大家可買海鮮再到2或3樓的餐廳加工品嘗，新鮮又原汁原味！

客房多類型選擇 12人榻榻米夠地道

山茶花號是往返釜山港和福岡博多港的航線，每晚8時由釜山港開出，翌晨7時半抵達福岡博多港；而福岡博多港出發時間則為每日下午12時半，晚上6時半到達釜山。此船由日韓兩間海運公司合資營運，可經兩家公司網站訂票，據記者經驗，在Camellia Line網站訂票較簡易，且有日語及英語選擇（www.camellia-line.co.jp）。

船上客房分為二等室（12人榻榻米），一等洋室4人、一等洋室2人、一等和室，特等室（2人或單人）、特等雙人房等，除了特等配有衛浴設備外，其餘等級均需使用公共洗手間。想如記者般玩得地道，非常推薦二等室，按記者經驗，二等室的客人多數被安排為相同性別，又或是一家大小配予一房，記者與友人過去幾次的旅程，大多遇上日本或韓國女生，而且一房都只住4至6人左右。二等室會為每名旅客提供單人榻榻米牀鋪、小枕頭、被子等，舒適清潔。

在線上購票後，將購票紀錄和確認信預先打印備妥，可提早下午5時左右到達釜山港國際客輪站（부산항국제여객터미널）的服務窗口，連同護照辦理出票及登船手續，約7時作出境審查和登船。放好行李後，可先到錢湯風呂洗滌（註：日式錢湯風呂分男湯和女湯，有公共洗滌區和冷熱湯，免費），之後再吃晚餐。

歎錢湯卡拉OK 甲板吹海風賞夜景

船上除設有男女錢湯風呂浴池，也有卡拉OK（付費，於船上詢問處預訂）、多功能廳、遊戲角落、多個自動售賣機（設有熱食）、餐廳、公共空間等。餐廳於指定時間開放，大家可先買食券後取餐，食物以日式家常定食為主。不愛船上食物，亦可像我和朋友一樣，上船前先在釜山的傳統市場買五香豬手、飯糰、零食和飲品，帶到船上的公共空間，邊食邊傾，我們亦不時遇上熱情的韓國叔叔姨姨，一同分享水果和小食，旅行的快樂，就是如此簡單。

大約晚上10時，天氣好的話，可走到甲板，吹吹海風兼欣賞夜景。11時前可回到房間，鋪好榻榻米，準備休息。一到晚上11時，船上的中央系統會自動熄燈，直至翌日早上5時半亮燈。

食堂於早上6時半至7時半開放，可到食堂外的食券販賣機，購買1000日圓 （約53港元）食券，便可享用簡單早餐。大約7時半，旅客開始陸續下船，經海關入境日本，約8時半前便可完成所有程序。博多港交通方便，只需大約15分鐘便可到達天神或博多市中心，可在各大JR站儲物櫃存放行李後，便可展開日本福岡之旅。●

●旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境韓國及日本

匯率：1000韓圜約兌5.8港元；100日圓約兌5.3港元

機票：10月份香港快運往釜山單程票價約1423港元起；福岡往香港單程票價，國泰航空約3253港元起、香港快運約934港元起，全部已連稅

文：卓惠媛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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