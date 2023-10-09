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健康

醫路同行：不同認知障礙病變 部分病因可預防

【明報專訊】隨人口老化，認知障礙症愈來愈受重視。在香港70歲以上長者中，每10人就有1名患者；85歲以上的患病率更高達三分之一！我們身邊總有一兩個老人家，所以應對此病有更多認識。

認知障礙症以往稱為腦退化症或老年癡呆症，但這並不是單一疾病，大家常常聽到的阿茲海默症，是當中最常見的病變，佔整體認知障礙症50％至70％。這種疾病到現時還沒有完全根治方法，只能用藥物減慢退化過程。但除此之外，還有其他可以防治的常見病因，不應忽視。

腦積水壓迫神經組織

血管性認知障礙症：原理和中風相似，因腦血管疾病引致局部腦功能損壞，但破壞的腦組織不在運動及語言區，所以家人及患者不容易察覺。其特點是梯級狀衰退模式，患者會突然間認知能力變差，但隨後一段時間保持情况穩定，直至第二次血管事故時認知能力又再突然變差。常見原因包括腦血管收窄或心律不正，病人如果及早診斷及醫治，例如置入腦血管支架或服用抗凝血藥物，很可能防止進一步惡化。

常壓性腦積水症：中央神經被腦脊髓液包圍。隨年齡增長，腦水代謝功能開始減慢，腦脊髓液逐漸積聚在腦室內造成腦室擴大，壓迫周圍神經組織引致功能性損傷。常見徵狀包括短期記憶衰退、步態不穩，特別是邁步困難，呈現小碎步的狀態，嚴重甚至會大小便失禁，這種情况容易與柏金遜病混淆。即使做腦掃描時見到腦室擴大，但同時夾雜老年腦萎縮，容易被斷定為普通腦退化現象；用脊椎穿刺方法量度脊髓液壓力，通常也沒法顯示腦壓增高，因此叫常壓性腦積水症。必須用特別影像方法再配合臨牀病徵，才可以準確診斷。這類病人可以用腦室分流管手術，把多餘脊髓液引入腹腔然後吸收，病情往往有明顯改善，如果能在發病1年內接受治療，康復程度會更好。

腦出血致顱內壓增加

慢性硬膜下出血：隨年齡增長，腦的體積逐漸縮小，因此腦硬膜下空間變得較大，腦部容易在頭骨內搖晃，繼而拉破一些細微的靜脈血管產生慢性出血。有時老人家只是經歷輕微碰撞，例如在巴士上受到劇烈搖晃，都可能造成出血，引致顱內壓力慢慢增加。病人在數星期之後才出現徵狀如認知緩慢、容易昏睡、體力欠佳，甚至手腳活動困難等。當腦部掃描發現這些慢性液態出血情况，只要在頭骨上鑽兩個小孔，把血水引流及冲洗乾淨，病人通常都能迅速康復。

甲狀腺素過低：甲狀腺素是促進人體新陳代謝的重要荷爾蒙，老年人容易因機能衰退而分泌不足。病人出現容易疲倦、沒有精神、認知能力減退、心臟跳動緩慢、怕冷等徵狀，容易誤會為腦功能退化引致。另外，葉綠素及維他命B12過低，也會產生類似徵狀。

有一種認知障礙症常在較早期發生（40至50歲），而且特別在語言及行為控制能力上的退化，比記憶力更嚴重，可能是額顳葉認知障礙症。這種病成因不明，衰退速度較快，小部分病例有家族遺傳史，對藥物治療效果並不顯著。整體而言，認知障礙症可以因不同疾病引致，當家人有類似徵狀時，應該找專科醫生做全面評估，找出病因及早醫治。

文：黃海東（香港中文大學醫院神經外科專科醫生）

相關字詞﹕健康 阿茲海默症 腦退化症 認知障礙 認知障礙症 神經外科

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