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人生下半場

健康

聆聽臨終患者心聲 安寧照顧人人可出力

【明報專訊】香港每年約逾6萬宗死亡個案，每個人在生命某個階段都可能成為臨終病患者的家屬，需要安寧服務的支援。因此，我們都應該關注安寧照顧。今天，公眾對紓緩治療開始有較多認識，然而，大家可以做什麼來支援？

64歲的鳳雯患上多發性硬化症，身體機能漸漸衰退。早前在疫情下，由社工配對義工Maggie以電話慰問，談及生活興趣、家庭關係、病患適應，更講到預設照顧計劃，包括臨終前照顧意願及身後事安排等。樂觀開朗的鳳雯說：「希望離開世界時簡簡單單，不要麻煩家人；我死後，可以把還有用的器官捐出去，之後將骨灰撒在大海就可以了！」

助辦「生命贊禮」圓夢

義工Maggie也提到：「我有照顧外婆的經驗，當時覺得自己有些地方可以做得更好，所以有機會時，我也很希望成為安寧服務義工，關愛他人。當接觸到鳳雯後，她很願意分享經歷，我們每次都談1小時以上，而我的角色主要是用心聆聽並記着，然後作一道橋樑，向社工轉達鳳雯的意願，例如，簽署器官捐贈的意願。」

當疫情放緩，社工安排Maggie到鳳雯家探訪，並落實相關預設照顧計劃。了解到鳳雯想舉行一場「生命贊禮」，Maggie分享：「我們一起在鳳雯家中尋找相片，聽她喜歡的歌，製成生命故事冊。過程當中，我也得着很多。鳳雯開放的討論態度讓我十分欣賞，甚至覺得自己對生死的課題要認識更多，才能更有效地回應她呢。」

後來，在社工和義工協作下，鳳雯於今年初舉行「生命贊禮」，邀請了家人朋友出席，外地親友也透過視像參加，場面溫馨而感人。鳳雯及Maggie早前在賽馬會安寧頌舉行的「真人圖書館故事分享」活動中分享了他們的故事。

支援身邊病人、照顧者

你我都是安寧服務的寶貴資源，可透過關心和支援身邊的病人和照顧者，幫助他們渡過難關；亦可以就安寧照顧相關政策發表意見，幫助改進安寧服務質素；又或者加入安寧服務義工團隊、捐贈資源，身體力行實踐「關懷友善社區」。

安寧服務義工是紓緩照顧團隊中重要一員，他們以朋輩身分聆聽患者的心聲和願望，分享生活故事，作簡單情緒支援、心理社交支援及帶領社交活動等。他們更可以作為溝通橋樑，將患者意願轉達給照顧團隊，以回應患者的需要，提升生活質素。

義工經過培訓、實習

要成為安寧服務義工，要多方面接收知識和技能，預備身心，才能好好提供服務。面對臨終病人是非常獨特的經驗，義工必須經過培訓、面試和實習，確保自我裝備足夠，才能陪伴患者走過人生最後的一段路。

我們意識到，健康和生病、出生和死亡、關愛和失落等，每天都發生在社區當中。在危難和困苦時，社區互相關懷不僅是政府、醫療部門和社會服務機構的工作，更是每個人的責任。「關懷友善社區」不單能補充紓緩治療服務，更可推廣及促進全個社區健康及互助意識。除了參與義工服務外，亦可以在社交媒體、或與家人和朋友交流中，推廣關懷友善的理念和文化，鼓勵更多人認識和關注，從而創建更和諧和互愛的社區環境。

文：馮廣榮（賽馬會安寧頌講師）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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