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副刊

健康

醫言有理：罕見縱膈腫瘤

【明報專訊】縱膈（mediastinum）乃人體胸腔內一個較隱蔽的部位，處左右兩肺之間；前面是胸骨，後面有脊椎，內藏胸腺（thymus gland）、心臟、大動脈、大靜脈、氣管、食道及淋巴結等重要器官。縱膈腫瘤屬罕見病，病因包括淋巴癌、肺癌、胸腺瘤及生殖細胞腫瘤，其中淋巴癌可以是何傑金氏淋巴癌、瀰漫性大B細胞淋巴癌或T母細胞淋巴瘤。大體積縱膈腫瘤壓住周邊器官，可導致上腔靜脈綜合徵（superior vena caval obstruction ），影響靜脈血液回流心臟，引致面腫手脹及皮膚靜脈血管擴張等現象。

咳嗽氣促 年輕女性較高危

28歲陳小姐近日嚴重咳嗽，並有氣促病徵，肺部X光顯示兩肺之間的縱膈有10厘米腫塊，電腦掃描導向活檢確診原發性縱膈瀰漫性大B細胞淋巴癌（primary mediastinal diffuse large B cell lymphoma），正電子掃描及骨髓活檢未見擴散。陳小姐接受DA-EPOCH-R化療方案，估計徹底治癒的機會高。

原發性縱膈瀰漫性大B細胞淋巴癌乃罕見腫瘤，原發自胸腺內的B淋巴細胞，其病理與原發自其他器官的瀰漫性大B細胞淋巴癌不一樣，患者一般較年輕，女性較多受影響。

治療原發性縱膈瀰漫性大B細胞淋巴癌有兩個標準方案可供選擇。R-CHOP化療方案包括抗B細胞單克隆抗體安妥昔，再加化療藥物環磷酰胺、多柔比星、長春新鹼及類固醇，化療後患者大多需要接受放射治療，減少腫瘤復發機率。放射治療或增加病者將來患另一癌症風險，例如乳癌及甲狀腺癌；如放療範圍包括心臟，可令心臟動脈血管加速硬化，增加將來患冠心病風險。

另一治療方案DA-EPOCH-R較複雜，除安妥昔、環磷酰胺、多柔比星、長春新鹼及類固醇外，還加入依托泊苷；病者需要住院多天接受24小時持續靜脈注射，化療藥物劑量亦較高，好處是有較大機會毋須接受放射治療。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

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