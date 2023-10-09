知多啲：暗瘡剋星A酸 減油脂增脫皮風險

市面上充斥各類治療暗瘡的產品，其中A酸被視為暗瘡剋星。王慶榮指出，維他命A可從動物肝臟和植物中取得，其可衍生出A酯（retinyl ester）、A醛（retinaldehyde）、A醇（retinol）、A酸（retinoic acid）；當中A酸強度最高。

王慶榮指出，醫學研究和臨牀經驗證實A酸有效減少油脂分泌、毛孔堵塞、粉刺形成，促進細胞短期新陳代謝，能治療暗瘡，並具消炎功效。A酸類藥物分外用和口服，外用A酸為治療暗瘡第一線藥物，口服藥則針對中度或嚴重暗瘡問題。

口服A酸 須定期抽血檢驗

不過，A酸為醫生處方藥物，需要在醫生監察下使用。王解釋，外用A酸藥物，塗抹部位較易變乾燥，增加脫皮風險，並可能出現泛紅、刺痛和痕癢反應，需要配合溫和清潔產品和定期塗抹潤膚膏，以減少副作用；此外，要避免同時使用果酸或其他刺激的清潔護膚品，亦要避免暴曬。

至於口服A酸藥物，有可能導致眼乾、眼痕、嘴唇爆裂等。如使用高濃度藥物，更可能令鼻黏膜變得乾燥，導致流鼻血。長期服用A酸藥物，須定期抽血檢驗肝臟酵素和血脂水平。懷孕服用A酸藥物會增加畸胎風險，故有懷孕打算婦女，須暫停口服或外用A酸藥物一段時間方可懷孕。

現時市面上有不少聲稱A酸類產品，王指出，這些多屬A醇產品。A醇又名視黃醇，屬低劑量的A酸類，刺激度較低，多作為外用，可助減淡色斑、減少幼紋和改善膚質等。