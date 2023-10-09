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健康

吾生有杏：院長醫生周記（239）：我愛菠蘿油

【明報專訊】「將新鮮出爐的菠蘿包橫向切開，然後夾一塊從雪櫃取出的冰凍厚切牛油。熱烘烘的菠蘿包把那磚厚厚的牛油逐漸融化，約半分鐘後牛油變成金黃色。就在這個轉瞬即逝的時刻，盡情地咬一口這個邪惡的菠蘿油，一冰一火、又甜又脆，人生夫復何求？」

老師傅這番話言猶在耳，我自小是菠蘿油的忠實擁躉。相傳源於1960年代，香港人靈活變通，為了令平凡的麵包變得更美味，於是蓋上一層用豬油和砂糖做出的黃金脆皮，這便是菠蘿包的起源。後人加以變化，把牛油或豬扒等夾在菠蘿包中，成為今日茶餐廳的美食。

醫生不是應更着重健康飲食嗎？醫生不是終日勸喻病人要戒口嗎？經常有朋友及病人問我這個問題。事實上，在我所認識的醫生當中，過着健康飲食生活的不多，這可能是由於物以類聚，那些畏懼菠蘿油或餐肉公仔麵的醫生不常與我共膳，我相信香港還是有不少着重飲食健康的醫生。

那麼我這個不喜歡戒口的醫生，如何在飲食上忠告我的病人？我眼中的病人可以分成3類：

第一類：着重飲食健康型

這類病人飲食非常檢點，個別病人更為着揀選健康飲食而感到煩惱：吃雞蛋怕膽固醇、吃蔬菜怕農藥、吃紅肉怕腸癌……我縱然花了很大力氣也不能釋除他們的疑慮，唯有是不斷地肯定他們已做得十分好了。

第二類：無奈飲食健康型

這類病人往往有心血管病或糖尿病，不單需要健康飲食，還要經常運動控制體重及保持正常的化驗指數。不少病人無奈地放棄過往的飲食壞習慣，我給予他們最大的同情及鼓勵。

第三類：愛與痛的邊緣型

「無奈我心 要辨難辨 道別再等 也未如願 永遠在愛與痛的邊緣 應該怎麼決定挑選」，這類病人是最常見的，他們通常患上三高、中央肥胖或腸易激綜合徵。既喜愛吃高糖、高鹽、高脂肪食物，但又擔心放縱飲食所帶來的後果，於是便在「愛與痛的邊緣」經常感到難以取捨。面對這類病人，我嘗試幫助他們了解自己究竟願意承受多大的健康風險。

其實每個人所能承受的健康風險也不一樣，首先我們要了解發生某些疾病的「實際風險」有多少。例如成年人透過健康飲食，每10萬人每年可以減少多少宗大腸癌個案？我們便可以知道某些預防方法究竟有多少成效。不要被那些「相對風險」的數字誤導。我經常以六合彩作譬喻，雖然中二獎比中頭獎的機會高出6倍，但自己一生人中二獎的實際機會又有多高呢？當然，如果你患上某些疾病的機率有如中安慰獎般高，那麼你不單需要謹慎飲食，還要借助藥物把風險降低。

我們需要為自己的行為負責，吃了一個冰火菠蘿油，便需要90分鐘帶氧運動才能消耗它的熱量，所以我每天都花上最少1小時運動，盼望所有人都可以吃得開懷也活得健康。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

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[健康]

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