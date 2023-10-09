明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

午睡貼士：戴耳塞眼罩 助快速入睡

【明報專訊】午飯時間寶貴，怎樣能快速「充電」？

1.製造易睡環境

「想容易入睡，其實是要減低環境刺激」，臨牀心理學家梁重皿指，平時用腦，腦電波會變得活躍，外界刺激如光線、聲音等都會影響，入睡就是要將這些腦電波減慢。如果有需要，可戴上耳塞、眼罩或用外套蓋頭，以隔絕外界刺激。

2.靠椅背或頸枕支撐

趴睡時彎腰令腰背壓力增加，側頭令肩頸疼痛，即使正面趴睡亦會屈曲頸椎和頭，令頸部肌肉繃緊。物理治療師歐陽健指出，桌子高度愈低，彎腰幅度愈大，腰背壓力就更大；建議靠在椅背上小睡，避免身軀彎曲，若椅背較低，可戴上頸枕承托頭部。

3.紓緩醒後肩頸不適

趴睡是上班族午飯時間常見睡姿，但因長時間維持不恰當姿勢，不少人醒後都感到肩頸或腰背痠痛。歐陽健建議做伸展運動，有助放鬆肌肉，紓緩趴睡導致的肩頸及腰背痛，在辦公室或家中都可輕易做到。若出現疼痛或不適，可調整伸展的幅度或次數。

i.肩頸伸展︰右手按住頭部，慢慢拉往右並向下壓，雙肩放鬆，至頸部有拉扯感，停留10秒。換邊再做，交替持續做10組。

ii.腰部伸展︰坐直，轉腰向左邊，雙手放左邊椅子把手或椅背上，不要勉強轉太大角度，直至有拉扯、繃緊感覺後停留10秒，換邊再做，交替持續做10組。

[健康]

上 / 下一篇新聞