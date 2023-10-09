午睡貼士：戴耳塞眼罩 助快速入睡

1.製造易睡環境

「想容易入睡，其實是要減低環境刺激」，臨牀心理學家梁重皿指，平時用腦，腦電波會變得活躍，外界刺激如光線、聲音等都會影響，入睡就是要將這些腦電波減慢。如果有需要，可戴上耳塞、眼罩或用外套蓋頭，以隔絕外界刺激。

2.靠椅背或頸枕支撐

趴睡時彎腰令腰背壓力增加，側頭令肩頸疼痛，即使正面趴睡亦會屈曲頸椎和頭，令頸部肌肉繃緊。物理治療師歐陽健指出，桌子高度愈低，彎腰幅度愈大，腰背壓力就更大；建議靠在椅背上小睡，避免身軀彎曲，若椅背較低，可戴上頸枕承托頭部。

3.紓緩醒後肩頸不適

趴睡是上班族午飯時間常見睡姿，但因長時間維持不恰當姿勢，不少人醒後都感到肩頸或腰背痠痛。歐陽健建議做伸展運動，有助放鬆肌肉，紓緩趴睡導致的肩頸及腰背痛，在辦公室或家中都可輕易做到。若出現疼痛或不適，可調整伸展的幅度或次數。

i.肩頸伸展︰右手按住頭部，慢慢拉往右並向下壓，雙肩放鬆，至頸部有拉扯感，停留10秒。換邊再做，交替持續做10組。

ii.腰部伸展︰坐直，轉腰向左邊，雙手放左邊椅子把手或椅背上，不要勉強轉太大角度，直至有拉扯、繃緊感覺後停留10秒，換邊再做，交替持續做10組。

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