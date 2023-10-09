點止提神：食飽睡一睡 減心血管病風險

高升糖食物當午餐 睡意更濃

有不少研究指，午睡有不少好處，可以消除疲勞、改善工作和學習表現，「午睡可以提升工作準確度，因為減輕了疲勞，腦筋運作速度提高，工作更專注」；亦可增強記憶力和學習能力，如情緒記憶、邏輯處理等。有研究發現，午睡還可減低糖尿病、代謝綜合徵、心血管疾病等風險。

上班日午睡20分鐘有助提神，那麼放假時午睡一兩小時為身體充電，會否導致失眠？梁重皿指，「其實與睡眠量有關，如偶爾午睡一兩小時，可能令人當晚沒那麼早睡，但這不是失眠，只是將睡覺和覺醒的循環延遲了」。

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