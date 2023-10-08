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星期日文學‧約恩．福瑟劇作中的疑惑和信念

【明報專訊】挪威作家約恩．福瑟（Jon Fosse）奪得2023年諾貝爾文學獎，他是近年的熱門人選之一。在福瑟之前，挪威作家只有比昂松（Bjørnstjerne Bjørnson）、漢姆生（Knut Hamsun）、溫塞特（Sigrid Undset）分別在1903、1920、1928年獲得諾貝爾文學獎，相隔差不多一個世紀，福瑟由於「他創新的戲劇和散文，為難以言說者賦予聲音」（for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable），得到同一獎項。

挪威最負盛名的文學家，當然是1906年去世的易卜生（Henrik Ibsen），從1902至1904年，他生前曾經三度獲得諾貝爾文學獎提名。如今，福瑟以戲劇作品廣受國際注目，被稱為「新易卜生」，當然，他們的文學風格迥然有別。另一方面，福瑟也被譽為「新貝克特」及「21世紀的貝克特」（the Beckett of the twenty-first century），福瑟的作品多少受貝克特影響。

福瑟曾經提到對自己產生影響、塑造他的人生的書籍，當中除了貝克特的短劇集，還包括了胡格（Olav H. Hauge）和特拉克爾（Georg Trakl）的詩集、卡夫卡（Franz Kafka）的《審判》（The Trial）、福克納（William Faulkner）的《聲音與憤怒》（The Sound and the Fury）、吳爾芙（Virginia Woolf）的《戴洛維夫人》（Mrs Dalloway），還有《聖經》。

關於《聖經》，福瑟提及幾十年前，他受邀參與挪威文聖經的新譯本計劃：「為了盡可能接近原文（《聖經》的翻譯通常是對意義的解釋，而不是實際書寫的內容），他們希望讓作家參與翻譯過程，並與專家緊密合作。我花了11年的時間翻譯「先知書」，所以我寫過幾乎整個先知文學。這一定以某種方式影響了我的寫作，即使我不知道。」

福瑟是相當全面的作家，他的創造涉及到四大創作文類（小說、散文、詩和戲劇），其中以戲劇最著名，有說他是作品被搬演最多的當代歐洲劇作家。福瑟1959年生於挪威，家庭有基督宗教背景，福瑟年輕時喜歡搖滾音樂，大學時修讀比較文學，同時創作小說，之後成為全職作家、記者和教師。

1994年，福瑟第一個劇作《而我們將永不分離》（And Never we'll be Parted）首演，由此開始，他創作了《名字》（The Name）、《有人將至》（Someone Is Going To Come）、《夜在歌唱》（Night Sings its Songs）、《結他男》（The Guitar Man）、《秋之夢》（Dream of Autumn）、《冬》（Winter）、《死亡變奏曲》（Deathvariations）、《沙發上的女孩》（The Girl on the Sofa）、《影子》（Shadows）等多個劇作。

翻閱福瑟的《劇本一集》（Plays one），可以找到福瑟早期的劇作《有人將至》、《名字》（兩個劇本由Gregory Motton英譯）、《結他男》（Louis Muinzer英譯），都相當出色，而且有個人的簡約詩意風格，福瑟的劇本都沒有標點符號，而且喜歡重複對白，形成音樂般的節奏。以下的討論就以這三個劇作為主。

《有人將至》：獨自的彼此相守

《有人將至》只有3個角色：「她」（She）、「他」（He）、「男子」（Man），一開始的場景是在一間有些破舊的老房子前的花園裏，房子荒涼地坐落在陡峭懸崖上，面朝大海。他50歲左右，而她30歲左右，他們是情侶，沿着房子走，手牽手，久久地看着房子。

戲劇開始時的調子比較樂觀，他們很快就會有自己的房子，離群索居，過二人世界。突然之間，她有憂慮，不斷說「有人將至」，甚至對外邊的自然環境也產生恐懼，他安慰她，重提他們的理想生活，也說自然世界之美，以及無人將至。劇作的第二部分，果然有人到訪，她看到一個男人來了。男子30歲左右，看起來很正常。她與男子互相點點頭，也看着對方。

隨着親人一一離世，男子承繼了這間舊屋，又賣給他們，如今住在附近的男子，想看看房子的新主人。男子和她對話，甚至有意調情，他從旁看着，沒有加入對話。男子短暫離開一會，他和她說話，向她質問，他明顯地嫉妒了。現在反過來由她安慰他。劇作的第三及第四部分，場景移到房子裏面，重點是他和她感受到最後居住在這裏的死者，包括死者的牀和尿，而男子似乎回來了，令他和她害怕。

到第五部分，男子進入房子，與他二人飲啤酒，這一部分幾乎是男子自說自話，表達友好，留下電話號碼給她。之後的第六部分，男子走了，他再表達出嫉妒，她卒之離開，最後的第七部分，他在房子的左右角落尋找她，然後他在花園裏來回走動。他自我安慰：

不，她不會打電話

她很快就會回來

然後我們就會單獨

我們將永遠是

單獨在一起

獨自的

彼此相守

最後，「她沿着房子的左角走來，友好地看着他。他看着她，低下頭。她走過去，在長櫈上坐在他旁邊。停頓良久。幕下」

這就是《有人將至》的大概，劇本貫徹了福瑟的簡約風格，只是透過房子內外的空間與3個角色，就講出了人的孤獨、希望、疑惑、恐懼、嫉妒、死亡。《有人將至》的重心是情侶二人脆弱的夢想和關係，他們難以甚至無法溝通，但最終也留有帶點悲哀的希望或想像。

《名字》：期望和拒絕

《名字》也是不俗的劇作，而且比《有人將至》通俗一點，劇本只有3個部分，以及6個角色：女孩、男孩、妹妹、母親、父親及女孩前男友比楊恩（Bjarne）。《名字》的劇情是女孩懷孕了，她與孩子的父親（男孩）無奈地回到女孩父母的家。女孩常常對男孩埋怨說：「我已經告訴你很多次了，但你從來不聽我說的話。」二人溝通不太順利。

女孩與男孩首先與回到家中的妹妹說話，之後是拿拐杖的殘疾母親，再然後是疲憊的父親，女孩父母對男孩並不熱切，簡直視若無睹，男孩自己埋首在書本中。劇作的第二部分，是女孩與男孩的對話，他們為將要出生的孩子取名字，對話揭示了他們的想法和期望。

最後的第三部分聚焦於女孩父母和女兒的關係，此時，女孩前男友比楊恩來訪，父母親和女孩都對他熱情，最後比楊恩和女孩相當親密，男孩走出家門，女孩相信男孩會回來，又笑說：「如果他永遠不回來了，我可以把我的兒子取名為比楊恩。」

《名字》比《有人將至》容易投入，兩個劇本都以情侶的關係與溝通為基礎，而來訪者是重要的推動力量，來訪者的介入令情侶的關係產生深刻的變化。《名字》的劇本，經常要演員表達出疑惑（questioningly），疑惑和信念是福瑟劇作的重心，信念令個人安穩，而信任令關係維持，角色由於新生活而產生想像和動力，可是，嫉妒和不確定，令角色產生疑惑，隨之破壞了溝通及關係。

《結他男》：虛無生活的慰藉

《結他男》是十分成功的獨幕劇，我相信不用一個小時就可以演出全劇，而福瑟運用簡約的獨白語言，帶出了比較深刻的處境。《結他男》只有一個角色，就是拿結他的中年男子。

在一個寒冷天，結他男道出了自己的觀察，他是一個街頭賣唱人，看着生活就是不斷重重複複，人們總是來來往往，結他男唱同樣的歌，行人給他幾個小錢，而結他男自己也不再喜歡音樂了。這似乎就是生活的平庸本質。

結他男說有個人從來不給他錢，這一次破例，因為那個人死去的老婆火化了，結他男又說，生活就是這樣。結他男自道往事，他在這裏，是因為一個女人和他們的兒子，她要不工作賺錢的他離開，於是他成為了街頭賣唱的結他男，一個失敗的男人。

宗教信念是《結他男》其中一個重心，他獨白《傳道書》的話：「凡事都有定期。」結他男認為有時一個人必須放棄，一切不能就這樣繼續下去，人必須開始，人也必須放棄。最後，他提到上帝、祈求、恩典，如今他累了，他只想得到永恆的安息，唱着：

我向你祈禱上帝╱來握住我的手╱帶我去你的邊境╱我向你祈禱╱上帝╱讓我留在那裏╱在祢的偉大慈愛中╱讓我留在那裏╱如此沉重又自由╱在你偉大的運動中╱讓我留在那裏╱我曾經的樣子╱充滿一些事物的虛無╱讓我成為╱虛無╱讓那首歌被聽見╱讓我成為╱未知的迹象╱其他人必須弄清楚╱讓我成為╱一首星的歌╱天使懂得唱╱這一次讓我安息╱讓我再次見面╱我的朋友╱我失去的那隻狗╱讓我站起來環顧四周╱卻什麼也看不見

可是生活還是繼續，結他男想到自己沒有了結他，也不需要結他盒，凡事都有定期，結他盒也一樣。最後他掏出煙盒，給自己捲了一根煙，點煙，然後慢慢地走了出去。

《結他男》中有疑惑和信念，福瑟透過一個人的獨白和歌唱，帶出了生命的本質，以至一個人深深的悲哀和心靈的解脫，主角的處境比《有人將至》的「他」和《名字》的男孩，更加落寞和孤寂。《結他男》是具有宗教意味的獨幕劇，一個人面對如此孤立的生活，宗教似是必然的慰藉。

沉默與空間

關於福瑟的戲劇藝術，辛迪（Sarah Cameron Sunde）的文章〈沉默與空間：約恩．福瑟的新戲劇〉（Silence and Space: The New Drama of Jon Fosse，刊於PAJ: A Journal of Performance and Art，第87期，2007年9月號），是言簡意賅的出色文章。

辛迪指出，「福瑟並沒有透過他的戲劇宣揚哲學，但他的作品充滿了反思的空間，結果都顯得具有精神性或冥想性」，而且福瑟與莎拉．肯恩（Sarah Kane）、戈爾德思（Bernard-Marie Koltes）、希梅芬尼（Roland Schimmelpfennig）和努列（Lars Noren）等是少數幾位具有開創性的歐洲劇作家，他們創作充滿空間的文本來探索形式。

辛迪提出了反思空間之外，又指福瑟「透過向我們展示真切的人際互動，把我們從科技主導的世界中解脫出來。角色有缺陷，但他們已經盡了力。他們陷入危機，掙扎於活着的意義，卻無法表達內心的感受。他們自相矛盾；他們愛得深沉；他們尋求與他人以及他們的生活世界的聯繫。他們拚命地嘗試與彼此溝通，而且他們從未停止嘗試。但有時他們會自主地意識到，巨大的空間將他們彼此分開，他們最終是孤獨的。」對於上述的3個劇作，辛迪的觀點是適切的，掙扎和嘗試過後，往往就是孤獨。

辛迪也提到福瑟劇作中死亡的存在和對立的張力，另一方面，「在絕望中尋找希望，是福瑟文本中反覆出現的主題，儘管人們必須挖掘層層意義，才能找到希望。他捕捉了深刻矛盾的痛苦時刻」。福瑟的戲劇是黑暗和沉鬱的，但也是充滿希望的。

我看過的幾個福瑟劇本，都相當出色，而且都是絕望和希望互相交纏。他的劇作在華人世界必然會受到更廣泛的注視，在過去，上海戲劇學院教師鄒魯路翻譯了《有人將至》和《秋之夢》兩部福瑟戲劇選，而香港劇場人鄧世昌，曾在台灣《聯合文學》雜誌介紹福瑟劇作的音樂與詩意，更翻譯過《霜遇》（即《冬》）為粵語劇本。我期待將來在劇場演出中，感受福瑟劇作裏的絕望和希望、疑惑和信念。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

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