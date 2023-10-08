街知巷聞：東涌宗教遊 鑽進貨櫃敬拜 自救天后宮

街坊帶路 看宗教場所變遷

記者家住柴灣，除了閒時入一入大澳，如非必要也不會到訪地圖上另一端擠滿遊人的東涌。網上看到社企「街坊帶路」的「東涌宗教自遊」社區導賞團，說由該區街坊帶路，遊覽東涌不同宗教場所，心裏疑惑：「為何是東涌？」便透過傳訊給社區參與經理Cloris約了兩位街坊Jason和Bertha導航。跟他們約在逸東邨黎淑英紀念廣場集合，這個圓型廣場舉辦過大大小小的社區活動，有就業招聘會，也有嘉年華會，即使沒有活動進行，也能看到一兩個街坊坐在梯級邊發吽哣。原以為他們是特意選址集合，Jason坦率答：「無啊，這裏靠近巴士站，又有商場，買補給好方便。」語氣沒半點遲疑。

看到黎淑英紀念廣場的命名介紹牌，牌上的字經年月磨蝕，已不大能看得清楚，只隱約從右至左看到「黎淑英紀念廣場」7個大字，這個廣場大概算是Jason住東涌20多年唯一沒什麼變化的地方。逸東邨巴士站旁有一間叫「六十年代」的餐廳，記者笑問Jason：「呢間餐廳應該你搬入嚟都未喺到？」他沒有直接回應，只說這裏的商場「轉過好多手」。那麼，宗教場所有改變嗎？Jason搖了搖頭反問：「怎會沒有？」預告接下來到訪的幾個宗教場所的緣起緣滅都與城市規劃有關。

貨櫃組成清真寺

到訪導賞團首站的伊斯梅爾清真寺及社區中心前，先要穿梭坐擁25座大廈、全港最大型的公共屋邨——逸東邨，作為東涌居民的Jason也不禁嘆：「逸東邨的範圍真大。」原來逸東邨的康和一型和新十字型大廈本是居屋設計，當時政府欲縮減公屋輪候時間，將部分居屋改作公屋出租，至2002年為了穩定樓市，時任房屋及規劃地政局長孫明揚負責推出多項房屋政策，被稱為「孫九招」，包括宣布停建及停售所有居屋，所有康和一型和新十字型大廈也變作公屋出租。

別看逸東邨有作社區活動的大廣場、展出藝術品的藝術徑和公園遊樂場等社區設施，便認為它是居民眼中的「筍盤」。Jason坦言這裏地理位置「隔涉」，東涌居民自成一角，最初沒什麼人願意搬進來住，「搬進來的主要都是新移民、南亞裔人」，漸漸形成少數族裔群體，他們多數信奉伊斯蘭教，十分需要一個舉行宗教聚會的地方。直到大概5年前才有一個臨時的伊斯梅爾清真寺，「其實沒有寺廟的形狀，只是幾個貨櫃組成一個讓人暫時聚會的地方」，Jason苦笑道，有總比沒有好，教徒的確要一個崇拜的地方。

清真「小社區」 教授阿拉伯文

說真的，從黑色閘門進去是一大片空地，最遠處有藍色紅色貨櫃搭成約一層樓高的會堂，若不是門前種了些植物，大概會以為是社區隔離設施。伊斯蘭教有很多禁忌，例如禁食豬肉和女性要穿著保守等，一般人稍不留神便可能觸犯，令這個宗教更有神秘色彩。Cloris說只要預先知會清真寺的人員，他們無任歡迎大眾入內參觀。一提到參觀，原本說話不多的Bertha興致盎然，「他們（清真寺裏的伊斯蘭教徒）實在太熱情」。他們上次到訪時，伊斯蘭教徒特意準備了用奶冲茶葉，加上香料炮製熱茶招待，「他們是煲茶，不是單純冲茶」，又對他們噓寒問暖，一方面關心他們「食得飽唔飽，瞓得好唔好」，另一方面不斷向他們解釋寺裏的一切，Bertha能感覺到他們渴望讓更多人認識伊斯蘭教。當時的場面，Cloris形容：「就像子女歸家被父母照顧一樣。」Jason質疑：「點止啊！」看來教徒們的盛情款待讓他們難以忘懷。

雖然伊斯梅爾清真寺看上去跟平日看到的寺廟不太一樣，沒那麼宏偉莊嚴，但不變的是伊斯蘭教徒的誠心。組成清真寺的貨櫃裏基本上空空如也，Bertha形容是「大平地」，教徒平日會在地上鋪席崇拜。牆上掛着分成5個時段的大鐘，提醒教徒進行禮拜，5次禮拜時間是固定的，「每日要拜5次神，我們做不到他們那種程度的虔誠」，Bertha說。教徒朝拜的方向也必定是向着聖城麥加——麥加大清真寺是穆斯林心中最神聖的地方。Bertha續說，教徒除了當伊斯梅爾清真寺是進行崇拜的地方，這裏還是他們的「小社區」，孩童可以在寺裏上課學習阿拉伯文。

伊斯蘭教獨有一個曆法，跟農曆似的是，他們要觀察月相才決定每個月的開始，再看到大門上的星月標誌，月亮似乎對伊斯蘭教有無可替代的地位。Jason說按教徒們的解釋，星和月在晚上才能看到，代表「無論你身處的環境多麼黑暗，也有星月照耀你」。

消失的教堂

離開伊斯梅爾清真寺，走到東涌社區服務綜合大樓附近，是幾列紅白色水馬路障和一片地盤，Jason急急煞停記者，說這裏便是下一個導賞地點「基督教香港信義會道恩堂」。眼前是擺滿路障的行車路，地盤上除了一個祭拜土地公的神櫃，哪裏有教堂？趕緊用手提電話搜尋，道恩堂應是一座單層紅色屋頂的建築，有幾分瑞典小屋的感覺，但方圓百里內怎看也不像有道恩堂。Jason乾笑一下，「最初做這個導賞團時，道恩堂還在，好靚，現在就變成一個……平整的地盤」。原來跟2017年年底開展的「東涌新市鎮擴展計劃」有關，工程包括平整東涌第23區的工地，以配合公屋發展、松仁路的道路及渠務改善工程，建造休憩處及沿海行人步道和擴闊東涌道北等。把教堂拆掉怎會沒有反對聲音？2014年基督教香港信義會向時任民政事務專員李炳威呈交由189人撰寫的97封反對信，要求政府保留道恩堂不遷不拆，信中圖文並茂地訴說了道恩堂對各人的意義，除了日常的宗教崇拜，他們也會在教會中參與社區活動，例如「成人英文班」和「兒童合唱團」。如今的道恩堂遷至富東邨，「都係一啲貨櫃嚟」，Jason說道恩堂現在的外觀已今非昔比，跟伊斯梅爾清真寺一樣以貨櫃搭成，惋嘆「those were the days（那段日子已成過去）」。劖亂歌柄一下，方才說舊道恩堂有幾分像瑞典小屋，翻查資料，它的前身由信義宗北歐道友差會建立，作為北歐國家的瑞典曾以信義宗為國教，不知兩者有何淵源，Jason說他沒有深究。

保留宮廟麻石 重建百年天后宮

從伊斯梅爾清真寺到道恩堂，它們不僅是進行宗教儀式的地方，也聚集了人群進行社區活動，Cloris說：「我們的導賞主題關於宗教，但原來宗教跟社會的演變不可分割」。最後一站來到赤鱲角天后宮——又是一個為基建發展而讓路的宗教場所。追溯時間至1823年（清朝道光三年），赤鱲角廟灣海域常起風浪，威脅到靠出海捕魚為生的居民，居民便湊錢建造天后宮，祈求保祐漁船。據聞天后宮是他們就地取材，用島上的花崗岩建成，一磚一瓦都是居民手把手搭建的心血。整座廟，包括天后神像、牆身、祭壇、化寶盤和香爐等都以石製，前庭兩旁各立了3支高度不一的石柱，風貌甚是原始。直到上世紀90年代初，政府要興建新赤鱲角機場，天后廟須拆卸，赤鱲角村村民自發把所有麻石刻上編號，搬至現址黃龍坑道赤鱲角新村內重建，1994年建成，及後石廟於2010年被評為二級歷史建築。「村民自發管理（赤鱲角天后宮），誰路過便打理一下」，Cloris感歎村民的虔誠。有些人喚天后廟，有些人叫天后宮，「廟」和「宮」有什麼分別？Cloris解釋，聽聞「廟」是供奉祭祀場所的通稱，沒有仔細分神明的級別；「宮」指的是舊時皇室居所，供奉王和后等級神祇的廟宇才可稱為「宮」。無論是天后宮還是天后廟，都是人想藉神力求得風調雨順的寄託。

■後記

3年導賞 見證東涌換了樣

Bertha、Jason和Cloris帶這個宗教導賞團已至少3年，短短3年間東涌的面貌已全然不同。尤其是見證道恩堂原址消失的東涌居民Jason的感受更深，他惋惜一些甚具意義的建築被拆遷，但同時認為發展是必要的。他說每天早上在東薈城巴士站見到人流絡繹不絕，「商場走到巴士站約幾十米的路我也要花上1分鐘」，他認為有需要發展東涌線延線以疏導人流，惟平衡基建發展和社區設施，要視乎政府有何彌補方案。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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