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ways of seeing：三星堆文物多面睇 凝視面具下的人

【明報專訊】距今逾3000年的三星堆文物出土即驚艷世人，120件展品從四川穿越至香港，在光線昏暗的展廳內更顯精絕雄奇。那彷彿是另一國度的文明，時間的洗禮令許多展品已稱不上完美無瑕，肉眼可見碎片拼湊的縫隙，又恰恰述說着滄桑，考證的欠缺也令它們的真正用途和原樣暫未有定論，但已足夠給予當代人無窮遐想。

發掘不絕 太多未解之謎

三星堆遺址發現於上世紀20年代末，其名源於3座隆起的人工堆築土丘。古蜀人鍾愛青銅，此次展品中銅製文物佔62.5%，其中幾件重點文物均製作於約西元前1300至前1100年，即青銅技術發達時期。

在裝潢摩登的故宮文化博物館見到「天外之物」的三星堆，真切感受到幾千年時光奇妙般匯聚交錯和這一古老文明的神秘莫測，但正如外界所講「三星堆打破人們的既有認知」，香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍講解，任何文物都離不開「可能」二字，「三星堆存在太多未解之謎，大部分內容我們仍不了解，暫時只能靠猜測」。

隨着考古發掘，三星堆遺址數量從2個坑增至8個，特別之處是這些坑都有一層很厚的灰燼，許多文物有焚燒痕迹，有些曾被刻意砸損後再封藏入土。對於背後原因，學術界有不同意見，焦天龍同意大多數學者的看法，認為這是一種有意的行為，「可能受到某種無法抗拒的外力影響，導致當時的古人不得不將神廟中的重器打碎並掩埋」。

【青銅人頭像】

甫進展廳，任何人都無法無視6個聳立的青銅人頭像，光線從下至上投射至頭像，令凸出的眼睛更加顯露。焦天龍透露，三星堆出土的人頭像數量逾百，「其用途學術界有不同觀點，很多人認為這些人頭像是當時上層貴族用來祭祀神靈的，有些可能是木雕像的一部分，可以插在木柱上」。他一邊講，一邊帶記者走到文物後方，視角的轉換又另有發現。「這些人頭像並不是統一的，有些腦袋是平頂的，也有圓頂的。仔細看，平頂的人頭像還有髮辮， 而圓頂的則是把頭髮盤了起來。」人頭像的不同外貌並非創作者追求新穎，「可能代表當時的社會由兩個統治集團掌管」，焦天龍說。

【縱目面具】

1986年出土的「縱目面具」被擺在展廳中格外矚目的位置，它形態誇張，體積龐大，眼睛向外凸出如炮筒，鼻樑形似象鼻，焦天龍稱之為「通天尺」，在他看來，「人不會長這個樣子，神才有可能，也有學者認為它可能代表蜀王蠶叢」。這一說法不無道理，東晉時期記述古代中國西南地區歷史的地方誌《華陽國志》記載：「有蜀侯蠶叢，其目縱，始稱王。」但這不足以解釋鼻子的形狀，何况它還有另外兩個「流離失散的胞弟」，目前分別位於四川和北京，究竟哪個是蠶叢，無人講得清。

【大面具】

另一件更加龐大的青銅面具「大面具」寬度達131厘米，是2021年出土的文物，「寬大的眼睛和耳朵似乎在表達什麼」，跟上述人頭像一樣，站在面具的背面觀賞三星堆中的面具類文物才算圓滿，這些文物側面通常留有方孔，「是用來固定在大型雕像上的，頭部兩側的孔用作加固」。至於那些大型雕像是什麼樣子，焦天龍遺憾表示無法確定。

「大面具」出土時右眼處有絲綢物料殘留，焦天龍說，這是通過高科技手段首次發現的，「我們得以知曉，原來三星堆很多青銅器是用絲綢包裹起來的」。在此次展覽中，有55件是於2020年至2022年出土的新一批文物，不同於青銅面具，在新出土的約10件金面罩兩側未發現方孔，「可能是附在另一種東西上的面罩，具體是什麼仍未知，但可以肯定是給高階層人士使用的，畢竟黃金在今天也是不菲之物」。

【扭頭跪坐人像】

講完了面具，焦天龍饒有興致地帶記者來到小巧的「扭頭跪坐人像」面前，頗為奇特的是，這件寬度僅「大面具」約八分之一的文物，展現的是一個不戴面具的人物，「出土後所有人都大吃一驚，它是最接近當時社會平民百姓形象的一件作品，造型極其特別」。

從正面望過去，人像跪坐在地，腳趾健碩得有些異常，雙手合十，頭向右轉，如瑜伽姿勢般，頭髮衝天而起，高度約相當於身體兩倍。從側面觀賞，可見人物手掌和兩片盤髮內側磨平，「有一個凹槽，推測是和另外出土的兩件（文物）用來承托一件大型器物」。焦天龍指出，除了造型特殊，這件文物的亮點在於它們脫下了面具，讓真實的古蜀人形象得以展現。放大來看，這尊人像面部雕飾細緻，雙眼似桃核，鼻樑高聳，寬闊的嘴巴閉成一條縫，為當代人認識古蜀人提供了線索。

三星堆的文物常常堪稱重器，高大威嚴的樣子充滿距離感，「扭頭跪坐人像」的出現則為這一文明增添幾分平民氣息。除此之外，今次展覽亦將部分組合器物上的小人像單獨陳列，格外獲得關注的是其中一對戴面具的青銅人像，其服飾較「扭頭跪坐人像」簡樸，雙手擺在腹前呈跪拜狀，乖巧的樣子令人直呼可愛，亦得以一窺三星堆文化的禮儀，但可惜的是「尚無法理解其手勢意味」。

【大神獸】

「古蜀人根據想像創作出好多神奇動物，專家也研究不清楚，他們想像的神靈世界究竟如何，也仍是未知。」「大神獸」嘴巴又方又扁，被焦天龍謔稱為「風筒」，「這是三星堆文化中特有的神獸，四足雄壯、身體厚實、尾巴有力，且有飛行能力」。如今展現在眼前的「大神獸」早已不是最初想像的樣子，「它是組合器物的一部分，經拼對發現，上部本來應是承載3號坑的『頂尊跪坐人像』，它們一定是擺在當時神廟內的重器，不是一般家庭用物」。

【龍形器】

「見完風筒，該見吸塵器了」，焦天龍邊笑邊指向長達1.2米的「龍形器」，和「大神獸」相似的是，「龍形器」的嘴也是扁平狀，嘴邊以整排的牙璋紋為裝飾，「當屬全球獨一無二」。三星堆出土了大量奇異的龍蛇形象， 「（龍蛇）是最受古蜀人歡迎的動物之一，亦反映龍蛇崇拜」，「龍形器」其名雖是龍，但無論如何看，都很難將之與我們所理解的龍畫等號，圓目外凸，圓柱形的身體令人聯想到鯉魚旗風箏。「脖子上掛項圈，身體像蛇也像鱷魚，又有魚鱗紋和羽翅紋。」焦天龍介紹，這條四不像的龍原本應套於圓柱形木柱上，並以釘子固定於更大型的器件，但具體是豎置還是如展品陳列方式一樣橫放，則需要考證。

【鳥的象徵】

不難發現，三星堆的很多神獸都會飛，那古蜀人對鳥又有怎樣的認知呢？出乎意料的是，三星堆中的鳥也談不上正常。「虎頭龍身像」描繪的是一個凸眼、長有獠牙的動物，而基座三叉前端各鑄接一小立鳥，「另外兩隻找到了， 還沒來得及補上去」，細看這鳥，「肚子是空心的，嘴巴又像鴨子那樣扁扁的，但正常的鴨子也不長這樣，所以有人說是神鳥」。

就像這件展品中的三隻鳥，鳥在三星堆文物中通常成群出現，焦天龍稱，目前有解讀是鳥象徵太陽，「（三星堆）出土的神樹上有很多鳥，古代中國向來用金鳥代表太陽，到了漢代也有很多藝術品賦予鳥這種意義」。而在上述的「扭頭跪坐人像」，人像小腿刻有象徵鳥類翅膀的歧羽紋，都可以看出鳥在三星堆文化中有舉足輕重的地位。

屬區域文明 為歷史補白

三星堆文化在中國歷史中缺乏記載，破土而出的文物填補認知空白。對於三星堆是否打破中原中心論的論調，焦天龍沒有明言，「它展示的是一個獨特的區域文明，但也出土了大量與中原或長江中下游文明相似的文物，這表明三星堆是中華文明的一部分，不是孤立的」。

意想不到的是，距今3000年到3500年的香港，跟三星堆文化也有千絲萬縷關聯。在三星堆文化之後的另一個文明——金沙遺址出土的牙璋和南丫島榕樹灣出土的牙璋外觀相似，焦天龍介紹，「跨地域文物的相似可以說明，當時這種形態的禮器對華南地區，以至東南亞都有影響，從這個角度來看，那時已存在一種宏觀的文化聯繫」。

「凝視三星堆——四川考古新發現」

日期：即日至2024年1月8日

地點：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館

門票：150元

文˙ 張雪桐

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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