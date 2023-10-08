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{無人機表演達人}楊鎮宇、林朗軒 港產團隊發揮無限想像 無人機起舞 博觀眾一笑

【明報專訊】今期流行夜經濟，政府商界紛紛出招搞旺周末夜場，眾多活動任君選擇。早前灣仔海濱夜市設無人機表演，800個波點伴隨音樂游走維港夜空，玉兔、星河、戴珍珠耳環的少女躍然空中。幕後設計團隊為本地公司DMD Digital Art，營運總裁楊鎮宇（Justin）說無人機表演結合藝術與科技，吸引力在於無限的想像空間，「只要你想像到，其實都可以做到」。無人機的燈光效果要夜晚才能呈現，自然屬於夜經濟的一環，與此同時香港少有提及「低空經濟」概念，無人機尚有龐大發展空間等待填充。

小插曲真相：降落非墜機

農曆新年與國慶的煙花匯演，是港人熟知的夜空表演模式。同樣以色彩照耀夜空，近年還有無人機演出。「維港的話，咁長時間連續（無人機表演），其實真的未試過。」說起連續數晚的演出，Justin明言絕對是公司一大里程碑。台上短短15分鐘，台下團隊由設計、演練到設置，足足歷經兩個多月籌備。演出當天，團隊成員上午11時便要到場設置，晚上演出過後，還要為無人機充電等，馬不停蹄至凌晨3時多。

維港風速難準確預測

無人機得以在維港上空精準飛行，要跨越兩大難關，其一是來自鄰近商場、高樓大廈、飛機的信號干擾，有機會令無人機偏離預設軌道。負責設計的項目經理林朗軒（Ken）則認為，演出最大挑戰在於風速難以預測，「我們地面測的時候，可能只有每秒3至4米，但上到天，再加上維港這麼空曠，是預計不到」。

演出最終能夠呈現預期效果，惟首晚砌出星河圖像時，一架無人機看似墜落維港。機師之一Justin還原事件經過，當時從電腦屏幕發現兩架無人機相撞，其中一架自動返回原位，另一架則偏離軌道。於是該無人機改由Justin手動控制，決定上升、下降或是飛回基地。選擇上升的話，可能與其他無人機相撞，而返回基地則對觀賞人群構成一定危險，「決定就在那3秒鐘，不如我直接降落它就算了，這是一個最低的傷害」。目睹異常情况之時，會否很緊張？他說演出用上機械，難免出現意料之外的小問題，早有為最壞情况作打算。「整個表演是15分鐘，不可以因為幾秒鐘的事而影響整個表演」，他回想當下只想保持專業，「如果管理不到自己的心態、反應的時候，我們給不到信心予觀眾」。

博物館找靈感 搬名畫上天

無人機本身並非陌生事物，早已廣泛應用於航拍，或是政府的搜救工作之中。很多人以為，無人機是一個遙控控制一隻機。其實目前隨技術發展，已經可以同時間操控數百甚至數千架無人機，只是對程式的精準度要求更高。愈多無人機參與夜空表演，則可望展現出更精密、壯觀的圖案，甚至以圖像訴說故事。「現在是展示一幅畫，到時我們可以展示很多幅畫不斷轉出來。現在我們那個太陽系可能比較小，到時可以很大，地球、火星那些細緻程度會高很多。」這是Justin的團隊未來希望挑戰的目標。

深圳初體驗 感覺震撼

從觀眾看來，可從什麼角度欣賞無人機表演？Ken憶述自己在深圳的初體驗，「看它起飛降落那一刻，是用程式一層一層升降。觀看片段是感受不到那個感覺，因為我覺得（現場看）真的很震撼，這麼多機，為什麼可以同一時間這麼精準？」煙花只能構建平面圖案，而無人機則可善用空間形成立體感，同時對環境造成更少污染。這次構思灣仔演出的圖案時，團隊亦想突破以往的無人機表演，「做開的都是比較單調，出一些文字、平面圖、長輩圖，這樣就比較沒新意」。Ken擔心若設計太簡單，未必能夠吸引市民再次觀賞，「所以這件事有很大挑戰，突破自己本身的眼界，嘗試用不同角度去想一件事」。為獲取靈感，他鑽研不同國家的無人機演出片段，甚至到M＋博物館觀賞藝術品。最終他們在維港上空呈現栩栩如生的面譜，又重現著名畫作《戴珍珠耳環的少女》，突顯香港中外文化交匯的一面。

公司細細 一人分飾幾角

看着天空上壯觀的圖案，難以想像這間本地公司只有約10人。公司2018年初成立時，更只是three-men band（三人團隊）。現在就無人機技術侃侃而談的Justin，曾在投資銀行工作8年，直至認識另一熟悉科技的拍檔，才轉投無人機的世界。「我們想做一些香港未有的產業，這是其中一個。」雖然可聘請內地或國際企業設計表演，但他們看中市場對本地公司的需求，與商業客戶以廣東話交談始終特別親切，「我們想用香港的team、香港的人去做香港的startup（初創企業），這個是我們一開始的初衷」。

現時團隊內每人分飾幾角，Justin笑着細數自己每個崗位，既是管理層，又身兼機師、物流、行政、銷售……「Ken都是以上這些，再加design（設計）」。為節省人手，硬件設計亦經過調整。以演出前的準備工作為例，由於無人機的起飛位置須放置得精準，才可配合電腦程式的軌迹，「以前要量好尺，每一架機的距離是1米，逐架排列」。現在無人機放於特製盒子，固定每一架之間的距離，毋須再依賴人手。

走入校園 激發年輕人興趣

香港較少熟悉無人機的技術人才，Ken亦是邊做邊學。他本身在大學修讀航空相關學科，Justin笑言：「剛好他就讀這行、讀飛機，不如試吓無人機啦。」此機是否等同彼機？Ken本來想從事航空業，惟疫情過後，民航處和航空公司未有聘請新人，機緣巧合下加入無人機產業。他回答說，大學所學與現時工作完全無關，不過設計程式亦容易上手，只要繪出月亮、兔子的平面圖，程式會自動將其變成立體圖，並規劃無人機的路線，預留緩衝時間。無人機這行到底需要什麼背景的人才？Justin答道比起背景，更重要的是創意思維，「其實無人機表演最核心的元素，就是你的創意，因為科技已經有，差嘅就是你的創意」。

要培養創意，Justin認為要從年輕人入手，「我們成年人的創意基本上已經局限了，很難去想一些更加『嘩』的東西出來，但學生可以」。團隊早前走入中學校園，與聖保祿學校合作，教導學生如何設計並操控無人機表演，「如果可以將自己設計的東西飛上天，是一個很新的體驗，與平時比賽拿獎感覺有點不同」。他們期望日後可以與更多學校合作，甚至舉辦校際的無人機表演比賽，鼓勵年輕人參與。無人機表演既然結合藝術與科技，不論是傾向設計或是對編程有興趣的學生，都可以在產業中發揮所長。

本港「低空經濟」潛力大

在香港，過去幾年大型無人機表演次數屈指可數，「先不要說市民，政府其實對這件事都很陌生，要通過很多關，才可以走到這一步」。Justin指演出須經過民航處、飛行服務隊及警方等部門批准，而按規定飛行範圍的前後左右及下方均不得有人，所以可演出的地點很少。他們團隊曾於香港大球場旁、啟德、大埔及灣仔表演，另外西九文化區與中環摩天輪旁也是可行地點。

香港的無人機表演大多屬一次過的節慶活動，不過Justin透露內地幾乎每星期都有，譬如大型品牌發布新產品時，曾以無人機作廣告宣傳。至於韓國釜山每周亦設定期演出，像是香港的幻彩詠香江，「他們推行這件事去吸引旅客，基本上是一個旅遊景點」。他認為無人機可以配合政府，推廣香港這個品牌，或是為商業品牌宣傳，屬於低空經濟的新嘗試。什麼是低空經濟？Justin解釋意指在飛機空域以下、地面以上之間空域的經濟活動，舉例無人機在內地已有送外賣的先例，或者配合紅隧口的大型廣告牌，「以無人機增加觀眾感染度、網上流量，這是平面廣告做不到的」。

灣仔海旁的無人機表演，共吸引逾25萬人打卡觀賞。這種相對少見的演出模式，是否有望更被公眾接受？Justin打趣道：「經過一連4日硬銷，逼你睇，應該都接受到。」作為表演推手之一，Ken沒有選擇自己最喜愛的圖案，反而說出過程中最喜歡的事，「終於成功飛到維港，這件事在我人生之中是一個里程碑，坦白說，香港沒有什麼人做過」。Justin由金融才俊搖身一變成為無人機機師，工作為他帶來截然不同的滿足感，「我想做一個生意是可以賺錢，但也可以令人開心，這是很難得的事。除了做主題樂園，其實沒有什麼可以做到這個效果」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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