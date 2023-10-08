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2023年10月8日星期日
星期日生活
星期日生活
社會實驗：星爸開店 做朱古力「監護人」 夢想建立SEN家園
勵志與熱情
入場：譜寫港波故事
周日話題：誰才是大學的老闆？
什麼人訪問什麼人：訪列車乘務員——斯德哥爾摩鐵路的管治文化本來是溝通
開門讀書：不要碰政治
周日話題：諾貝爾和平獎與頭巾
誰人日記：旅客永遠是對的？
無名周記：走出烏克蘭疲勞
老少女之麻糬周記！
圖文城市：回家地圖
同場加映：從《玩謝華爾街行動》到《孤注一擲》：電影與真實事件的最佳距離
同場加映：Hulubalang - Bunyi Bunyi Tumbal
#002 金魚囝
平安祭：綻放如花
放心寫作：#59 〈重複的劇本〉
讀者來信：若不具敬畏之心
阿貓阿狗：#207 探險
movie chic, movie style：《A.I.創世者》 人與A.I.戰爭啟示錄
論語‧電影：從觀眾出發．從作者出發
家明雜感：回看仍有餘悸——《疫起》
影片簡評
單元連載：香港書69
星期日文學‧約恩．福瑟劇作中的疑惑和信念
{無人機表演達人}楊鎮宇、林朗軒 港產團隊發揮無限想像 無人機起舞 博觀眾一笑
盤中食事：五味魷魚 吃一口台灣夜市繽紛創意
ways of seeing：三星堆文物多面睇 凝視面具下的人
街知巷聞：東涌宗教遊 鑽進貨櫃敬拜 自救天后宮
未來城市：中學職專DSE並行 有辦你睇 選修汽車職訓 一技傍身
家明雜感：回看仍有餘悸——《疫起》
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【明報專訊】一齣台灣片兩個月前公映時好像給遺忘了，幾天前它獲得金馬獎好幾項提名，加上已在串流平台發布，正好順勢再看看、談談。
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社會實驗：星爸開店 做朱古力「監護人」 夢想建立SEN家園
勵志與熱情
入場：譜寫港波故事
周日話題：誰才是大學的老闆？
什麼人訪問什麼人：訪列車乘務員——斯德哥爾摩鐵路的管治文化本來是溝通
開門讀書：不要碰政治
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誰人日記：旅客永遠是對的？
無名周記：走出烏克蘭疲勞
老少女之麻糬周記！
圖文城市：回家地圖
同場加映：從《玩謝華爾街行動》到《孤注一擲》：電影與真實事件的最佳距離
同場加映：Hulubalang - Bunyi Bunyi Tumbal
#002 金魚囝
平安祭：綻放如花
放心寫作：#59 〈重複的劇本〉
讀者來信：若不具敬畏之心
阿貓阿狗：#207 探險
movie chic, movie style：《A.I.創世者》 人與A.I.戰爭啟示錄
論語‧電影：從觀眾出發．從作者出發
家明雜感：回看仍有餘悸——《疫起》
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單元連載：香港書69
星期日文學‧約恩．福瑟劇作中的疑惑和信念
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