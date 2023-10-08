什麼人訪問什麼人：訪列車乘務員——斯德哥爾摩鐵路的管治文化本來是溝通

問：程展緯。香港藝術家，一直關注勞工福利，在港鐵任清潔工逾年，爭取外判合約工作時薪與食環署外判工看齊，但未成功。

答：Marta和Lina，前者是瑞典斯德哥爾摩列車乘務員（tågvärd），因職位被削而面臨解僱，二人均有參與議會交通事務諮詢工作。

2022年，港鐵決定逐步淘汰列車乘務員（tågvärd），並以鏡頭取代，引來工會及市民的強烈反應，不少列車司機辭職抗議。被叫暫停後，地鐵搞了一個不全公開透明的安全調查報告，有車長的訪談報告被隱藏，就在2023年強行繼續削走火車乘務員職位，引來了3天過百列車司機大罷工，他們的訴求簡單，不是為了薪酬或休假，而是為了乘客安全。不少列車仍未裝上視像鏡頭，冬天時絕大部分的鏡頭都會被冰雪掩蓋……列車司機用盡所有渠道嘗試溝通，溝通失效才有這些行動。不少市民因罷工不便，卻沒有埋怨罷工司機，更捐助罷工基金支持，但港鐵的管治方法強硬，把罷工的列車司機告上勞工法庭，還要求雙倍賠償金額。

削減乘務員觸發罷工 港鐵提告

最後，估計為免過百司機上庭應訊而變相造成「第二次」罷工，港鐵在開庭前兩天宣布只控告其中10人。我也有到訪他們的聲援應訊行動，那些司機都一臉無奈，他們只是碰巧編更放假的人。我想這些管理態度究竟想建立怎樣的勞資關係？

先前到訪Regional Parliament訪問了Marta和Lina，她們都參與斯德哥爾摩交通委員會的工作，其中Marta就是在港鐵做tågvärd，亦即被削去職位而引發車長罷工的崗位。她是工會成員，從事鐵路工作25年了。10月1日起，斯德哥爾摩的列車全面取消tågvärd這崗位。

破壞「溝通解決勞資糾紛」文化

Marta和Lina很細心給我們講解當地工會、勞工法例和集體談判的文化，這裏的文化要求以談判討論來解決勞資爭議。其中，港鐵的管理叫人反感的是，他們不尊重並破壞了這裏透過溝通談判處理與工人衝突的傳統方式，卻以指令起訴來處理。

Lina對我們說，政府對外採購鐵路服務引致勞工工作條件下降，MTR就是外判服務公司，透過低價投得，然後透過削減工人福利或減低維修來增加營利。這和香港MTR的外判制產生的問題一樣，如果在採購上/標書上沒訂立更多保障工人的措施，只會產生很多社會矛盾。作為公營機構，這些短視削減開支而打亂公義制度的做法，導致不能逆轉的結果。

MTR一接手就減了生果福利，然後減去支援替工的崗位，再然後就是削去通勤列車上所有的列車乘務員tågvärd的工作。過程不協商，更打擊了這處工會與公司的溝通商議文化。

Marta提起過往服務MTR的經驗，她說這間公司總不願「傾」，所有細小的問題也要一層向一層 x 10層級上報，程序繁複；以往的公司總是透過商議處理，而港鐵不下放權力，地方前線的管理就失效，員工面對所有細小問題，也只能以email上報，叫人難以溝通。

當地法例規範公司一定要和工會商議，但Marta說港鐵就是不/懶/消極地遵從。她說工會紀錄上有82項沒有回應的紀錄，有時地方工會要透過總工會才逼到一些回應，程序拉鋸，視本來美好的溝通機制為對抗。港鐵亦因此被罰款，香港政府有份的鐵路公司的錢就花在這些地方。其實到別的地方不好好理解當地文化，又怎說好香港呢？

拒調「不可能的」工作 變炒人理由

Marta服務港鐵超過8年，根據當地法例，若要辭去沒犯錯又具備如此年資的職員，要有6個月通知，其間僱員有上班的義務，僱主亦要付酬金。由於港鐵削去她的職位，她已經失去了原先的崗位，MTR要求她在這6個月轉職為站務工作，通常那些崗位收工時沒有交通工具回家，Marta沒有車，根本不能做這工作，所以拒絕調任。

「不調任」就會變成2星期通知解僱理由，但工會都清楚指出，當時地鐵說要用車廂鏡頭取代tågvärd，但直到現在仍有很多列車未裝上鏡頭，有關列車不能投入服務，也是導致通勤列車混亂不足的一個原因。工會質疑為何不讓這些乘務員繼續工作，以解決交通問題？再加上車長崗位不足是因為港鐵管理文化而起，他們討厭港鐵這種不尊重討論的公司而不願加入，跟香港不一樣，這裏有很多鐵路公司，不少司機遂轉職至其他公司。

先前說2023年上半年度，港鐵在這裏已虧損近3億元，當中應包括港鐵交出的班次只有合約的80%至90%，因而被罰的過百萬元。當地政府已決定2026年後不延長與港鐵合約。

我想生意有賺有蝕是正常，但香港市民如果知道政府的錢浪費在破壞國際勞工關係的舉動上，我們應有責任發聲了！

Marta最後收到的通知是，如果她不願轉職，兩星期後就會被解僱；但如果她退出工會工作，就可不用返工也獲得半年工資。Marta決定把有關爭議提交給工會中央組織。

港鐵早前剛解僱了同是tågvärd的工會正副主席，這種不斷交罰款並努力把事情推到複雜矛盾的管理，真正的任務究竟是什麼？

10月14日，這裏有個反對通勤列車混亂的示威，他們其中一個口號是「UT MED MTR!」這盤生意的失敗，香港整個社會也是時候認真反思。

後記

衷心感謝Marta及Lina的信任及善良，對我這語言能力差勁的人的耐性，我希望可以把這事好好告訴香港朋友。

我在瑞典斯德哥爾的地區小報買了10月14日刊登的一個廣告，內容是「Är det okej att visa sina anställda lite kärlek?」（可給你的員工一點愛嗎？）這兒求愛廣告最便宜，廣告費100sek（約71港元），有興趣一齊夾，集合100人每人7角，like左即夾錢，見到面先畀返我，超過100人則再夾少啲。

文、圖˙程展緯

編輯•利永倫

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