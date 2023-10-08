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周日話題：誰才是大學的老闆？

【明報專訊】香港的確進入新常態，但這常態並不尋常。把描述昔日香港的話搬到現在，總是發現不對勁，不管你是反對派還是建制派。

幾星期前，我還在說張宇人修訂《香港中文大學條例》，過分擔心大學管治，太想以校外力量插手大學，反而造成更大的內部矛盾。我當時說，港英年代至回歸後20年，本來有個頗穩當的制度，沿用委任制佈下的大學管治軸心——「校董會（校委會）—主席—校長」，一環扣一環，主席與校長合作無間，讓政府可以放心大學的管治。我這裏補充一件往事來說明，多年前，某位大學校長不知是想套近乎還是說漏了嘴，竟對着校董會主席說對方是他的「老闆」，結果搞得主席很尷尬，馬上否認。

可是，我這邊講完中大修例，那邊港大便出事了，馬上被打臉，我要承認，我明顯高估了這個建制軸心在今日的穩定力量。

事件起因是匿名電郵投訴。香港大學校委會全體成員和教務長在9月底收到匿名電郵，舉報校長張翔多項不當行為，包括把捐款轉至校長辦公室的帳戶，同時，在豁免招標之下，聘請獵頭公司遴選副校長及醫學院院長，意在用人唯親。而最令人茶餘飯後八卦的，當推買了一輛逾200萬元的寶馬。雖然校方回應指並無把捐款轉用，而招標及採購也符合校內相關委員會的規定，可是，校委會主席王沛詩認為，不得不召開特別會議處理（10月9日）；校長張翔認為指控嚴重，又涉有人利用外泄機密通訊和內部資料來「斷章取義，蓄意扭曲事實」，所以準備帶同律師出席會議。我印象之中，這種陣勢可算是香港首例。筆者與一眾市民雖非大學成員，特別會議也大概是閉門的，但也不禁期待明日（周一）這場大戲。

匿名泄密投訴不罕見

我從來也沒有在香港大學工作過，但根據我在另外兩家大學工作的經驗，匿名泄密投訴並不那麼罕見，罕見的倒是處理方式。我記得，多年以前，在某大學工作時發生一件「趣事」：有一段日子，大學高層持續收到當時俗稱「黑函」的匿名舉報，指控某院長用人唯親、論文抄襲等，而且不止是一次兩次，還傳至我等小職員耳邊。有點好玩的是，此「黑函」並不是全「黑」，因為那年頭互聯網還沒今天普及，也可能發「黑函」者害怕電郵會留下可辨認身分的痕迹，所以用了傳真機；可是，舉報人太大意了，竟然沒有注意到，除非作特別設定，這張「黑函」傳真其實會顯示電話號碼的，而且，還是校內的號碼，翻開電話簿，便知道來自某名教授的辦公室！最初，大學高層對這「黑函」沒有理會，院長也沒有追究這名同事誹謗。後來，來了一位新任校長，他本就打算要換掉該名院長，結果，「黑函」內容成為這名院長下台的理由之一。

主席「公事公辦」

因此，我的感覺是，大學裏如何處置這類匿名投訴以至泄密，關鍵在微妙的權力關係。在香港的大學裏，即使是具名具姓的投訴，例如性騷擾投訴，也通常會作不公開的閉門調查，若屬實大學會處罰，若涉刑事則交給執法部門。不過，據說這次匿名電郵，發給了全體校委會成員，似乎舉報者是想給校委會壓力（無論是主席或校委會成員），要他們主動調查，甚至要公開交代。至於主席選擇了緊急特別會議方式，是否因為如某些報章報道那樣，因為主席王沛詩與校長不和，則不得而知。但退一步來看，主席在校方否認指控後，若真認為子虛烏有，也可以選擇一個較為低調，甚至與校長合作的方法回應及處理，然而，王主席的態度是「公事公辦」。

事實上，王主席的態度也頗為一貫。例如，全因為最近的紛爭，公眾才知道校委會原來早已在調查張翔的「誠信」。事件先是張翔缺席醫學院內科學系成立100周年慶典（張校長太「海歸」了，忘記了大中華傳統的禮儀政治），再有人質疑他缺席，後是他說沒收過邀請，卻有校委指證，確實發出過邀請函，結果，校長自認一時失言善忘，但問題已升至「誠信」了，校委會組成三人小組調查。憑此「小事化大」或「以小見大」的例子，可見對校長「公事公辦」的做法是一貫的。

新常態失共同敵人

建制派內部爭話事

顯然，「校委會—主席—校長」這個軸心，變得不再是鐵打的。到底是因為張校長自身的情况特殊，所以主席與校長才不再是水乳交融？還是有更大的政治及結構性原因，令這個大學管治軸心出現裂痕？恐怕是兩者兼而有之。前者我實在不了解張校長在大學管治裏的對與錯，他的美式管治觸碰了誰的利益我也不知詳情，而後者我倒可以猜想一下。最直接的原因，恐怕就是特首及校委會主席換人。張翔2017年獲委任，是林鄭月娥當特首，李國章是主席，現在分別是李家超與王沛詩。香港建制在張翔2017年獲委任時的模樣，與今天的香港建制不再一樣，沒有反對派這個共同敵人，內部裂痕反而更大。

新常態的其中一個「新」，在於整個建制派的議程改變了，如今不再是如何捍衛建制，防堵外部衝擊，而是誰才是建制派裏的話事人！張翔這位校長，憑着自己在國際學術界的地位，也肯定不是我當日見識過的那位會對着校董會主席叫「老闆」的人；反過來有人可能覺得：你這個在美帝工作多年的「海歸」，憑什麼能管我們的中國香港大學！憑什麼不叫我們一聲「老闆」？

現在是否開展着一個建制派內部清剿過程？還是這種鬥爭會沒完沒了？我沒有答案。特首說，就任由大學自己處理吧，也好讓政府難得有個尊重學術自由自主的美名，而我猜，中聯辦在背後應該忙着大事化小吧。香港的大學政治，早已沒有當年抗議學生的份兒，只剩建制派自己的窩裏鬥，其他人除了當吃花生或吃瓜的群眾外，只能寄望那位校委會本科生代表同學仔在媒體說說公道話，這也算是新常態下的公眾參與，我們的萬幸了。

文˙葉蔭聰

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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